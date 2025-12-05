RBI அளித்த குட் நியூஸ், ரெப்போ ரேட் 25 bps குறைந்தது: கடன் EMI குறையும்

RBI Repo Rate Latest News: இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் கொள்கைக் குழுவின் (MPC) முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 25 அடிப்படை புள்ளிகள் (bps) குறைத்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பை ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா பணவியல் கொள்கை குழு (MPC) செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார்.
#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, "The STF (Standing Deposit Facility) rate under the LAF (Liquidity Adjustment Facility) shall stand adjusted to 5% and the MSF (Marginal Standing Facility) and bank rate to 5.5%. The MPC also decided to continue with the… pic.twitter.com/98Zm9m10vi
— ANI (@ANI) December 5, 2025
ரெப்போ விகிதம் என்றால் என்ன?
ரெப்போ விகிதம் என்பது வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறும் வட்டி விகிதமாகும். ரெப்போ விகிதம் குறைந்தால், வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து மலிவான கடனைப் பெறுகின்றன. வங்கிகள் மலிவான கடனைப் பெற்றால், அவை வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேலும் மலிவான கடனை வழங்குகின்றன. அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் கடனின் வட்டி விகிதம் மற்றும் கடனின் EMI குறைகிறது.
