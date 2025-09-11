English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RBI முக்கிய தகவல்: செப்.30-க்குள் இதை செய்யவில்லை என்றால் வங்கிக் கணக்கு முடக்கம்

RBI Alert: வங்கி வாடிக்கையாளரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. RBI கொடுத்துள்ள முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 11, 2025, 09:59 AM IST
  • KYC புதுப்பிப்பு ஏன் அவசியம்?
  • KYC ஐ புதுப்பிப்பது எப்படி?
  • தகவல்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றால் என்ன செய்வது?

RBI Latest Update: உங்களிடம் வங்கிக் கணக்கு இருந்தால், இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். வங்கிக் கணக்கு வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஒரு பெரிய எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. வங்கிக் கணக்கு இருக்கும் அனைவரும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய KYC (உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்) செயல்முறை தொடர்பாக RBI ஒரு புதிய பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. நீங்கள் சரியான நேரத்தில் KYC ஐப் புதுப்பிக்கவில்லை என்றால், உங்கள் வங்கிக் கணக்கு செயலிழக்கப்படலாம். இந்தப் புதிய விதி பற்றிய முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

RBI இன் புதிய பிரச்சாரம்

வங்கி அமைப்பின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி KYC புதுப்பிப்பை கட்டாயமாக்கியுள்ளது. வங்கி மோசடி மற்றும் தவறான செயல்பாடுகளைத் தடுக்க வாடிக்கையாளர்களின் அடையாளத்தை அவ்வப்போது சரிபார்ப்பதே இந்த பிரச்சாரத்தின் நோக்கம். RBI நாடு முழுவதும் KYC புதுப்பிப்பு பிரச்சாரத்தை ஜூலை 1, 2025 முதல் தொடங்கியுள்ளது. இது செப்டம்பர் 30, 2025 வரை இயங்கும். 

இந்த பிரச்சாரத்தின் போது, கணக்கு வைத்திருக்கும் அனைவரும் தங்கள் வங்கியிலிருந்து பெறப்பட்ட KYC புதுப்பிப்பு செய்தியை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். வாட்ஸ்அப், SMS அல்லது சமூக ஊடகங்கள் வழியாக வங்கியிலிருந்து KYC புதுப்பிப்பு எச்சரிக்கையைப் பெற்றிருந்தால், அதைப் புறக்கணிக்காதீர்கள்.

KYC ஐ எவ்வாறு புதுப்பிப்பது?

KYC புதுப்பிப்பது ஒரு சிக்கலான செயல்முறை அல்ல. அதை எளிதாக செய்து முடிக்க முடியும். இதற்கு சில எளிய வழிமுறைகள் உள்ளன, இதற்கான எளிய செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.

கிராமப்புறங்களில் KYC ஐ புதுப்பிப்பது எப்படி?

KYC ஐ புதுப்பிக்க, கிராமப்புறத்தில் வசிக்கும் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் அருகிலுள்ள கிராம பஞ்சாயத்து முகாமுக்குச் செல்லலாம். அங்கு நீங்கள் சில முக்கியமான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:

- ஆதார் அட்டை

- வாக்காளர் ஐடி

- பாஸ்போர்ட்

- ஓட்டுநர் உரிமம்

- MGNREGA வேலை அட்டை

நகர்ப்புறங்களில் KYC ஐ புதுப்பிப்பது எப்படி?

நகரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் தங்கள் அருகிலுள்ள வங்கிக் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடையாள அட்டைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

தகவல்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றால் என்ன செய்வது?

உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களில் (பெயர், முகவரி போன்றவை) எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றால், நீங்கள் ஒரு சுய அறிவிப்பு கடிதத்தை வழங்கி KYC ஐப் புதுப்பிக்கலாம். இதில், உங்கள் விவரங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பதை எழுத்துப்பூர்வமாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.

KYC புதுப்பிப்பு ஏன் அவசியம்?

KYC புதுப்பிக்கப்படாவிட்டால், உங்கள் வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்படலாம். இது உங்கள் நிதி பரிவர்த்தனைகளில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். மேலும், ATM, நெட் பேங்கிங் மற்றும் UPI போன்ற வங்கியின் பல வசதிகள் தற்காலிகமாக மூடப்படலாம். மோசடி மற்றும் ஏமாற்று வேலைகளைத் தவிர்க்க, அவ்வப்போது கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின் அடையாளத்தைச் சரிபார்ப்பது ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் வங்கிகளின் கொள்கையாகும்.

ரிசர்வ் வங்கி கூறியது என்ன?

ரிசர்வ் வங்கி @ReserveBankOfIndia என்ற அதன் அதிகாரப்பூர்வ X பகத்தில் இல் ஒரு சுவரொட்டி மற்றும் இணைப்பைப் பகிர்ந்துள்ளது, அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

“உங்கள் வங்கி KYC புதுப்பிப்புக்காக உங்களைத் தொடர்பு கொண்டதா? உங்கள் கணக்கை செயலில் வைத்திருக்க, உடனடியாக அருகிலுள்ள கிராம பஞ்சாயத்து முகாம் அல்லது வங்கிக் கிளைக்குச் சென்று உங்கள் KYC ஐப் புதுப்பிக்கவும்.”

மேலும் தகவலுக்கு, நீங்கள் RBI இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://rbikehtahai.rbi.org.in ஐப் பார்வையிடலாம்.

KYC புதுப்பிப்பு சுருக்கமாக.....

- உங்கள் வங்கியிலிருந்து KYC புதுப்பிப்பு செய்தியைப் பெற்றிருந்தால், உடனடியாக அதை நிரப்பி உங்கள் வங்கிக் கணக்கைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். 

- இந்த வேலையை செய்ய தாமதிக்க வேண்டாம்.

- இல்லையெனில் உங்கள் கணக்கு மூடப்படும் அபாயம் ஏற்படலாம்.

- மோசடிகளை தடுக்க ஆர்பிஐ இதை கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

