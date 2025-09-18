RBI புதிய விதிகள்: இனி Paytm, Phonepe செயலிகள் மூலம் இதை செய்ய முடியாது, முக்கிய மாற்றம்

RBI Latest News: PhonePe, Paytm அல்லது CRED போன்ற மொபைல் செயலிகளைப் பயன்படுத்தி கிரெடிட் கார்டு மூலம் உங்கள் மாதாந்திர வாடகையைச் செலுத்தும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால், இனி நீங்கள் சில சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். ஏனெனில் இந்த ஃபின்டெக் நிறுவனங்கள் தங்கள் செயலிகளில் வாடகை செலுத்தும் சேவையை நிறுத்திவிட்டன.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிமுறைகள்
கிரெடிட் கார்டு மூலம் வாடகை செலுத்தும் முறை கடந்த சில ஆண்டுகளில் பிரபலமாகிவிட்டது. இருப்பினும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சமீபத்தில் கட்டணச் சேவைகள் தொடர்பாக புதிய விதிமுறைகளை அமல்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து, இந்த ஃபின்டெக் நிறுவனங்கள் இந்த சேவையை மூட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. இந்த விஷயத்தில் செப்டம்பர் 15 அன்று RBI ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டது.
RBI New Circular: யாருக்கு அதிக தாக்கம்?
இந்த மாற்றம் கிரெடிட் கார்டு மூலம் வாடகையைச் செலுத்தி, அதன் மூலம் வெகுமதி புள்ளிகளைப் பெற்றவர்கள் அல்லது வட்டி இல்லாத கடன் காலங்களை அனுபவித்தவர்கள் மீது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவர்கள் இப்போது வாடகையை நேரடியாக வீட்டு உரிமையாளரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றுவது அல்லது காசோலை மூலம் செலுத்துவது போன்ற பழைய முறைகளுக்குத் திரும்ப வேண்டும்.
புதிய RBI விதிகள் என்ன?
புதிய RBI வழிகாட்டுதல்களின்படி, பேமண்ட் அக்ரகேட்டர்கள் (PAக்கள்) மற்றும் பேமண்ட் கேட்வேக்கள் (PGகள்) இப்போது நேரடி ஒப்பந்தம் செய்து KYC சரிபார்ப்பை முடித்த வணிகர்களுக்கான பரிவர்த்தனைகளை மட்டுமே செயல்படுத்த முடியும். இதன் பொருள், ஒரு செயலி அதன் தளத்தில் வணிகராக அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்யப்படாத வீட்டு சொந்தக்காரர்களுக்கு இனி பணம் அனுப்ப முடியாது.
வாடகை கட்டணங்களுக்கான வெகுமதிகள் மற்றும் கேஷ்பேக்
முன்னர், மக்கள் கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வாடகையை எளிதாகச் செலுத்த முடியும். இது அவர்களுக்கு வெகுமதி புள்ளிகள் அல்லது கேஷ்பேக் போன்ற சலுகைகளை பெற அனுமதித்தது. மேலும் ஒரு மாத கால கடன் காலத்தையும் வழங்கியது. வீட்டின் சொந்தக்காரரும் உடனடியாகப் பணத்தைப் பெறுவார். இது சேவையை மிகவும் பிரபலமாக்கியது. இருப்பினும், வீட்டின் சொந்தக்காரர்களுக்கு சரியான KYC சரிபார்ப்பு இல்லாததால், இந்த அமைப்பு சிக்கலாக இருப்பதாக RBI கண்டறிந்தது.
வங்கிகள் ஏற்கனவே இந்தப் பிரச்சினை குறித்து கவலை கொண்டிருந்தன
- கடந்த ஆண்டு முதலே இந்த நடைமுறையைக் கட்டுப்படுத்த வங்கிகள் ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுக்கத் தொடங்கியிருந்தன.
- HDFC வங்கி ஜூன் 2024 இல் கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் செலுத்தப்படும் வாடகைக் கட்டணங்களுக்கு 1% வரை கூடுதல் கட்டணம் விதித்தது.
- ICICI வங்கி மற்றும் SBI கார்டுகளும் வாடகையை செலுத்துவதற்கான வெகுமதிப் புள்ளிகளை நிறுத்தின.
- மார்ச் 2024 முதல், PhonePe, Paytm மற்றும் Amazon Pay போன்ற பல செயலிகள் இந்த சேவையை வழங்குவதை நிறுத்திவிட்டன.
- இருப்பினும், அவற்றில் சில கூடுதல் KYC சரிபார்ப்பு செயல்முறைகளைச் சேர்த்த பிறகு சேவையை மீண்டும் தொடங்கின.
மேலும் படிக்க | PF உறுப்பினர்களுக்கு 2 தீபாவளி பரிசுகள்: EPFO 3.0, EPS ஓய்வூதிய உயர்வு
மேலும் படிக்க | ஹோம் லோனை சீக்கிரம் முடிக்க நினைத்தால்...? பெரிய நஷ்டம் வரலாம் - இந்த 6 விஷயத்தில் கவனம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ