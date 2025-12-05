English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • RBI அளித்த குட் நியூஸ், ரெப்போ ரேட் 25 bps குறைந்தது: கடன் EMI குறையும்

RBI அளித்த குட் நியூஸ், ரெப்போ ரேட் 25 bps குறைந்தது: கடன் EMI குறையும்

RBI Repo Rate Latest News: ஆர்பிஐ  ரெப்போ விகிதத்தை 25 அடிப்படை புள்ளிகள் (bps) குறைத்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பை ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா  பணவியல் கொள்கை குழு (MPC) செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 10:17 AM IST
  • பணவியல் கொள்கை அறிக்கையின் முக்கிய அறிவிப்புகள்.
  • ரெப்போ ரேட் குறைந்தது.
  • கடனுக்கான வட்டி குறையும்.

Trending Photos

திருமணத்திற்கு பின்..சமந்தாவிற்கு ராஜ் நிடிமொரு கொடுத்த பரிசு! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Samantha
திருமணத்திற்கு பின்..சமந்தாவிற்கு ராஜ் நிடிமொரு கொடுத்த பரிசு! என்ன தெரியுமா?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon10
pudhumai penn scheme
புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!
camera icon8
TNPSC
TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!
RBI அளித்த குட் நியூஸ், ரெப்போ ரேட் 25 bps குறைந்தது: கடன் EMI குறையும்

RBI Repo Rate Latest News: இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் கொள்கைக் குழுவின் (MPC) முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 25 அடிப்படை புள்ளிகள் (bps) குறைத்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பை ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா  பணவியல் கொள்கை குழு (MPC) செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

ரெப்போ விகிதம் என்றால் என்ன?

ரெப்போ விகிதம் என்பது வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறும் வட்டி விகிதமாகும். ரெப்போ விகிதம் குறைந்தால், வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து மலிவான கடனைப் பெறுகின்றன. வங்கிகள் மலிவான கடனைப் பெற்றால், அவை வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேலும் மலிவான கடனை வழங்குகின்றன. அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் கடனின் வட்டி விகிதம் மற்றும் கடனின் EMI குறைகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Repo RateReserve Bank of IndiaSanjay MalhotraRBIEMI

Trending News