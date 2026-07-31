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Explainer: வங்கிகளுக்கு செக் வைத்த RBI: உங்க இஷ்டத்துக்கு வட்டி கொடுக்க முடியாது.... வருகிறது புதிய விதி

RBI Bank Deposit Rules: அக்டோபர் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த புதிய விதிகள், இந்திய வங்கித் துறை முழுவதும் (வணிக வங்கிகள், சிறு நிதி வங்கிகள், பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள், கட்டண வங்கிகள், உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் மற்றும் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் உட்பட) வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதங்களை நிர்ணயிப்பதில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மையையும் சீரான தன்மையையும் கொண்டு வருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 31, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:15 AM IST
Explainer: வங்கிகளுக்கு செக் வைத்த RBI: உங்க இஷ்டத்துக்கு வட்டி கொடுக்க முடியாது.... வருகிறது புதிய விதி
Image Credit: RBI Bank Deposit Rules (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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Explainer: வங்கிகளுக்கு செக் வைத்த RBI: உங்க இஷ்டத்துக்கு வட்டி கொடுக்க முடியாது....
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