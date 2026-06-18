/வீட்டுக் கடனுக்கு காப்பீடு கட்டாயமில்லை: ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி உத்தரவு

Home Loan : பொதுமக்கள் சொந்த வீடு வாங்குவது என்பது வாழ்நாளின் மிகப்பெரிய கனவுகளில் ஒன்றாகும். இதற்காக வங்கிகளில் வீட்டுக் கடன் பெறும்போது, வங்கிகள் செய்யும் சில மறைமுகக் கெடுபிடிகளால் பொதுமக்கள் பெரும் பொருளாதாரச் சுமைக்கு ஆளாகி வந்தனர். இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, வீட்டுக் கடனுக்கு காப்பீடு கட்டாயமில்லை என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களின் தன்னிச்சையான போக்கைக் கட்டுப்படுத்தவும், நுகர்வோர் நலனைப் பாதுகாக்கவும் புதிய விரிவான விதிமுறைகளை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது.
பொதுவாக, நடுத்தர மக்கள் வங்கியினை அணுகி வீட்டுக் கடன் கேட்கும்போது, கடன் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என்றால் வங்கியோடு இணைந்த காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் ஆயுள் காப்பீடு அல்லது சொத்துக் காப்பீட்டு பாலிசிகளை எடுத்தே தீர வேண்டும் என்று வங்கிகள் கட்டாயப்படுத்தி வந்தன. பல நேரங்களில், இந்த காப்பீட்டு பிரீமியம் தொகையையும் கடனுடன் சேர்த்து வாடிக்கையாளர்களின் கடன் சுமையை வங்கிகள் உயர்த்தி வந்தன.
இதனைத் தடுக்கும் பொருட்டு, கட்டாய இணைப்புச் சலுகை முறைக்கு ரிசர்வ் வங்கி தற்போது முற்றிலும் தடை விதித்துள்ளது. கடனுக்காகக் காப்பீடு தேவை என்று வாடிக்கையாளர் கருதினால், அவர் தனது விருப்பப்படி சந்தையில் உள்ள எந்தவொரு காப்பீட்டு நிறுவனத்திலிருந்தும் பாலிசியைத் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். குறிப்பிட்ட வங்கியின் காப்பீட்டைத்தான் எடுக்க வேண்டும் என்று எந்த வங்கியும் இனி வாடிக்கையாளர்களை வற்புறுத்தக் கூடாது.
வீட்டுக் கடன் வாங்கியவர்கள், குறைவான வட்டி விகிதம் தேடியோ அல்லது சிறந்த சேவைக்காகவோ தங்களது கடனை ஒரு வங்கியிலிருந்து மற்றொரு வங்கிக்கு மாற்றுவது வழக்கம். அப்படி மாற்றும்போது, புதிய வங்கி தங்களின் மூலம் மீண்டும் ஒரு புதிய காப்பீடு எடுக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துவதாகப் புகார்கள் எழுந்தன.
தற்போது வந்துள்ள புதிய விதியின்படி, பழைய வங்கியில் வாடிக்கையாளர் ஏற்கனவே வைத்துள்ள காப்பீட்டு பாலிசியை புதிய வங்கி நிராகரிக்க முடியாது. வாடிக்கையாளர் தனது தற்போதைய காப்பீட்டு பாலிசியில் புதிய வங்கியின் பெயரை மட்டும் சேர்த்து அதையே தொடர்ந்து பயன்படுத்திக் கொள்ள முழு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கிகள் தங்களுடைய காப்பீட்டு இலக்குகளை அடைவதற்காக, வாடிக்கையாளர்களிடம் தவறான தகவல்களைக் கூறி அல்லது உண்மைகளை மறைத்து காப்பீடுகளை விற்பனை செய்வது 'தவறான விற்பனை என ரிசர்வ் வங்கி தெளிவாக வரையறுத்துள்ளது.
இந்த விதிமுறையை மீறி வங்கிகள் செயல்பட்டது நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அல்லது வங்கி குறைதீர்ப்பாளர் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டால்:
வாடிக்கையாளர் காப்பீட்டுக்காகச் செலுத்திய முழுத் தொகையையும் வட்டியுடன் வங்கி திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
அதுமட்டுமின்றி, இதனால் வாடிக்கையாளருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் மற்றும் இழப்புகளுக்குத் தகுந்த இழப்பீட்டையும் வங்கி வழங்க வேண்டும்.
மேலும், காப்பீடுகளை விற்பனை செய்வதற்காக வங்கி ஊழியர்கள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து எந்தவொரு மறைமுக ஊக்கத்தொகையையும் பெறக் கூடாது என்றும் ரிசர்வ் வங்கி தடை விதித்துள்ளது.
தெளிவான ஒப்புதல் கட்டாயம்: வாடிக்கையாளரின் முறையான எழுத்துப்பூர்வ கையொப்பம் அல்லது அவரது மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் ஒருமுறை கடவுச்சொல் சரிபார்ப்பு இல்லாமல், வங்கிகள் தன்னிச்சையாக எந்தவொரு காப்பீட்டுத் திட்டத்தையும் கடனுடன் இணைக்க முடியாது.
பிரீமியம் சுமை: வீட்டுக் கடனுக்கான காப்பீட்டு பிரீமியம் பொதுவாக ஒரு பெரிய தொகையாக இருக்கும். வங்கிகள் அதனை உங்கள் கடன் தொகையுடன் சேர்க்கும்போது, நீங்கள் காப்பீட்டுத் தொகைக்கும் சேர்த்து வட்டி கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும். இதனைத் தவிர்க்க, காப்பீடு தேவைப்பட்டால் நேரடியாக காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடம் ஆண்டு வாரியான பிரீமியம் செலுத்தும் திட்டங்களைத் தேர்வு செய்வது புத்திசாலித்தனம்.
கால அவகாசம்: இந்த அதிரடி மற்றும் சாதகமான புதிய விதிமுறைகள் அனைத்தும் அடுத்த ஆண்டு 2027 ஜனவரி மாதம் 1-ந் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் முறைப்படி அமலுக்கு வரவுள்ளன.
ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, கடன் வாங்கும் சாமானிய மக்களுக்குப் பெரிய நிம்மதியை அளித்துள்ளது. வங்கிக் கடன் பெறச் செல்லும்போது மேலாளர்களோ அல்லது அதிகாரிகளோ காப்பீடு எடுக்கச் சொல்லி கட்டாயப்படுத்தினால், நுகர்வோராகிய நீங்கள் இந்த விதிமுறையைச் சுட்டிக்காட்டி தைரியமாக மறுக்கலாம்.