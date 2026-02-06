English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • RBI Monetary Policy: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை... கடன் EMI கூடுமா? குறையுமா?

RBI Monetary Policy: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை... கடன் EMI கூடுமா? குறையுமா?

RBI Monetary Policy News: இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் கொள்கைக் குழுவின் (MPC) முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யாமல் 5.25 சதவீதமாகவே தொடர்வதாக அறிவித்துள்ளது.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 6, 2026, 11:16 AM IST
  • பணவியல் கொள்கை அறிக்கையின் முக்கிய அறிவிப்புகள்.
  • ரெப்போ ரேட்டில் மாற்றம் இல்லை.
  • கடனுக்கான வட்டி குறையுமா, கூடுமா?

Trending Photos

சினேகாவின் ஃபிட்னஸ் டிப்ஸ்! மாதம் ஒரு முறை சாப்பிடும் பொருள்..என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Sneha
சினேகாவின் ஃபிட்னஸ் டிப்ஸ்! மாதம் ஒரு முறை சாப்பிடும் பொருள்..என்ன தெரியுமா?
Oneplus Nord 6: 9,000mAh பேட்டரியுடன் Oneplus Nord 6 போன் விரைவில் அறிமுகம்.. கசிந்த அம்சங்கள்
camera icon6
Oneplus Nord 6
Oneplus Nord 6: 9,000mAh பேட்டரியுடன் Oneplus Nord 6 போன் விரைவில் அறிமுகம்.. கசிந்த அம்சங்கள்
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம்! பணம், நகை கொட்டும்!
camera icon7
Sukra peyarchi 2026
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம்! பணம், நகை கொட்டும்!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
RBI Monetary Policy: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை... கடன் EMI கூடுமா? குறையுமா?

RBI Repo Rate Latest News: இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் கொள்கைக் குழு (MPC) கூட்டத்தின் பணவியல் கொள்கை முடிவுகள் வெளியாகிவிட்டன. ஆர்பிஐ கவர்னர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தலைமையிலான பணவியல் கொள்கைக் குழு, ரெப்போ விகிதத்தை 5.25 சதவீதமாக மாற்றாமல் வைத்துள்ளது. இது ரிசர்வ் வங்கி தனது 'நடுநிலையான' நிலைப்பாட்டை தொடர்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Repo Rate: ரெப்போ விகிதம் என்றால் என்ன?

வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறும் வட்டி விகிதம் ரெப்போ விகிதம் எனப்படும். ரெப்போ விகிதம் குறைந்தால், வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து மலிவான விகிதங்களில் கடன் பெற முடியும். இதன் விளைவாக வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் மலிவான கடன்களை வழங்கும். அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் கடனின் வட்டி விகிதம் மற்றும் கடனின் EMI குறையும்.

கடந்த ஓராண்டில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது முக்கிய குறுகிய கால கடன் விகிதத்தை படிப்படியாகக் குறைத்துள்ளது. இதில் டிசம்பர் 2025-ல் செய்யப்பட்ட 25 அடிப்படைப் புள்ளி குறைப்பும் அடங்கும். இது பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிக்க ரிசர்வ் வங்கி கொண்டுள்ள முனைப்பை உணர்த்துகிறது. இருப்பினும், வட்டி விகிதக் குறைப்புச் சுழற்சி தற்போதைக்கு அதன் உச்சநிலையை அடைந்துவிட்டதாக ஆய்வாளர்கள் இப்போது கருதுகின்றனர். சமீபத்திய இந்தியா-அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தக்கூடும் என்று BofA குளோபல் ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் ஒரு அறிக்கை பரிந்துரைத்துள்ளது.

Car Loan, Home Loan: கடன்கள், EMI -கள் மற்றும் சந்தைகளில் தாக்கம்

ரெப்போ விகிதம் வங்கிகளுக்கான கடன் செலவுகளை நேரடியாகப் பாதிக்கும் என்பதால், விகிதங்களை மாற்றாமல் வைத்திருக்கும் முடிவு, கடன் EMI -களில் உடனடியாக எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டுவராது என நம்பப்படுகின்றது. இருப்பினும், வங்கிகளும் நிதிச் சந்தைகளும் பணப்புழக்கம் மற்றும் எதிர்கால விகித நகர்வுகள் குறித்த RBI சமிக்ஞைகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும். 2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து மத்திய வங்கி ஏற்கனவே விகிதங்களை சுமார் 125 அடிப்படைப் புள்ளிகள் குறைத்துள்ளது. இது பணவீக்கம் தணிந்தபோது பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிக்க உதவியது.

RBI இப்போது குறுகிய காலத்தில் மேலும் விகிதக் குறைப்புகளை விட கொள்கை பரிமாற்றம் மற்றும் பணப்புழக்க மேலாண்மையில் அதிக கவனம் செலுத்தக்கூடும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் நம்புகின்றனர். கொள்கைக்குப் பிந்தைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது, ​​வரும் காலாண்டுகளில் பணவீக்கம், வளர்ச்சி மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மை குறித்த RBI இன் கண்ணோட்டத்தை ஆளுநர் மல்ஹோத்ரா கோடிட்டுக் காட்டினார்.

மேலும் படிக்க | LIVE: விஜய் வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு.. IND vs ENG U19 உலகக் கோப்பை இறுதி போட்டி - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்: மாநிலங்களவையில் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த மத்திய அரசு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Repo RateReserve Bank of IndiaSanjay MalhotraRBIEMI

Trending News