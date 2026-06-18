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வீட்டுக் கடனுக்கு காப்பீடு கட்டாயமில்லை: ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி உத்தரவு

Home Loan : வீட்டுக்கடனுக்கு காப்பீடு கட்டாயமில்லை என ரிசர்வ் வங்கி கொடுத்துள்ள அதிரடி உத்தரவு குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:03 AM IST
வீட்டுக் கடனுக்கு காப்பீடு கட்டாயமில்லை: ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி உத்தரவு
Image Credit: rbi home loan insurance

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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வீட்டுக் கடனுக்கு காப்பீடு கட்டாயமில்லை: ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி உத்தரவு
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