  ஆர்பிஐ அடுத்த சப்ரைஸ்.. வீட்டு லோன், பைக், கார் EMI கட்டுபவர்ளுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி!

ஆர்பிஐ அடுத்த சப்ரைஸ்.. வீட்டு லோன், பைக், கார் EMI கட்டுபவர்ளுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி!

Repo Rate : இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை குறைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எனவே, வரும் நாட்களில் கடன்களுக்கான வங்கி விகிதம் குறையலாம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 23, 2025, 03:36 PM IST
  • ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை குறைக்கப்போகும் ரிசர்வ் வங்கி
  • வீட்டு கடன், தனிநபர் கடன்களுக்கான EMI குறையும்
  • 25 புள்ளிகள் வரை குறைக்கலாம்

ஆர்பிஐ அடுத்த சப்ரைஸ்.. வீட்டு லோன், பைக், கார் EMI கட்டுபவர்ளுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி!

House Loan, Person Loan EMI : வீட்டுக் கடன், தனிநபர் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி வரப்போகிறது. அதாவது, வங்கிகளுக்கான  ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை நான்காவது முறையாக  குறைக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  நாம் செலுத்தும் இஎம்ஐ பொதுவாக வட்டி விகிதத்தை பொறுத்தே மாறுபடும். வீட்டு கடன், தனிநபர் போன்ற கடன்களுக்காக வட்டி விகிதத்தை குறுப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருமுறை ஆலோசனை நடத்தி ரிசர்வ் வங்கி மாற்றியமைக்கும்.  இதன் மூலம்,  கடன்களுக்கான வட்டி குறையக் கூடும். அதே நேரத்தில், இஎம்ஐ தொகை அதிகமாக கூட போகும். இதற்கு  காரணம் நாட்டின் பணவீக்கம் தான். நாட்டின் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவே ரிசர்வ் வங்கி அவ்வப்போது  வட்டி விகிதங்களை மாற்றி அமைத்து வருகிறது.  அந்த வகையில், கடைசியாக வங்கிகளுக்கான கடன் விகிதத்தில் ரிசர்வ் வங்கி மாற்றவில்லை. இந்த நிலையில், தற்போது  வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம்  5.5 சதவீதமாக இருந்து வருகிறது. 

வீட்டு லோன், பைக்,கார் EMI  கட்டுபவர்களா?

 

ஏற்கனவே மூன்று முறை வட்டி விகிதங்களை ரிசர்வ் குறைத்திருக்கிறது.  2025 பிப்ரவரி மாதம் மூலம்  இதுவரை மொத்தமாக 100 புள்ளிகள் அடிப்படையில் வட்டி விகிதங்களை ஆர்பிஐ குறைத்திருக்கிறது. எனவே, மேலும் ரெப்போ வட்டி விகிதம் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான வண்ணம் உள்ளன. இதனால், வீட்டு கடன், தனிநபர் கடன்களுக்கான இஎம்ஐ குறைய வாய்ப்புள்ளது. தறபோது பணவீக்கம் கட்டுக்குள் இருப்பதால் வட்டி விகிதங்களை குறைக்க உள்ளதாக தரவுகள் தெரிவித்துள்ளன.  குறிப்பாக இந்தாண்டு (2025) இறுதிக்குள் வட்டி விகிதம் குறைய வாய்ப்புள்ளது.  அடுத்த மாத நாணய கொள்கை கூட்டத்தில்  ரிசர்வ் வங்கி 25 புள்ளிகள் வரை ரெப்போ  வட்டி விகிதத்தை குறைக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது.  ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை குறைப்பது குறித்து எஸ்பிஐ பரிந்துரை செய்துள்ளது.  

இதன் மூலம் வீட்டு  லோன் போன்ற  மற்ற கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. குறையும் பட்சத்தில் மீடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு சற்று ஆறுதலாக இருக்கும்.  ஏற்கனவே ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களை குறைத்த போதிலும் சில வங்கிகள்   அந்த நடவடிக்கையை தொடங்கவில்லை என புகார்கள் எழுந்தது. எனவே,  வாடிக்கையாளர்கள் தாங்களாகவே வங்கிகளை அணுகி வட்டி குறைப்பின் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம். இல்லையென்றால் கடன் சுமை குறையாமல் இருக்கும்.  வட்டி விகிதம் குறைக்கும் பட்சத்தில், வாடிக்கையாளர்கள்  கடன்  செலுத்தும் காலம் அல்லது மாதாந்திர தவணை தொகை என எதாவது இரண்டில் ஒன்றை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். எனவே, வரும் நாட்களில் வட்டி விகிதம் குறையும் பட்சத்தில், வாடிக்கையாளர்கள் அதனை நோட் செய்து கொண்டு தங்களது கடன் வங்கிகளை அணுக வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சமீபத்தில் முக்கிய அறிவிப்பை ஆர்பிஐ வெளியிட்டு இருந்தது. அதாவது, வங்கிகளின் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு இருக்கிறது. அதாவது, வங்கியின் இயக்குநர்கள், புரேமோட்டார்கள், முக்கிய மேலாண்மை அதிகாரிகள் தங்களது உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்களுக்கு கடன் வழங்கக் கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளது. அதோடு, கடன் அளிக்கும் உச்சவரம்பையும் நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த விதி 2026ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க :  Post Office MIS: ஒரே முறை முதலீடு, மாதம் ரூ.9,250 வருமானம்... அற்புதமான அரசாங்க திட்டம்

மேலும் படிக்க :  டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்: வீட்டில் இருந்தபடியே DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

 

 

