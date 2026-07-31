/Explainer: வங்கிகளுக்கு செக் வைத்த RBI: உங்க இஷ்டத்துக்கு வட்டி கொடுக்க முடியாது.... வருகிறது புதிய விதி

RBI Bank Deposit Rules: உங்கள் வங்கி உங்களுக்கு குறைவான வட்டியையும் ஒரு பெரிய கார்பரேட் கிளையண்டுக்கு அதிக வட்டியையும் அளிக்கிறதா? அப்படி செய்யும் வங்கிகளுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி செக் வைத்துள்ளது. RBI, 'இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (வணிக வங்கிகள் – வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதம்) இரண்டாவது திருத்த வழிகாட்டுதல்கள், 2026'-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அக்டோபர் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த புதிய விதிகள், இந்திய வங்கித் துறை முழுவதும் (வணிக வங்கிகள், சிறு நிதி வங்கிகள், பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள், கட்டண வங்கிகள், உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் மற்றும் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் உட்பட) வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதங்களை நிர்ணயிப்பதில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மையையும் சீரான தன்மையையும் கொண்டு வருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
ஆர்பிஐ -இன் இந்த புதிய விதிகளால் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? இவற்றின் முக்கியத்துவம் என்ன? பல்வேறு வகையான எஃப்டி வைப்பாளர்களுக்கு இது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? இவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.
மொத்த வைப்புத்தொகை: ₹3 கோடி அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகையைக் கொண்ட ஒரு தனி நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) 'மொத்த வைப்புத்தொகை' என வரையறுக்கப்படுகிறது.
வாடிக்கையாளர்கள்: பெரிய நிறுவனங்கள், அமைப்புகள், அறக்கட்டளைகள் மற்றும் அதிக நிகர மதிப்புள்ள தனிநபர்கள் (HNIs).
பழைய சிக்கல்: வங்கிகள் வரலாற்று ரீதியாக மொத்த வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதங்களை ரகசியமாகப் பேசி முடிவு செய்து வந்தன. ஒரே நாளில் அதே அளவு தொகையை வைப்புச் செய்யும் மற்ற வாடிக்கையாளர்களை விட, தங்களுக்கு விருப்பமான நிறுவன வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சாதகமான விகிதங்களை வங்கிகள் அடிக்கடி வழங்கின.
RBI தற்போது செய்துள்ள மாற்றத்தால், வட்டி விகிதத்தில் இருந்த இந்த பாகுபாடு நீங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
தினசரி வட்டி விகிதத்தை வெளியிடுவது கட்டாயம் (காலை 10:10 மணிக்குள்)
கிளைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களிடையே பாகுபாடின்மை அவசியம்
LCR வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் அபாயத்துடன் ரிஸ்க் லிங்க்ட் விலை நிர்ணயம்
|வைப்பாளர் வகை
|முக்கியப் பலன் மற்றும் தாக்கம்
|பெருநிறுவன கருவூலங்கள் மற்றும் நிறுவன முதலீட்டாளர்கள்
|முழுமையான விலை நிர்ணய வெளிப்படைத்தன்மை; நியாயமான சந்தை விகிதங்களைப் பெற இனி பேரம் பேசும் திறனைச் சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை.
|அதிக நிகர மதிப்புள்ள தனிநபர்கள் (HNIs)
|உத்தரவாதமான சமமான அணுகுமுறை—அதே நாளில் எந்தவொரு பெரிய பெருநிறுவன வாடிக்கையாளரைப் போலவே அதே மொத்த FD விகிதங்களுக்கு உரிமை உண்டு.
|சில்லறை வைப்பாளர்கள் (₹3 கோடிக்குக் கீழ்)
|மேம்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு ரீதியான வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் அனைத்து வைப்பு வகைகளுக்கும் கடுமையான கிளை அளவிலான விகித சீரான தன்மையிலிருந்து மறைமுகப் பலன்.
|வங்கி அமைப்பு
|சிறந்த பணப்புழக்க மேலாண்மை, குறைக்கப்பட்ட நியாயமற்ற போட்டி மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட பணவியல் நிலைத்தன்மை.
நீங்களோ அல்லது உங்கள் நிறுவனமோ அக்டோபர் 1, 2026-க்குப் பிறகு ₹3 கோடி அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலையான வைப்புகளைச் செய்யத் திட்டமிட்டால், பின்வரும் நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பாக மெற்கொள்ள வேண்டும்:
வங்கி இணையதளத்தில் கவனம்: வெளியிடப்பட்ட விகிதங்களைச் சரிபார்க்க, வைப்புத் தேதியில் காலை 10:10 மணிக்கு மேல் உங்கள் வங்கியின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்.
உங்கள் உரிமைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்: மேற்கோள் காட்டப்பட்ட விகிதம் வெளியிடப்பட்ட தொகையுடன் பொருந்துகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
விதி மீறல்கள் குறித்த புகார்: எந்தவொரு விதி மீறலும், அல்லது கிளை அளவிலான பாகுபாடும் ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களை மீறுவதாகும். மேலும் இதனை ரிசர்வ் வங்கி குறைதீர்ப்பாளரிடம் மேல் நடவடிக்கைக்கு எடுத்துச் செல்லலாம்.
பெரிய கார்ப்பரேட் வைப்பாளர்கள் மற்றும் கருவூலக் குழுக்கள் இந்த வெளிப்படைத்தன்மை மாற்றங்களின் முதன்மைப் பயனாளிகள் ஆவர். இவர்கள் ரூ. 3 கோடி மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மொத்த வைப்புத்தொகையை வைக்கும் நிறுவனங்கள்.
இதுவரை, அவர்கள் பெற்ற வட்டி விகிதம், ஓரளவிற்கு வங்கியுடனான அவர்களின் உறவையும், அவர்களது கருவூல அதிகாரியின் பேரம்பேசும் திறனையும் சார்ந்திருந்தது. அக்டோபர் முதல், தினமும் காலையில் வட்டி விகிதம் பகிரங்கமாக வெளியிடப்படுகிறது. ஒரே நாளில் ஒரே தொகையை வைக்கும் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான சலுகை கிடைக்கும்.
பெரிய அளவிலான நிலையான வைப்புத்தொகையை வைக்கும் அதிக நிகர மதிப்புள்ள தனிநபர்களும் இந்த பாகுபாடற்ற விதியால் பயனடைகிறார்கள். ஒரு வங்கி, ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ரூ. 3 கோடி வைப்புத்தொகைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதத்தை வழங்கினால், அந்த நாளில் அதே தொகையை வைக்கும் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும், அவர்கள் நீண்டகால வாடிக்கையாளராக இருந்தாலும் சரி அல்லது புதிய வாடிக்கையாளராக இருந்தாலும் சரி, அதே வட்டி விகிதத்தை வழங்க வேண்டும்.