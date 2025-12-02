2026 முதல் வங்கி விதிகளில் மாற்றம்: RBI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

RBI Latest Announcement: வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. வங்கி செயல்முறை ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கு உட்பட உள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) டிஜிட்டல் வங்கி செயல்முறை தொடர்பான ஏழு வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் என்ன? இந்த மாற்றங்கள் எப்போது அமலுக்கு வரும்? இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Reserve Bank of India: இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்கள்
ரிசர்வ் வங்கியின் 244 முதன்மை வழிகாட்டுதல்கள் ஒரே வழிகாட்டுதலாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை அனைத்து வணிக மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளும் பின்பற்ற வேண்டும். புதிய விதிகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். வங்கிகள் தங்கள் டிஜிட்டல் தளங்களில் வாடிக்கையாளர் ஒப்புதல், பிராடெக்ட் டிஸ்பிளே மற்றும் சட்டப்பூர்வ கடமைகளுக்கான இணக்கம் ஆகியவற்றைப் பெற வேண்டும். RBI-யின் இந்த முடிவு வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயனளிக்கும். மேலும், இது டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளில் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும்.
RBI வெளியிட்ட அறிவிப்பு
டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகளை வழங்க வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தெளிவான ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும் என RBI வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்படுள்ளது. அவை முறையாக ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், வாடிக்கையாளரின் மொபைல் எண் அல்லது அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனை விருப்பங்களுக்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு SMS அல்லது மின்னஞ்சல் எச்சரிக்கைகள் அனுப்பப்படும் என்றும் தெளிவாகக் கூறப்படும்.
வாடிக்கையாளர்கள் எப்படி பயனடைவார்கள்?
கிளை மேல்நிலை மற்றும் விண்ணப்ப செயலாக்க நேரத்தைக் குறைக்க இந்த சேவைகளுக்கான பதிவுக்கு வங்கிகள் பல வழிகளை வழங்க முடியும். வங்கிகள் பதிவு செய்வதற்கான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை தெளிவான மற்றும் எளிமையான மொழியில் வழங்க வேண்டும். இந்தி, ஆங்கிலம் மற்றும் உள்ளூர் மொழிகளையும் பயன்படுத்தலாம். இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் விதிகளை எளிதாகப் புரிந்து கொள்வது உறுதி செய்யப்படும். கட்டணங்கள், விவரங்கள், பணம் செலுத்துவதை நிறுத்துவதற்கான வழிமுறைகள், காலக்கெடு, புகார் தீர்வு மற்றும் வாடிக்கையாளர் அபாயங்கள், பொறுப்புகள் பற்றிய தகவல்களும் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
வங்கிகள் இந்த வழிகாட்டுதல்களுக்கும் இணங்க வேண்டும்:
- மொபைல் வங்கி சேவைகளை வழங்கும் வங்கிகள், வாடிக்கையாளர்கள் அனைத்து மொபைல் நெட்வொர்க் ஆபரேட்டர்கள் மூலமும் பயனடைவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- வாடிக்கையாளர் பாதுகாப்பு குறித்த வழிகாட்டுதல்களை அனைத்து வங்கிகளும் கடைபிடிக்க வேண்டும். டெபிட் கார்டு போன்ற வேறு எந்த வசதியையும் பெற வங்கிகள் எந்த டிஜிட்டல் வங்கி சேனலையும் பயன்படுத்துவதை கட்டாயப்படுத்தாது.
- டிஜிட்டல் வங்கி வசதிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தேர்வு முற்றிலும் வாடிக்கையாளரைப் பொறுத்தது. இருப்பினும், ஒரு கணக்கைத் திறக்கும்போது KYC தேவைகளுக்கு ஏற்ப பரிவர்த்தனை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் பிற நோக்கங்களுக்காக வாடிக்கையாளர் மொபைல் எண்களை வங்கிகள் தொடர்ந்து வாங்கலாம் அல்லது பதிவு செய்யலாம்.
- வங்கிகள் தங்கள் கொள்கைகளின்படி பொருத்தமான இடர் குறைப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம். NANCOக்கள் பணம் செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு அமைப்புகள் சட்டம் 2007 இன் கீழ் DPSS ஆல் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும், இது அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்படலாம்.
- வங்கிகளின் டிஜிட்டல் வங்கிச் சேனல்களில் மூன்றாம் தரப்பு பிராடெக்டுகள் அல்லது சேவைகள் (விளம்பரதாரர் குழு நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகள் உட்பட) வழங்கப்படாது.
- வங்கிகள் ஆபத்து அடிப்படையிலான பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளையும் நிறுவ வேண்டும். அவை வாடிக்கையாளர் பரிவர்த்தனை நடத்தை முறைகளைப் ஆராய்ந்து வழக்கமான பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணிக்கும். இதே போன்ற பரிவர்த்தனைகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து முன் உறுதிப்படுத்தலையும் அவை பெறும்.
