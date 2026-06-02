/ரூ.500க்கு பதில் 700 ரூபாய் நோட்டா? வெளியான புது தகவல்.. ஆர்பிஐ சொன்ன மேட்டர்!

RBI 500 Rupees Note News: இந்தியாவின் பணப் பரிவர்த்தனையில் முக்கிய அடையாளமாக ரூபாய் நோட்டுகள் விளங்குகின்றன. இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடுதல், வெளியிடுதல், அவற்றின் புழக்கத்தை கண்காணிக்கும் பொறுப்புகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்தியாவில் தற்போது ரூ.10, ரூ.20, ரூ.50, ரூ.100, ரூ.200 மற்றும் ரூ.500 மதிப்பிலான நோட்டுகள் அதிகளவில் புழக்கத்தில் உள்ளன. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகு, புதிய வடிவமைப்பில் பல ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையிலும், ரூபாய் நோட்டுகளின் பயன்பாடு இன்னும் குறையவில்லை. இதனால், நாட்டின் பொருளாதார இயக்கத்தில் ரூபாய் நோட்டுகள் தொடர்ந்து முக்கிய இடத்தை வகித்து வருகிறது.
இதற்கிடையில், அவ்வப்போது ரூபாய் நோட்டுகள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரபரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது 700 ரூபாய் நோட்டுகளின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. அதாவது, ரூ.500 நோட்டுக்கு பதிலாக 700 ரூபாய் நோட்டுகளை ஆர்பிஐ வெளியிட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் வெளியான 700 ரூபாய் நோட்டின் புகைப்படத்தின்படி, காந்தி படம், அசோக சக்கரம், நாசா, இந்தியா வரைப்படம் போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கிறது. இந்த 700 ரூபாய் நோட்டுகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதனை அடுத்து, 700 ரூபாய் நோட்டுகள் எப்போது புழக்கத்தில் வரும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
ஆனால், 700 ரூபாய் நோட்டுகள் உண்மையில் ஆர்பிஐ வெளியிடுகிறதா என்று கேட்டால் கிடையாது. 700 ரூபாய் நோட்டை அறிமுகப்படுத்துவது சில்லறை பிரச்னைகளை அதிகம் ஏற்படுத்தும். எனவே, 700 ரூபாய் நோட்டுகள் வெளியிடுவதாக பரவும் தகவல் முற்றிலும் வதந்தி என்றும் ரிசர்வ் வங்கி இந்த அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை என்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
அதே நேரத்தில், பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட ரிசர்வ் வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது. ரிசர்வ் வங்கி 2012ஆம் ஆண்டு பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட திட்டமிட்டது. அப்போது சில பிரச்கைகளால் அந்த திட்டம் அப்போதே கைவிடப்பட்டது. 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ரிசர்வ் வங்கி பாலிமரால் ஆன பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.
பணத்திற்கான தேவை அதிகரித்து வருவதால், பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.
காகிதப் பணத்துடன் ஒப்பிடும்போது நீண்ட ஆயுட்காலம் மற்றும் குறைந்த விலை காரணமாக பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியட ஆர்பிஐ திட்டமிட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர், கனடா, நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் ஏற்கனவே பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.
எனவே, இந்தியாவிலும் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட ஆர்பிஐ முடிவு எடுத்துள்ளது. காகித நோட்டுகளை விட பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் பல மடங்கும் அதிக காலம் நீடிக்கும். எனவே, இதனை எப்போது ஆர்பிஐ வெளியிடும் என்ற எந்த தகவலும் இல்லை. இதுகுறித்து விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஆர்பிஐ வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எனவே, பிளாஸ்டிக் நோட்டுகள் புழகத்தில் உள்ள நாடுகளில் 500 ரூபாய் மதிப்பு எவ்வளவு என்பது தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதன்படி, ஆஸ்திரேலியாவில் 500 ரூபாய் 7.34 டாலருக்கு சமம். கனடாவில் 100 இந்திய ரூபாய் 7.25 கனடிய டாலருக்கு மட்டுமே சமம். பிரிட்டனில் 500 இந்தியா ரூபாய் மதிப்பு 3.92 பவுண்ட் சமம். நியூசிலாந்தில் 500 இந்தியா ரூபாய் மதிப்பு 8.82 டாலர்களுக்கு சமம். புருணையில் 500 ரூபாய் மதிப்பு 6.71 புருணை டாலருக்கு சமம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இல்லை. ரூ.700 நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்துவது தொடர்பாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் வதந்தி என கூறப்படுகிறது.
இல்லை. சமூக வலைதளங்களில் பரவும் ரூ.700 நோட்டு புகைப்படம் அதிகாரப்பூர்வமானது அல்ல. அதில் இடம்பெற்றுள்ள வடிவமைப்புகள் ஆர்பிஐ வெளியிட்ட எந்த ரூபாய் நோட்டுடனும் தொடர்புடையவை அல்ல
பாலிமர் அடிப்படையிலான பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்த ஆர்பிஐ திட்டமிட்டுள்ளது. ஆனால் அவை எப்போது புழக்கத்தில் வரும் என்பது குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தேதி எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை.