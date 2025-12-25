ரேஷன் கார்டு குட் நியூஸ்! பெண்களுக்கு 30 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் சிறுபான்மையினர்களுக்கு சுய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் ஈட்டுதலுக்கான செயல்பாடுகளுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் தனிநபர் கடன் சுய உதவி குழுக்களுக்கான சிறுதொழில் கடன் விராசாத் (கைவினை கலைஞர்களுக்கான கடன் திட்டம்) மற்றும் கல்விக் கடன் ஆகிய கடன்தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் 23.12.2025 / 24.12.2025/29.12.2025 மற்றும் 30.12.2025 ஆகிய தேதிகளில் நீலகிரி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கூடலூர் கிளை செவிடிபேட்டை மற்றும் உதகை / குன்னூர் கிளைகளில் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை லோன் மேளா நடத்தப்பட்டு கீழ்காணும் கடன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற வெவ்வேறு வருமானம் சார்ந்த பயனாளிகளுக்கு கடன் மற்றும் வட்டி விகிதங்களின் மாறுபட்ட அளவுடன் கூடிய திட்டம் 1-இல் பயன்பெற குடும்ப ஆண்டு வருமானம் கிராம நகர்ப்புறங்களில் ரூ.3,00,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் மற்றும் திட்டம் 2-இல் பயன்பெற குடும்ப ஆண்டு வருமானம் கிராம நகர்ப்புறங்களில் ரூ.8,00,000/- வரை ஆண்டு வருமானம் இருக்க வேண்டும் (திட்டம் 1-இன் கீழ் நன்மைகளை பெற முடியாத நபர்கள்) திட்டம் 1-இன் கீழ் தனிநபர் கடன் ஆண்டிற்கு 6% வட்டி விகிதத்திலும் அதிகபட்ச கடனாக ரூ.20,00,000/-திட்டம் 2-இன் கீழ் ஆண்களுக்கு 8% பெண்களுக்கு 6% வட்டி விகிதத்திலும் அதிகபட்ச கடனாக ரூ.30,00,000/- கடன் வழங்கப்படுகிறது.
யாருக்கு எவ்வளவு கடன்?
கைவினை கலைஞர்களுக்கு ஆண்களுக்கு 5% பெண்களுக்கு 4% வட்டி விகிதத்தில் அதிகபட்ச கடனாக ரூ.10,00,000/- கடன் வழங்கப்படுகிறது. சுயஉதவிக் குழுக் கடன் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.1,00,000/- ஆண்டிற்கு 7% வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்கப்படுகிறது. திட்டம் 2ன் கீழ் ஆண்களுக்கு 10% பெண்களுக்கு 8% வட்டி விகிதத்திலும் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.1,50,000/- கடன் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், சிறுபான்மையின மாணவ மாணவியர் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் இளங்கலை முதுநிலை தொழிற்கல்வி/தொழில்நுட்பக் கல்வி பயில்பவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக திட்டம் 1ன் கீழ் ரூ.20,00,000/- வரையில் 3% வட்டி விகிதத்திலும், திட்டம் 2-ன் கீழ் மாணவர்களுக்கு 8% மாணவியருக்கு 5% வட்டி விகிதத்திலும் ரூ.30,00,000/- வரையிலும் கல்வி கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள சிறுபான்மையின கைவினைகலைஞர்களுக்கு தங்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு விராசாத் கடன் (கைவினை கலைஞர் கடன் திட்டம்) கைவினை கலைஞர்களுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் மூலப்பொருட்களான உபகரணங்கள் / கருவிகள் / இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்கு இக்கடன் வழங்கப்படுகிறது. எனவே சிறுபான்மையின மக்கள் இத்திட்டத்தை அதிக அளவில் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
கடன் விண்ணப்பங்களுடன் இணைத்து சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிய ஆவணங்கள்
தனிநபர் கடன் திட்டம், சுய உதவி குழுக் கடன் விராசத் (கைவினை கலைஞர் கடன் திட்டம்)
1. சிறுபான்மையினர் மதச்சான்றிதழ்
2. சாதி சான்றிதழ்
3. வருமான சான்றிதழ்
4. உணவு பங்கீடு அட்டை அல்லது இருப்பிட சான்றிதழ்
5. ஆதார் அட்டை
6. திட்ட அறிக்கை
7. வங்கிகள் கோரும் தேவையான ஆவணங்கள்.
கல்விக்கடன்
1. சிறுபான்மையினர் மதச்சான்றிதழ் சாதிச் சான்றிதழ் வருமான சான்றிதழ் இருப்பிட சான்றிதழ் நகல்
2. குடும்ப அட்டை வாழ்விட சான்று (Smart Card)
3. ஆதார் நகல்
4. பள்ளிமாற்று சான்றிதழ் நகல்
5. உண்மைச்சான்றிதழ் (Bonafide Certificate) அசல்
6. கல்விக்கட்டணங்கள் செலுத்திய இரசீது அசல் (Original)
7. மதிப்பெண் சான்றிதழ்நகல்
8. வங்கி கோரும் இதர ஆவணங்கள்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள். இஸ்லாமியர்கள், புத்த மதத்தினர் சீக்கியர்கள் பார்சியர்கள் மற்றும் ஜெயின் ஆகிய சிறுபான்மையின மக்கள் கடன் விண்ணப்பங்களை பிங்கர் போஸ்டில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல்அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், மண்டல கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம்,மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அல்லது அதன் கிளைகள் அல்லது நகர கூட்டுறவு வங்கி அல்லது தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி ஆகிய அலுவலகங்களில் விண்ணப்பங்களைப் பெற்று அதனை பூர்த்தி செய்து வங்கி கோரும் உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு இருக்கா? 20 லட்சம் தொழில் கடன், 5% வட்டி - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க | UYEGP : இளைஞர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! 15 லட்சம் கடன் பெறுவது எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ