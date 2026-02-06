RBI Monetary Policy: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை... கடன் EMI கூடுமா? குறையுமா?

RBI Repo Rate Latest News: இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் கொள்கைக் குழு (MPC) கூட்டத்தின் பணவியல் கொள்கை முடிவுகள் வெளியாகிவிட்டன. ஆர்பிஐ கவர்னர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தலைமையிலான பணவியல் கொள்கைக் குழு, ரெப்போ விகிதத்தை 5.25 சதவீதமாக மாற்றாமல் வைத்துள்ளது. இது ரிசர்வ் வங்கி தனது 'நடுநிலையான' நிலைப்பாட்டை தொடர்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
The Monetary Policy Committee has decided to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%, and to maintain a neutral stance, says RBI Governor Sanjay Malhotra. pic.twitter.com/KhaWPXnhXx
— ANI (@ANI) February 6, 2026
Repo Rate: ரெப்போ விகிதம் என்றால் என்ன?
வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறும் வட்டி விகிதம் ரெப்போ விகிதம் எனப்படும். ரெப்போ விகிதம் குறைந்தால், வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து மலிவான விகிதங்களில் கடன் பெற முடியும். இதன் விளைவாக வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் மலிவான கடன்களை வழங்கும். அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் கடனின் வட்டி விகிதம் மற்றும் கடனின் EMI குறையும்.
கடந்த ஓராண்டில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது முக்கிய குறுகிய கால கடன் விகிதத்தை படிப்படியாகக் குறைத்துள்ளது. இதில் டிசம்பர் 2025-ல் செய்யப்பட்ட 25 அடிப்படைப் புள்ளி குறைப்பும் அடங்கும். இது பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிக்க ரிசர்வ் வங்கி கொண்டுள்ள முனைப்பை உணர்த்துகிறது. இருப்பினும், வட்டி விகிதக் குறைப்புச் சுழற்சி தற்போதைக்கு அதன் உச்சநிலையை அடைந்துவிட்டதாக ஆய்வாளர்கள் இப்போது கருதுகின்றனர். சமீபத்திய இந்தியா-அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தக்கூடும் என்று BofA குளோபல் ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் ஒரு அறிக்கை பரிந்துரைத்துள்ளது.
Car Loan, Home Loan: கடன்கள், EMI -கள் மற்றும் சந்தைகளில் தாக்கம்
ரெப்போ விகிதம் வங்கிகளுக்கான கடன் செலவுகளை நேரடியாகப் பாதிக்கும் என்பதால், விகிதங்களை மாற்றாமல் வைத்திருக்கும் முடிவு, கடன் EMI -களில் உடனடியாக எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டுவராது என நம்பப்படுகின்றது. இருப்பினும், வங்கிகளும் நிதிச் சந்தைகளும் பணப்புழக்கம் மற்றும் எதிர்கால விகித நகர்வுகள் குறித்த RBI சமிக்ஞைகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும். 2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து மத்திய வங்கி ஏற்கனவே விகிதங்களை சுமார் 125 அடிப்படைப் புள்ளிகள் குறைத்துள்ளது. இது பணவீக்கம் தணிந்தபோது பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிக்க உதவியது.
RBI இப்போது குறுகிய காலத்தில் மேலும் விகிதக் குறைப்புகளை விட கொள்கை பரிமாற்றம் மற்றும் பணப்புழக்க மேலாண்மையில் அதிக கவனம் செலுத்தக்கூடும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் நம்புகின்றனர். கொள்கைக்குப் பிந்தைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது, வரும் காலாண்டுகளில் பணவீக்கம், வளர்ச்சி மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மை குறித்த RBI இன் கண்ணோட்டத்தை ஆளுநர் மல்ஹோத்ரா கோடிட்டுக் காட்டினார்.
