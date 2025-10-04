தமிழ்நாட்டு வங்கிக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்த ஆர்பிஐ - அதிரடி நடவடிக்கை

RBI bank fines: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) நாட்டின் வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்களின் ஒழுங்குமுறைகளைச் செயல்படுத்துவதில் உறுதியாக உள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐந்து வங்கிகள் மற்றும் ஒரு வங்கிசாரா நிதி நிறுவனம் (NBFC) மீது RBI கடுமையான நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றத் தவறியதற்காக இந்த நிறுவனங்களுக்குப் பெருமளவில் பண அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை குறித்த அறிவிப்பை ரிசர்வ் வங்கி, அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி வெளியிட்டுள்ளது.
தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களும் அவற்றின் விதிமீறல்களும்
1. கூட்டுறவு வங்கிகள் மீதான நடவடிக்கை:
திவ்யம் வித்யாலயம் டவுன் கூட்டுறவு வங்கி லிமிடெட் (தமிழ்நாடு): இந்த வங்கிக்கு 1,00,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ரிஸ்க் லிமிட்டை (risk limit) தாண்டிய புதிய கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்களை வழங்கியதும், 100% ஐத் தாண்டிய இடர் வெளிப்பாடு (risk exposures) கொண்ட கடன்களை வழங்கியதும், அத்துடன் KYC பதிவுகளை மத்திய பதிவேட்டில் பதிவேற்றத் தவறியதும் இந்த வங்கியின் விதிமீறல்களாகும்.
ஹசன் மாவட்ட கூட்டுறவு மத்திய வங்கி லிமிடெட் (கர்நாடகா): இந்த வங்கிக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கி ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தை (BR Act) மீறி மற்ற கூட்டுறவு சங்கங்களின் பங்குகளை வைத்திருந்ததுடன், வாடிக்கையாளர்களின் KYC பதிவுகளை மத்திய KYC பதிவுகள் பதிவேட்டில் (Central KYC Records Registry) குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் பதிவேற்றத் தவறியதும் இந்த வங்கி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ஆகும்.
பாகல்கோட் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி (கர்நாடகா): இந்த வங்கிக்கு 5.50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு இயக்குநருடன் தொடர்புடைய கடன்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது மற்றும் NABARD-க்குச் சில சட்டப்பூர்வ அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறியது ஆகிய காரணங்களுக்காகத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
ரனுஜ் நாகரிக் சஹாகரி வங்கி லிமிடெட் (குஜராத்): இந்த வங்கி 3 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் செலுத்த வேண்டும். இது, கடன்களுக்கான நிதிகளின் இறுதிப் பயன்பாட்டை (end use of funds) உறுதிப்படுத்தத் தவறியது. மேலும், அங்கீகரிக்கப்படாத மின்னணு வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து வாடிக்கையாளர்கள் உடனடியாகப் பதிலளித்து ஆட்சேபனை தெரிவிக்க வசதி செய்து கொடுக்கத் தவறியது ஆகிய காரணங்களுக்காக தண்டனை பெற்றுள்ளது.
2. கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு விதிமீறல்:
அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்கிங் கார்ப்பரேஷன் (American Express Banking Corp): இந்த வங்கிக்கு 31.80 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு வெளியீடு மற்றும் நடத்தை தொடர்பான விதிமுறைகளை மீறியதே இதற்குக் காரணம். முக்கியமாக, பணத்தைத் திரும்பப்பெறுதல் (refund), பரிவர்த்தனைகள் தோல்வியில் முடிந்துள்ளது. மேலும், சில கிரெடிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்களின் கிரெடிட் பேலன்ஸ் (credit balances) அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்குத் திரும்பச் செலுத்த முயற்சி செய்யத் தவறியதும் கண்டறியப்பட்டது.
3. வங்கிசாரா நிதி நிறுவனம் (NBFC) மீதான நடவடிக்கை:
HDB ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட்: இந்த NBFC-க்கு 4.20 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 2023-24 நிதியாண்டில் வழங்கப்பட்ட சில கடன் கணக்குகளில் நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) தகவல் அல்லது அதற்கு இணையான படிவமான படிவம் 60 ஆவணங்களைப் பெறத் தவறியது இதன் மீதான குற்றச்சாட்டாகும்.
நடவடிக்கையின் பின்னணி
ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் மற்றும் ஆய்வுக் கட்டணங்களின் அடிப்படையில் இந்த விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டன. இதன்பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்குக் காரணம் கேட்கும் அறிவிப்பு (show-cause notice) அனுப்பப்பட்டது. அவர்கள் அளித்த பதில்கள் மற்றும் நேரில் அளித்த விளக்கங்களின் அடிப்படையில் அபராதம் விதிக்கும் முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
இந்த நடவடிக்கைகள் ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றாத வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களின் மீது RBI வைத்திருக்கும் தீவிரமான கண்காணிப்பைக் காட்டுகிறது. இந்த அபராதம், நிர்வாக ரீதியான குறைபாடுகளுக்காக விதிக்கப்பட்டதே தவிர, இது வாடிக்கையாளர்களுக்கும் வங்கி/நிறுவனத்திற்கும் இடையிலான எந்தவொரு பரிவர்த்தனைகளை பாதிக்காது என்று ரிசர்வ் வங்கி தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. எனவே, வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது அன்றாடப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து எந்தவித அச்சமும் கொள்ளத் தேவையில்லை.
