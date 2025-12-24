தங்க நகை கடனில் செக் வைத்த RBI: அதிரடியாய் முடிவெடுக்கும் வங்கிகள்

RBI Latest News: நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலை அதிகரித்துக்கொண்டே உள்ளது. அவ்வப்போது திடீர் வீழ்ச்சிகள் தென்பட்டாலும், பெரும்பாலும் தங்கத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஏற்றமே காணப்படுகின்றது. தங்க விலையில் அதிகரித்து வரும் ஏற்ற இறக்கங்கள் குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் (ஆர்பிஐ) தனது கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
Reserve Bank of India: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எடுத்த நடவடிக்கை
தங்கத்தின் விலையில் உள்ள நிலையற்றதமையைக் கருத்தில்கொண்டு, தங்க நகைகளின் மீது கடன் வழங்கும் போது வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் அதிக எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுமாறு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஆர்பிஐ -இன் இந்த அறிவுறுத்தலைத் தொடர்ந்து, இந்திய வங்கிகளும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களும் (NBFCs) தங்கக் கடன்களுக்கான கடன் வரம்புகளைக் கடுமையாக்கத் தொடங்கியுள்ளன. முன்னதாக தங்கத்தின் மதிப்பில் 70–72% வரையிலான அளவில் (LTV - Loan To Value) கடன் வழங்கிய நிறுவனங்கள், இப்போது அதை 60–65% ஆகக் குறைத்துள்ளன. இது ஒரு பழமைவாத நிலைப்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கிறது.
ஆர்பிஐ நிலைப்பாடு: நிபுணர்களின் கருத்து என்ன?
- ஒழுங்குமுறை ஆணையம் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுகிறது. அதிகரித்து வரும் விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் குறித்து அது கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது. குறிப்பாக நாணய மதிப்பில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் இந்த கவலைக்கு பெரிய காரணமாக உள்ளது.
- ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளையும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களையும் விவேகத்துடன் செயல்படுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளது. ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவுறுத்தல் கடன் வழங்கும் செயல்முறையை மெதுவாக்கவும், இடர் மேலாண்மையை வலுப்படுத்தவும் தூண்டியுள்ளது.
- கடன் வாங்குபவர்கள் அதிக தங்க விலையைப் பயன்படுத்தி பெரிய தொகைகளைக் கடனாகப் பெறுவது ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் இந்த எச்சரிக்கைக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக உள்ளது.
- உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மைகளும் நாணய மதிப்பில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களும் தங்கத்தின் விலையில் கணிக்க முடியாத மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதால், தங்கத்தின் மீது ஆக்ரோஷமாக கடன் வழங்குவது வங்கிகளை அசெட் குவாலிட்டி அபாயங்களுக்கு ஆளாக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி அஞ்சுகிறது.
கடன் மதிப்பு அடகு வைக்கப்பட்ட நகைகளின் மதிப்பை விட அதிகமாகும்
தங்கத்தின் விலை 10–15% குறைந்தால், நிலுவையில் உள்ள கடன் மதிப்பு அடகு வைக்கப்பட்ட நகைகளின் மதிப்பை விட அதிகமாகிவிடும். இது கடன் வாங்குபவர்களை கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த ஊக்கமளிக்காமல், வங்கிகளைப் பிணையப் பாதுகாப்பில் அபாயத்திற்கு உள்ளாக்கும் என்பதே மிகப்பெரிய கவலையாக உள்ளது. இத்தகைய சூழ்நிலை குடும்பங்களைப் பாதிப்பது மட்டுமல்லாமல், பிணைய மதிப்பில் உள்ள பாதுகாப்பு குறைவதால், வங்கிகளுக்கான கடன் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறும் அபாயங்களையும் அதிகரிக்கும்.
Commodity Market: கமாடிடி சந்தையில் அதிகரித்த தங்கத்தின் விலை
- தற்போது, MCX ஸ்பாட் சந்தையில் தங்கத்தின் விலை 10 கிராமுக்கு ரூ. 1.31 லட்சமாக உள்ளது. இது கடந்த மூன்று மாதங்களில் 20% மற்றும் கடந்த ஆறு மாதங்களில் 35% அதிகரித்துள்ளது.
- பங்குச்சந்தையில் இந்த செக்மெண்ட் வேகமாக வளர்ந்து வரும் சில்லறை கடன் வகைகளில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது.
- ரிசர்வ் வங்கியின் இந்தத் தலையீடு, வளர்ச்சியையும் இடர் மேலாண்மையையும் சமநிலைப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
கடன் வாங்குபவர்களுக்கு என்ன தாக்கம் இருக்கும்?
கடன் வாங்குபவர்களுக்கு, இந்த மாற்றம் அதே அளவு தங்கத்திற்கு கிடைக்கும் கடன் தகுதியைக் குறைக்கும். நகை வணிகங்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் தங்கக் கடன்கள் மார்ச் 2025 முதல் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 100% அதிகரித்துள்ள நேரத்தில் இந்த எச்சரிக்கை வந்துள்ளது. வங்கிகளில் அடகு வைக்கப்பட்ட தங்க நகைகளுக்கு எதிரான கடன்களின் மதிப்பு தொடர்ந்து 18 மாதங்களாக முன் எப்போதும் இல்லாத அளவு உச்சத்தை எட்டி, ஏப்ரல் 2024-ல் ரூ. 1.01 லட்சம் கோடியாக இருந்த நிலையில், அக்டோபர் 2025-ல் ரூ.3.37 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல், நகைகளுக்கு எதிரான கடன்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளன. தற்போது அதிக வட்டி, பாதுகாப்பு என பல சலுகைகள் கிடைப்பதால், பலர் தங்கத்தை அடமானம் வைத்து கடன் பெற்ற பின், அதை திரும்ப எடுப்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. இது வங்கிகளுக்கு இழப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.
கடன் வாங்குபவர்களின் வகையில் மாற்றம்
தங்க விலைகள் உயர்வதைத் தவிர, கடன் வாங்கும் மக்களின் வகைகளிலும் மாற்றம் காணப்படுகின்றது. முன்னர் தங்க கடன் வாங்கும் பெரும்பாலானோர் நடுத்தர வயதுடையவர்களாகவும் முதியவர்களாகவும் இருந்தனர். தற்போது இளையர்கள் மற்றும் 30-40 வயதுடையவர்கள் அந்த இடத்தை பிடித்து வருகின்றனர். 31–40 வயதுடையவர்கள் கிட்டத்தட்ட 40–45% தங்கக் கடன்களைப் பெறுகின்றனர். 21–30 வயதுடையவர்களின் பங்கேற்பு FY21 முதல் இரட்டிப்பாகியுள்ளது. இன்றைய சராசரி டிக்கெட் அளவு தோராயமாக ரூ.80,000–1.5 லட்சமாக உள்ளது என்று தங்க NBFC-யின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகிறார். இந்தக் கடன் வாங்குதலில் பெரும்பகுதி அசெட் கிரியேஷனை விட நுகர்வு நோக்கியே இருப்பதாகத் தெரிகிறது என்பது கவலைக்குரியது.
மைக்ரோஃபைனான்ஸ் மற்றும் தனிநபர் கடன் நெருக்கடிகள் தொடர்பான கடந்தகால அனுபவங்கள் நிறுவனங்களை முறையான பாதிப்புகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக வைத்திருக்கின்றன. இதன் காரணமாக நிறுவனங்கள் கடுமையான விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது. தொழில் சங்கங்களும் கடன் வழங்குபவர்களும் திடீர், ஆக்ரோஷமான வளர்ச்சியை விட நிலைத்தன்மையையே தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். சாத்தியமான அதிர்ச்சிகளுக்கு எதிராக தங்களை பாதுத்துக்கொள்ள நிறுவனங்கள் கடன் முறைகளையும் தங்க கடனுக்கான செயல்முறைகளையும் இன்னும் இறுக்கமாக்க தயாராக இருக்கிறார்கள்.
தங்க நகை கடன் சுருக்கமாக.....
- தங்கம் என்றுமே நம்மை ஏமாற்றாத முதலீடாக பார்க்கப்படுகின்றது.
- அதிகரிக்கும் தங்க விலைக்கு மத்தியில், சமீப காலமாக தங்க கடன் எதிர்பாராத அளவு அதிகமாகியுள்ளது.
- தங்கத்தின் விலையில் உள்ள நிலையற்றதன்மையும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிறது.
- இதன் காரணமாக, தங்க நகைகளின் மீது கடன் வழங்கும் போது வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் அதிக எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுமாறு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது.
- தற்போது தங்கத்தின் மதிப்பில் 70–72% வரையிலான அளவில் கடன் வழங்கப்படுகின்றது.
- இப்போது அது 60–65% ஆகக் குறைக்கப்படும்.
