உஷார்! பழைய ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகளை மாற்ற புதிய விதிகளா? - ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு

RBI New Rules : பழைய ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகளை மாற்றுவது குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. 2016 ஆம் ஆண்டு பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்குப் பிறகு, செல்லாததாக்கப்பட்ட பழைய ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 நோட்டுகளை மீண்டும் மாற்றிக்கொள்ள ரிசர்வ் வங்கி புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளதாக சமீபகாலமாகச் செய்திகள் பரவி வருகின்றன. சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் இந்தத் தகவல் உண்மையா அல்லது வதந்தியா? ரிசர்வ் வங்கியின் தற்போதைய விதிமுறைகள் என்ன? என்பது குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.
பரவி வரும் போலிச் செய்தி என்ன?
வாட்ஸ்அப் மற்றும் முகநூல் போன்ற தளங்களில், பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள் இப்போது வங்கி கிளைகளில் கொடுத்து புதிய நோட்டுகளாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்ற செய்தி ஒரு போலியான அரசாணையுடன் பகிரப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மத்திய அரசு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது என்ற ரீதியில் இந்த வதந்தி பரப்பப்படுகிறது.
PIB Fact Check கொடுத்த விளக்கம்
மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ உண்மை கண்டறியும் குழுவான PIB Fact Check, இந்தச் செய்தியை ஆராய்ந்து இது முற்றிலும் பொய்யானது என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பழைய ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகளை மாற்ற ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஒரு புதிய அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. 2016 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட கால அவகாசம் முடிந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. தற்போது பழைய ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 நோட்டுகள் சட்டப்பூர்வமான பணம் கிடையாது. அவற்றை வைத்திருப்பது அல்லது புழக்கத்தில் விடுவது சட்டப்படி குற்றமாகும்.
ரிசர்வ் வங்கியின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்கள்
பழைய நோட்டுகள் குறித்த வதந்திகளுக்கு மத்தியில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள சில முக்கிய வங்கி விதிமுறைகளை பொதுமக்கள் தெரிந்துகொள்வது அவசியம்:
1. ரூ.2000 நோட்டுகள் எங்கே மாற்றுவது?
ரூ.2000 நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டாலும், அவை இன்னும் செல்லுபடியாகும். ஆனால், சாதாரண வங்கி கிளைகளில் அவற்றை மாற்ற முடியாது. ரிசர்வ் வங்கியின் 19 மண்டல அலுவலகங்களில் மட்டுமே மாற்ற முடியும். நேரில் செல்ல முடியாதவர்கள், இந்திய அஞ்சல் துறை மூலம் ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பி, தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்துக்கொள்ளலாம்.
2. ஏடிஎம் மற்றும் வங்கிச் சேவை கட்டண மாற்றம்
ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டணம் மற்றும் செக் புக் வழங்கும் கட்டணங்களில் சிறு மாற்றங்களை ரிசர்வ் வங்கி அனுமதித்துள்ளது. 10,000 ரூபாய்க்கு மேல் புதிய நபர்களுக்கு முதல்முறை பணம் அனுப்பும்போது, பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக 1 மணிநேரம் வரை காலதாமதம் ஏற்படும் புதிய விதிமுறை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது.
3. கிழிந்த மற்றும் அழுக்கான நோட்டுகள்
உங்களிடம் உள்ள புதிய வரிசை நோட்டுகள் ரூ.10 முதல் ரூ.500 வரை கிழிந்திருந்தால், கவலைப்படத் தேவையில்லை. 'Note Refund Rules' படி, எந்தவொரு பொதுத்துறை அல்லது தனியார் வங்கி கிளைகளிலும் அவற்றை எவ்வித கட்டணமுமின்றி மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
இணையவழி மோசடிகளில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி?
பழைய நோட்டுகளை மாற்றித் தருவதாகக் கூறி, சில நபர்கள் முன்பணம் கேட்டு உங்களை அணுகலாம். இது போன்ற 'Currency Exchange Scam' வலைகளில் சிக்க வேண்டாம். பணப்பரிமாற்றம், வட்டி விகிதம் அல்லது புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் குறித்த எந்தத் தகவலையும் rbi.org.in என்ற இணையதளத்தில் மட்டுமே சரிபார்க்கவும். வங்கித் தொடர்பான சேவைகளுக்கு உங்கள் ஆதார் அல்லது பான் விவரங்களை அந்நிய நபர்களிடம் பகிராதீர்கள்.
பழைய ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 நோட்டுகள் குறித்த வதந்திகளை நம்பி நேரத்தையும் பணத்தையும் வீணாக்காதீர்கள். டிஜிட்டல் இந்தியா காலத்தில், பணப்பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் வெளிப்படையாக இருக்கும்போது, இது போன்ற போலிச் செய்திகள் மக்களை ஏமாற்றவே உருவாக்கப்படுகின்றன. இதுபோன்ற சந்தேகத்திற்குரிய தகவல்கள் கிடைத்தால், அவற்றை PIB Fact Check அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்அப் எண் +91 8799711259 அனுப்பி உண்மைத்தன்மையை அறியலாம்.
