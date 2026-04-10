  அலெர்ட்! ரூ.10 ஆயிரம் பணம் அனுப்ப போறீங்களா? ஆர்பிஐ புதிய விதி தெரிஞ்சுக்கோங்க

அலெர்ட்! ரூ.10 ஆயிரம் பணம் அனுப்ப போறீங்களா? ஆர்பிஐ புதிய விதி தெரிஞ்சுக்கோங்க

RBI : ஆன்லைனில் ரூ.10 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் அனுப்பினால் ஒரு மணி நேர காத்திருப்பு நடைமுறையை ஆர்பிஐ கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:34 PM IST
அலெர்ட்! ரூ.10 ஆயிரம் பணம் அனுப்ப போறீங்களா? ஆர்பிஐ புதிய விதி தெரிஞ்சுக்கோங்க

RBI : இப்போதெல்லாம் ஒருவருக்கு பணம் அனுப்பவது என்பது மிகமிக எளிதாகிவிட்டது. டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகள் இந்தியாவில் நடைமுறைக்கு வந்தபிறகு ஒரு ஸ்கேன் செய்தால் நிமிடத்தில் சில ஆயிரங்களை, ஒருவருக்கு அனுப்பிவிட முடியும். இதற்கு முன்பெல்லாம் நேரடியாக வங்கிக்கு செல்ல வேண்டும், அங்கு படிவங்களை எடுத்து நிரப்பி கொடுக்க வேண்டும். அப்படி கொடுத்தாலும் பணப்பரிவர்த்தனைக்காக சில நாட்கள் வரை பொதுமக்கள் காத்திருந்த காலம் உண்டு. ஆனால், இப்போது காலமே மாறிவிட்டது. டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தால் பணப்பரிமாற்றம் மிக எளிதாகிவிட்டது. 

ஆனால், இந்த வேகத்தைப் பயன்படுத்தி ஆன்லைன் திருடர்களும் கைவரிசை காட்டத் தொடங்கிவிட்டனர். இதனைத் தடுக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு அதிரடியான புதிய பாதுகாப்பு விதிமுறையைக் கொண்டு வரத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்படி, இனி நீங்கள் ஒரு புதிய நபருக்கு 10,000 ரூபாய்க்கு மேல் டிஜிட்டல் முறையில் பணம் அனுப்பினால், அது உடனடியாகச் சென்றடையாது. அதற்குப் பின்னால் இருக்கும் காரணங்கள் மற்றும் நன்மைகளை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

புதிய விதிமுறை என்ன சொல்கிறது?

ஆன்லைன் மோசடிகளில் இருந்து வாடிக்கையாளர்களைப் பாதுகாக்க 'டைம் லேக்' (Time Lag) என்ற முறையை ஆர்பிஐ அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. நீங்கள் முதன்முறையாக ஒருவரின் கணக்கிற்கு (Bank Account/UPI ID) ₹10,000-க்கு மேல் பணம் அனுப்பினால், அந்தப் பணம் பெறுநருக்குச் சென்றடைய 1 மணிநேரம் தாமதமாகும். இந்த ஒரு மணிநேர அவகாசத்திற்குள், நீங்கள் தவறாகப் பணம் அனுப்பிவிட்டாலோ அல்லது மோசடி நபரிடம் ஏமாந்துவிட்டோம் என்று உணர்ந்தாலோ, அந்தப் பரிவர்த்தனையை உடனடியாக 'Cancel' செய்ய முடியும்.

யாருக்குப் பொருந்தும்?: 

இது குறிப்பாக 'அங்கீகரிக்கப்பட்ட புஷ் பேமெண்ட்' (Authorised Push Payment - APP) எனப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அதாவது, பயனர் ஒருவருக்குத் தாமாகவே முன்வந்து பணம் அனுப்புவதற்கு மட்டுமே இந்த கட்டுப்பாடு. சிலருக்கு ஏன் இந்த நடவடிக்கை? என கேள்வி எழ வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு நேஷனல் சைபர் கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட்டல் (NCRP) வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் நம்மைத் தூக்கி வாரிப்போட வைக்கின்றன இந்தியாவில் நடக்கும் ஆன்லைன் மோசடிகளில் 45 விழுக்காடு வழக்குகள் 10,000 ரூபாய்க்கு மேல் நடப்பவை. 

ஆனால், பண இழப்பின் மதிப்பைப் பார்த்தால், ஒட்டுமொத்தப் பண இழப்பில் 98.5 விழுக்காடு பங்களிப்பு இந்த 10,000-க்கு மேலான பரிவர்த்தனைகள் மூலமே நடக்கிறது. அவசரத்தில் நாம் செய்யும் ஒரு சிறிய தவறு, நம் வாழ்நாள் சேமிப்பைக் காலி செய்துவிடுகிறது. அந்த அவசரத்தை குறைத்து, வாடிக்கையாளரை ஒரு நிமிடம் யோசிக்க வைப்பதே ஆர்பிஐ-ன் நோக்கம்.

சாதாரண மக்களுக்கு இது பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா?

நிச்சயமாக இல்லை. நீங்கள் அன்றாடம் செய்யும் சிறு சிறு பணப்பரிமாற்றங்களுக்கு இதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அல்லது துணிக்கடையில் பணம் செலுத்தினால் அது எப்போதும் போல உடனடியாகச் சென்றடையும். உங்களுக்குத் தெரிந்த நண்பர்கள், உறவினர்கள் அல்லது அடிக்கடி பணம் அனுப்பும் நபர்களின் பெயர்களை நீங்கள் நம்பகமானவர்கள் பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். அவர்களுக்குப் பணம் அனுப்பும் போது இந்தத் தாமதம் இருக்காது. இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம், மின் கட்டணம் போன்ற ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட ஆட்டோமேடிக் பணப்பரிமாற்றங்களுக்குத் தடை கிடையாது.

வங்கிகளின் கூடுதல் கண்காணிப்பு

ஆர்பிஐ-ன் இந்தத் திட்டத்தில் வங்கிகளுக்கும் முக்கியப் பங்கு உண்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்கு குறித்து சைபர் கிரைம் துறையிடம் இருந்து புகார் வந்திருந்தால், அந்தத் கணக்கிற்குப் யாராவது பணம் அனுப்ப முயற்சிக்கும்போது வங்கி அவருக்கு Red Alert வழங்கும். இந்தத் கணக்கு சந்தேகத்திற்குரியது, மீண்டும் ஒருமுறை சரிபார்த்து அனுப்புங்கள் என்று மொபைல் திரையில் எச்சரிக்கை தோன்றும்.

அவசர காலத்தில் பணம் அனுப்பத் தாமதமானால் என்ன செய்வது? என்ற கேள்வி எழலாம். ஆனால், வேகத்தை விட பாதுகாப்பு முக்கியம் என்பதே நிபுணர்களின் கருத்து. ஒருமுறை மோசடி நபரிடம் பணம் சென்றுவிட்டால், அதனைத் திரும்பப் பெறுவது மிகப்பெரிய சட்டப் போராட்டம். ஆனால், இந்த ஒரு மணிநேர அவகாசம் அந்தப் போராட்டத்தைத் தொடக்கத்திலேயே தடுத்து நிறுத்தும். டிஜிட்டல் உலகில் நாம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமென்றால், தொழில்நுட்பமும் அதற்கு ஏற்றார் போல மாற வேண்டும். ஆர்பிஐ-ன் இந்த புதிய முன்னெடுப்பு, சாமானிய மக்களின் பணத்திற்கு ஒரு டிஜிட்டல் பாதுகாவலன் போலச் செயல்படும். விரைவில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

