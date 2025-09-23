RBI புதிய விதிகள்: Paytm, Phonepe செயலிகளில் இந்த சேவை நிறுத்தப்ப்படும், முக்கிய அப்டேட்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RBI Latest News: இந்தியாவில் UPI மூலம் கட்டணம் செலுத்தும் போக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டு இருக்கின்றது. இதனுடன் டிஜிட்டல் கட்டண முறைகளும் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. இதுவரை, மக்கள் வாடகை செலுத்த PhonePe, Paytm மற்றும் Cred போன்ற ஃபின்டெக் செயலிகளை அதிகமாகப் பயன்படுத்தினர். கிரெடிட் கார்டு மூலம் வாடகை செலுத்துவது அவர்களுக்கு வெகுமதி புள்ளிகள், அதாவது ரிவார்ட் பாயிண்டுகளையும் பெற்றுத் தந்தது. ஆனால் இப்போது, ​​இந்த ஆப்ஷன் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) புதிய விதிகளால் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது பேமெண்ட் அக்ரெகேட்டர்களை ஒழுங்குபடுத்தும் என நம்பப்படுகின்றது.

RBI வாடகை கட்டணங்களை நிறுத்தியது ஏன்?

எந்தவொரு பேமெண்ட் அக்ரெகேட்டரும் (PA) ஒரு சந்தையில் நுழைந்து KYC செயல்முறையை முழுமையாக முடிக்காத விற்பனையாளர்களிடமிருந்து கட்டணங்களை ஏற்க முடியாது என RBI சமீபத்தில் ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டது. இதுவரை, ஃபின்டெக் நிறுவனங்கள் வீட்டு சொந்தக்காரர்களை சந்தைகளாக இணைத்து வாடகை கட்டணங்களைச் செயல்படுத்தின. ஆனால் பெரும்பாலும் வீட்டு சொந்தக்காரர்களின் அடையாளங்கள் முழுமையாக சரிபார்க்கப்படாமல் இருந்தன. இப்போது, ​​இந்த நடைமுறை இனி செல்லுபடியாகாது என்று RBI தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

பயனர்களுக்கான மாற்றங்கள்

இந்த விதி அமலுக்கு வந்த பிறகு, வாடகை வீடுகளில் உள்ளவர்கள் இனி கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி வாடகை செலுத்த PhonePe, Paytm அல்லது Cred போன்ற செயலிகளைப் பயன்படுத்த முடியாது. இதன் பொருள் அவர்கள் நெட்பேங்கிங், UPI, NEFT அல்லது காசோலை மூலம் மட்டுமே வாடகையை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஒவ்வொரு மாதமும் கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி வாடகை செலுத்துவதன் மூலம் வெகுமதி புள்ளிகள் அல்லது சலுகைகளைப் பெற்றவர்களுக்கு இது ஒரு பின்னடைவாக இருக்கும்.

முந்தைய மாற்றங்கள்

வாடகை கட்டணங்களை செலுத்தும் முறையில் மாற்றங்கள் செய்யப்படுவது இது முதல் முறை அல்ல. 2024 ஆம் ஆண்டில், HDFC வங்கி அதன் கிரெடிட் கார்டு வாடிக்கையாளர்களிடம் ₹3,000 வரை வாடகை கொடுப்பனவுகளில் 1% கட்டணத்தை வசூலிக்கத் தொடங்கியது. இதைத் தொடர்ந்து, ICICI வங்கி மற்றும் SBI கார்டும் வாடகை கட்டணங்களில் வெகுமதி புள்ளிகளை நிறுத்தியது. அந்த நேரத்தில், சில ஃபின்டெக் நிறுவனங்கள் கூடுதல் KYC மற்றும் பிற தேவைகளைச் சேர்த்து இந்த சேவையை மீண்டும் நிறுவியிருந்தன. இருப்பினும், RBI இன் புதிய, கடுமையான சுற்றறிக்கை இப்போது இந்த விருப்பத்தை முற்றிலுமாக நீக்குகிறது.

RBI New Circular: இதன் தாக்கம் என்னவாக இருக்கும்?

ஃபின்டெக் நிறுவனங்களுக்கு வாடகை கட்டணங்கள் ஒரு முக்கிய வணிகமாக மாறிவிட்டன. லட்சக்கணக்கான பயனர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி வாடகை செலுத்தி வந்தனர், இது நிறுவனங்களுக்கான பரிவர்த்தனை அளவையும் வருவாயையும் அதிகரித்தது. இருப்பினும், புதிய விதிகளின் கீழ் இந்த வசதி இனி நிறுத்தப்படும். மேலும் பயனர்கள் பாரம்பரிய முறைகளுக்குத் திரும்ப வேண்டி இருக்கும்.

புதிய RBI விதிகளின் நோக்கம் என்ன?

டிஜிட்டல் கட்டண முறையில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு சில சிரமங்களை ஏற்படுத்தும். மேலும் ஃபின்டெக் நிறுவனங்களுக்கு வணிக இழப்புகளும் ஏற்படலாம். எனினும், நீண்ட கால பயனாக, இந்த மாற்றம் இந்தியாவின் நிதி அமைப்பை வலுப்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் உதவும்.

