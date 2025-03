இனி வங்கிகள் 5 நாட்களே இயங்கும்.. புதிய விதிமுறை என்ன?

Banks 5 Day Working: வங்கித் தொடர்பான பணிகளுக்காக அடிக்கடி வங்கி கிளைக்கு செல்லும் நபராக நீங்கள் இருந்தால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். ஏனெனில் நீண்ட காலமாக வங்கிகளில் 5 நாட்கள் மட்டுமே வேலை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வங்கி ஊழியர்களும் அவர்களது தொழிற்சங்கங்களும் கோரி வருகின்றன. இது தொடர்பாக, வங்கி தொழிற்சங்கங்கள் தொடர்ந்து தங்கள் கோரிக்கைகளை வைத்து வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக வருகிற மார்ச் 24-25 தேதிகளில் நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தத்தை வங்கி ஊழியர்கள் அறிவித்து உள்ளனர்.

இதனிடையே வரும் ஏப்ரல் 1 முதல் வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் வங்கி ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கும், அதாவது வாரத்தில் 6 நாட்கள் வங்கிகள் செயல்பட்டு, இரண்டாவது சனிக்கிழமை மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமை மட்டும் 5 நாட்கள் செயல்பட்ட நிலையில் இனி இந்த விதி மாறுகிறது. ஏனெனில் மத்திய அரசு தற்போது ஊழியர்களின் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதன் விளைவாக வங்கி ஊழியர்களின் கனவு நனவாகும் நேரம் வந்துவிட்டது என்று கூறப்பட்டு வருகிறது.

5 நாட்கள் வேலை.. உண்மை என்ன?

உண்மையில், ஏப்ரல் 1 முதல் 5 நாட்கள் வங்கி செயல்படும் என்று ரிசர்வ் வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக ஊடக அறிக்கைகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனினும் இந்தச் செய்திகள் வெளிவந்த உடனேயே, அரசாங்கத்தின் உண்மைச் சரிபார்ப்பு நிறுவனம் இந்தக் கூற்றுக்களை விசாரித்தது. அதன்படி அரசாங்கமோ அல்லது ரிசர்வ் வங்கியோ அத்தகைய உத்தரவை பிறப்பிக்கவில்லை என்று PIB உறுதியாக தெரிவித்துள்ளது.

A news report by Lokmat Times claims that starting from April, banks across the country would operate 5 days a week, following a new regulation issued by @RBI #PIBFactCheck

This claim is #Fake

For official information related with Reserve Bank of India, visit :… pic.twitter.com/MrZHhMQ0dK

