கடன் வாங்கியவர்களுக்கு விடிவுகாலம்! லோன் ஏஜெண்டுகள் அத்துமீறலுக்கு RBI போட்ட கடிவாளம்

RBI : வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்களிடம் கடன் வாங்கிவிட்டு, அதனைத் திருப்பிச் செலுத்த முடியாமல் தவிக்கும் வாடிக்கையாளர்களைக் கடன் வழங்கிய நிறுவனங்களைச் ஏஜெண்டுகள் தரக்குறைவாக நடத்துவதைத் தடுக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. RBI (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Second Amendment Directions, 2026 என்ற வரைவு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இது ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது.
கடன் வசூலிப்பில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்
வங்கிகள் கடன் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்போது வெறும் வசூலில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், மனிதத்தன்மையுடன் செயல்படுவதை உறுதி செய்யப் பின்வரும் விதிகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன:
1. கடன் தவணையைச் செலுத்த முடியாமல் உண்மையாகவே சிரமப்படும் வாடிக்கையாளர்களைக் கண்டறிந்து, அவர்களுக்குத் தகுந்த ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டல்களையும் வழங்க வங்கிகள் ஒரு தனி அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும்.
2. கடன் வாங்கியவரின் தனிப்பட்ட விவரங்களை வங்கி ஊழியர்களுக்கோ அல்லது ஏஜெண்டுகளுக்கோ பகிரும்போது, அவர்கள் தங்களது கடமையைச் செய்யத் தேவையான அளவு மட்டுமே தகவல்களை வழங்க வேண்டும். தேவையற்ற அந்தரங்கத் தகவல்களைப் பகிரக் கூடாது.
3. வங்கிகள் தங்களது கிளைகள், மொபைல் செயலிகள் மற்றும் இணையதளங்களில் தங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏஜெண்டுகளின் பட்டியலை வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும்.
4. ஏஜெண்டுகளை நியமிக்கும்போது, அவர்கள் வங்கியின் நடத்தை விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடப்போம் என்று உறுதிமொழி அளிக்க வேண்டும்.
5. ஒரு வாடிக்கையாளர் ஏஜெண்ட் மீது புகார் அளித்து, அது நிலுவையில் இருந்தால், அந்தப் புகாரைத் தீர்க்கும் வரை அந்த ஏஜெண்ட் குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளரைத் தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது. ஆனால், கடனைத் தவிர்க்க வேண்டுமென்றே வாடிக்கையாளர் புகார் அளிப்பதாக வங்கி கருதினால் தகுந்த ஆதாரங்களுடன், நடவடிக்கையைத் தொடரலாம்.
6. ஏஜெண்டுகள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு அழைப்பும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். வாடிக்கையாளரிடம் பேச்சுவார்த்தை பதிவு செய்யப்படுவதை முன்கூட்டியே தெரிவிக்க வேண்டும். உரையாடலின் எழுத்து வடிவமும் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ஏஜெண்டுகள் எதைச் செய்ய வேண்டும்?
1. வாடிக்கையாளர் அல்லது ஜாமீன் கொடுத்தவரைத் தவிர்த்து, அவரின் உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்களைத் தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது.
2. காலை 08:00 மணி முதல் இரவு 07:00 மணி வரை மட்டுமே பேசவோ அல்லது நேரில் சந்திக்கவோ வேண்டும். வாடிக்கையாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தைத் தவிர்க்கச் சொன்னால், சாதாரணச் சூழலில் அதனை மதிக்க வேண்டும்.
3. வாடிக்கையாளர் விரும்பும் இடத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். இடம் குறிப்பிடாத பட்சத்தில் அவரின் இல்லம் அல்லது அலுவலகத்திற்குச் செல்லலாம்.
4. வாடிக்கையாளர் வீட்டில் மரணம், திருமணம் அல்லது முக்கியப் பண்டிகை காலங்களில் கடன் கேட்டுத் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது.
5. சிறு கடன்களுக்கு, இரு தரப்பும் ஒப்புக்கொண்ட பொதுவான இடத்தில் வசூல் செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை வாடிக்கையாளர் இரண்டு முறைக்கு மேல் அங்கு வரவில்லை என்றால் மட்டுமே அவரின் வீட்டிற்குச் செல்லலாம்.
6. பேச்சுவார்த்தை நாகரீகமாக இருக்க வேண்டும். நேரில் செல்லும்போது கௌரவமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
7. வங்கியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் மட்டுமே செல்ல வேண்டும். பணத்தைப் பெற்றவுடன் உடனடியாகச் சரியான ரசீதை வழங்க வேண்டும்.
ரிசர்வ் வங்கி விதித்துள்ள கடுமையான தடைகள்
1. மிரட்டல் விடுத்தல் அல்லது ஆபாசமான, தரக்குறைவான மொழியில் பேசுதல்.
2. வாட்ஸ்அப் அல்லது சமூக வலைதளங்களில் தவறான மெசேஜ்களை அனுப்புவது.
3. தெரியாத எண்களில் இருந்து போன் செய்வது அல்லது அதிகப்படியான போன் கால்கள் மூலம் தொல்லை கொடுப்பது.
4. வாடிக்கையாளரின் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் அல்லது உடன் பணிபுரிபவர்களை மிரட்டுவது அல்லது அவமானப்படுத்துவது.
5. உடல் ரீதியாகத் தாக்குவது அல்லது வாடிக்கையாளரின் சொத்து, கௌரவத்திற்குச் சேதம் விளைவிப்பதாக மிரட்டுவது.
6. கடன் தொகை அல்லது திருப்பிச் செலுத்தாததால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றிப் பொய் கூறிப் பயமுறுத்துவது.
7. அறிவிப்பு ஏதும் தராமல் நேரடியாக நீதிமன்றம் செல்வதையோ அல்லது சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்வதையோ முதல் நடவடிக்கையாக மேற்கொள்ளக் கூடாது.
