RBI Monetary Policy: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை... வீட்டுக் கடன் கூடுமா? குறையுமா?

RBI Repo Rate Latest News: ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தலைமையிலான பணவியல் கொள்கைக் குழுவின் (MPC) மூன்று நாள் கூட்டம் ஏப்ரல் 6 அன்று தொடங்கியது. கூட்டத்தின் நிறைவு நாளான இன்று ரெப்போ விகிதம் 5.25% ஆக மாற்றமின்றி நீடிப்பதாகவும், கொள்கை நிலைப்பாடு நடுநிலையாக இருப்பதாகவும் ஆர்பிஐ அறிவித்துள்ளது. 2026-27 நிதியாண்டிற்கான தனது முதல் பணவியல் கொள்கை அறிக்கையில் RBI இந்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.
ஆர்பிஐ கவர்னர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தலைமையில் இயங்கும் இந்த விகித நிர்ணயக் குழு, முக்கிய பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகளை மதிப்பிடுவதற்கும் கொள்கை நிலைப்பாட்டைத் தீர்மானிப்பதற்கும் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கூடுகிறது. STF விகிதம் 5% ஆகவும், MSF விகிதம் மற்றும் வங்கி விகிதம் 5.5% ஆகவும் நீடிப்பதாக சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா கூறினார்.
மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களின் தாக்கம்
மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களால் உந்தப்பட்ட, அதிகரித்த உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு மத்தியில் இந்தக் கொள்கை மறுஆய்வு நிகழ்கிறது. அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான தற்போதைய மோதல், முக்கிய எரிசக்தி விநியோகப் பாதைகளை, குறிப்பாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை, சீர்குலைத்துள்ளது. இது கச்சா எண்ணெய் விலையில் கடுமையான உயர்வைத் தூண்டியுள்ளது.
இரண்டு வார கால தற்காலிக போர் நிறுத்தம் சில உடனடிக் கவலைகளைத் தணித்துள்ளது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை. எனினும், அதன் பரந்த பொருளாதாரத் தாக்கம் உலகளாவிய மற்றும் உள்நாட்டுச் சந்தைகளில் தொடர்ந்து அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் எண்ணெய் விலைகளின் தாக்கம் ஏற்கனவே இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் எதிரொலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
Repo Rate: ரெப்போ விகிதம் என்றால் என்ன?
ரெப்போ விகிதம் என்பது வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறும் வட்டி விகிதமாகும். ரெப்போ விகிதம் குறைக்கப்பட்டால், வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து மலிவான விகிதங்களில் கடன் வாங்க முடியும். இதனால், வங்கிகளும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மலிவான கடன்களை வழங்கும். அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் கடனின் வட்டி விகிதமும் மற்றும் கடனின் EMI -யும் குறையும்.
Car Loan, Home Loan: கடன்கள், EMI -களில் என்ன தாக்கம் இருக்கும்?
வீட்டுக் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு, ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த முடிவு ஒரு நிலைத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. பெரும்பாலான வீட்டுக் கடன்கள் ரெப்போ விகிதம் போன்ற அளவுகோல்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், கொள்கை வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை என்றால், குறுகிய காலத்தில் மாதாந்திரத் தவணைகள் (EMI) சீராக இருக்கும். பணப்புழக்க நிலைமைகளிலோ அல்லது கொள்கை நிலைப்பாட்டிலோ மாற்றம் ஏற்பட்டாலன்றி, வங்கிகள் கடன் வழங்கும் விகிதங்களை மாற்றாமல் வைத்திருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த முடிவு புதிதாக எவ்வித நிவாரணத்தையும் வழங்காவிட்டாலும், 2025-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து ரெப்போ விகிதத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட 125 அடிப்படைப் புள்ளிகள் குறைப்பின் மூலம் கடன் வாங்கியவர்கள் ஏற்கனவே கணிசமான பலனைப் பெற்றுள்ளனர். இந்தக் குறைப்புகள், குறைந்த கடன் செலவுகள், குறைவான மாதத் தவணைகள் (EMIs) மற்றும் வீட்டுக் கடனின் முழு கால அளவிலும் குறிப்பிடத்தக்க வட்டிச் சேமிப்பு என பல வழிகளில் பயனளித்துள்ளன. குறிப்பாக, வட்டி விகிதச் சுழற்சிக்கு ஏற்பத் தங்கள் கடன்கள் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு இது பெரிதும் உதவியுள்ளது.
20 ஆண்டு கால அவகாசம் கொண்ட ரூ. 50 லட்சம் வீட்டுக் கடனுக்கு, முன்னதாக மேற்கொள்ளப்பட்ட வட்டி விகிதக் குறைப்புகளின் காரணமாகக் கடன் பெற்றவர்கள் மொத்த வட்டித் தொகையில் ரூ. 9 லட்சத்திற்கும் அதிகமாகச் சேமித்திருக்க முடியும் என மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. மாதத் தவணைகளும் (EMIs) ஏறக்குறைய ரூ. 3,800 முதல் ரூ. 4,000 வரை குறைந்துள்ளதால், இது குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான பணப்புழக்க நிவாரணத்தை வழங்குகிறது.
பணவியல் கொள்கைக் குழு (MPC) தற்போதைய நிலையையே தொடர முடிவு செய்துள்ளதால், மாறும் வட்டி விகிதத்தில் கடன் வாங்கியவர்கள் வரும் மாதங்களில் தங்களது மாதாந்திரத் தவணைகள் (EMI) மாற்றமின்றி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். நிலையான வட்டி விகிதத்தில் கடன் வாங்கியவர்கள், தங்கள் கடனை மறுநிதியாக்கம் செய்தாலோ அல்லது வேறு கடன் வழங்குநருக்கு மாறினாலோ தவிர, உடனடியாக எந்தப் பாதிப்பையும் காண மாட்டார்கள். மேலும் தளர்வுகளைத் தொடங்குவதை விட, கடந்தகால வட்டிக் குறைப்புகளை வங்கி அமைப்பு முழுவதும் முழுமையாகப் பரவச் செய்வதை உறுதி செய்வதில்தான் ரிசர்வ் வங்கியின் கவனம் இப்போது உள்ளது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
வருங்காலத்தில் வீடு வாங்க திட்டமிட்டுள்ளவர்களைப் பொறுத்தவரை, மேலும் வட்டி விகிதக் குறைப்புகள் உடனடியாக வராவிட்டாலும், கடந்த ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போதைய வட்டி விகிதச் சூழல் ஒப்பீட்டளவில் சாதகமாகவே உள்ளது. எனவே, கடன் வாங்குவதைப் பரிசீலிப்பதற்கு இது ஒரு உகந்த நேரமாக இருக்கும்.
