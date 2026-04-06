English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • நகைக்கடன் வாங்குவதில் புதிய கெடுபிடிகள்: ஏப்ரல் 1 முதல் RBI அதிரடி மாற்றங்கள்!

நகைக்கடன் வாங்குவதில் புதிய கெடுபிடிகள்: ஏப்ரல் 1 முதல் RBI அதிரடி மாற்றங்கள்!

Gold Loan : நகைக்கடன் வாங்குவதில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) கொண்டு வந்துள்ள புதிய கெடுபிடிகள் குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 6, 2026, 08:29 PM IST
  • ஆர்பிஐ கொண்டு வந்த புதிய விதிமுறைகள்
  • தங்க நகைக்கடன் வாங்கப்போறீங்களா?
  • இனி வட்டி முழுமையாக கட்ட வேண்டும்

நகைக்கடன் வாங்குவதில் புதிய கெடுபிடிகள்: ஏப்ரல் 1 முதல் RBI அதிரடி மாற்றங்கள்!

Gold Loan : நம் நாட்டில் அவசரத் தேவைக்கு மிக எளிதாகக் கிடைக்கக்கூடிய கடனாகக் கருதப்படுவது நகைக்கடனே. ஆனால், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்தத் துறையில் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, நகைக்கடன் வழங்கும் முறையில் இருந்த தளர்வுகள் நீக்கப்பட்டு, கடுமையான விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இனிமேல் தங்கம் இருந்தால் மட்டும் போதாது, கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனும் மிக முக்கியம் என்பதுதான் இந்த மாற்றத்தின் சாராம்சம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஏன் இந்த திடீர் மாற்றம்?

இதுவரை பல வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள், வாடிக்கையாளரின் வருமானத்தைப் பெரிதாகக் கருதாமல், அடகு வைக்கப்படும் தங்கத்தின் மதிப்பை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு கடன் வழங்கி வந்தன. இது நிதிச் சந்தையில் ஒருவித சமமற்ற நிலையை உருவாக்கியது. இதனைச் சரிசெய்யவும், கடன் வழங்கும் முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவரவும் ஜூன் 2025ல் ரிசர்வ் வங்கி புதிய வரைமுறைகளை வெளியிட்டது. இதன் மூலம் கடன் வாங்குபவர்கள் தங்களின் வருமானத்திற்கு மீறிய கடன் சுமையில் சிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

முக்கிய மாற்றங்கள்

புதிய விதிமுறைகளின்படி, கடனாகப் பெறக்கூடிய தொகை மற்றும் அதற்கான ஆவணங்கள், வாங்கும் கடனுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

ரூ. 2.5 லட்சம் வரை: தங்கத்தின் மதிப்பில் 85 விழுக்காடு வரை கடன் பெறலாம். சிறு விவசாயிகளுக்கும், சாமானிய மக்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க இந்தச் சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ரூ. 2.5 லட்சம் முதல் ரூ. 5 லட்சம் வரை: தங்கத்தின் மதிப்பில் 80 விழுக்காடு வரை மட்டுமே கடன் வழங்கப்படும்.

ரூ. 5 லட்சத்திற்கு மேல்: நகைக்கடனாகத் தங்கத்தின் மதிப்பில் 75 விழுகாடு மட்டுமே கடன் வழங்கப்படும்.

வருமானச் சான்று 

இந்த விதிமுறைகளிலேயே மிக முக்கியமான மாற்றமாக, ரூ. 2.5 லட்சத்திற்கு மேல் நகைக்கடன் வாங்குபவர்கள், தங்களின் வருமானச் சான்று மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதாவது, தங்கம் இருக்கிறது, அதனால் கடன் கொடுங்கள் என்ற நிலை மாறி, கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் வருமானம் உங்களிடம் இருக்கிறதா? என்ற கேள்வியை இனி வங்கிகள் கேட்கும். ரூ. 2.5 லட்சத்திற்கு மேலான கடன்களுக்கு வங்கிகள் கடன் வாங்குபவரின் தகுதியை ஆய்வை செய்ய வேண்டும் என்று ரிசர்வ் வங்கி கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

கடன் புதுப்பித்தல் விதிகளில் மாற்றம்

முன்பு வட்டியைக் கூடச் செலுத்தாமல், அதே நகையை மீண்டும் ஒருமுறை அடகு வைத்து கடனைப் புதுப்பிக்கும் முறை சில இடங்களில் இருந்தது. இனிமேல், முந்தைய கடனுக்கான வட்டி முழுவதையும் செலுத்திய பிறகுதான் கடனைப் புதுப்பிக்க முடியும். மேலும், ரூ. 2.5 லட்சத்திற்கு மேலான கடன்களுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை புதிய கடன் தகுதி ஆய்வு செய்யப்பட்ட பிறகே ரினீவல் செய்ய வங்கிகளால் அனுமதிக்கப்படும்.

நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படும் சவால்கள்

இந்த புதிய விதிகளால் IIFL, இண்டெல் மணி போன்ற நகைக்கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்குச் சில சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன. ஒவ்வொரு கிளை மட்டத்திலும் ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கவும், வருமானச் சான்றுகளை ஆய்வு செய்யவும் கூடுதல் பணியாளர்கள் தேவைப்படுவதால் நிர்வாகச் செலவு அதிகரிக்கும். கடுமையான விதிமுறைகளால், நகைக்கடன் சந்தையின் வளர்ச்சி வேகம் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2026 நிதியாண்டில் 60 முதல் 65 விழுக்காடு ஆக இருந்த வளர்ச்சி, 2027ல் 17 முதல் 19 விழுக்காடு ஆகக் குறையக்கூடும் என ICRA மதிப்பீட்டு நிறுவனம் கணித்துள்ளது.

வாடிக்கையாளர்களுக்கான புதிய யுக்திகள்

ரூ. 2.5 லட்சம் என்ற உச்சவரம்பைத் தவிர்க்க, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் பெயரில் கடனைப் பிரித்து வாங்கவோ அல்லது வெவ்வேறு நிதி நிறுவனங்களில் சிறு சிறு தொகைகளாகக் கடன் பெறவோ வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். தங்கம் வைத்திருப்பவர்கள் இனி தங்கள் வருமான ஆதாரங்களையும் முறையாகப் பராமரிக்க வேண்டியது அவசியம். ஏப்ரல் 1 முதல் நகைக்கடன் வாங்கத் திட்டமிடும் பொதுமக்கள், இந்த புதிய விதிகளை அறிந்து அதற்கேற்ப ஆவணங்களைத் தயார் நிலையில் வைத்துக்கொள்வது மிக அவசியம்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Gold LoanRBINew Gold Loan Rulesgold loan eligibilityGold loan renewal rules

Trending News