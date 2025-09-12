English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EMI-ல் மொபைல் போன் வாங்குபவர்களுக்கு செக்!ஆர்பிஐ புதிய விதிமுறை

RBI New EMI Rule: ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிப்படி, இம்எம்ஐ மூலம் மொபைல் போன் வாங்கி இனி தவணை செலுத்தாதவர்களின் போனை தானாகவே லாக் செய்யும் திட்டம் அமலுக்கு வர இருக்கிறது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 12, 2025, 09:15 AM IST
  • ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிமுறை
  • இஎம்ஐ மூலம் போன் வாங்குபவர்களுக்கு செக்
  • இனி தவணை செலுத்தவில்லை என்றால்போன் லாக் ஆகும்

EMI-ல் மொபைல் போன் வாங்குபவர்களுக்கு செக்!ஆர்பிஐ புதிய விதிமுறை

RBI New EMI Rule: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), தவணை முறையில் (EMI) மொபைல் போன் வாங்குபவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய விதியை அமல்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இனி, தவணைத் தொகையைச் செலுத்தத் தவறினால், வங்கிகள் தொலைவிலிருந்து வாடிக்கையாளர்களின் மொபைல் போனை தானாகவே லாக் செய்ய முடியும். இதற்கான அனுமதியை ரிசர்வ் வங்கி விரைவில் வழங்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய திட்டம் என்ன?

இந்தியாவில், மொபைல் போன் போன்ற நுகர்வோர் மின்னணுப் பொருட்கள் (Consumer Electronics) பெரும்பாலும் சிறு தனிநபர் கடன்கள் மூலம் வாங்கப்படுகின்றன. ஹோம்கிரெடிட் ஃபைனான்ஸ் (Home Credit Finance) என்ற நிறுவனத்தின் 2024 ஆம் ஆண்டு ஆய்வுப்படி, மூன்றில் ஒரு பங்குக்கும் அதிகமான மின்னணுப் பொருட்கள் தவணை முறையில் வாங்கப்படுகின்றன. அப்படி வாங்கப்படும் மொபைல் போன்களுக்கான இஎம்ஐ முறையாக செலுத்துவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு அதிகரித்து வருகிறது. 

இதனைக் கருத்தில் கொண்டு புதிய விதிமுறை தொடர்பாக ஆர்பிஐ-க்கு பலரும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். ரிசர்வ் வங்கியும் இதற்கு ஒப்புதல் கொடுக்கும் முடிவில் இருக்கிறது. இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கமே, வங்கிகளின் வாராக் கடன்களை (NPA) குறைப்பதாகும். கடன் தொகையைத் திரும்பச் செலுத்தாததால் வங்கிகளுக்கு ஏற்படும் நஷ்டத்தைக் குறைப்பதற்கான ஒரு வழியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

புதிய விதிமுறை எப்படிச் செயல்படும்?

வெளியாகியுள்ள அறிக்கைகளின்படி, ரிசர்வ் வங்கி தனது நிதி நிறுவனங்களுக்கான நடைமுறை விதிகளை (Fair Practices Code) வரும் மாதங்களில் அப்டேட் செய்ய உள்ளது. இந்த அப்டேட்டில், போனை லாக் செய்யும் முறையைப் பற்றிய புதிய வழிகாட்டுதல்கள் சேர்க்கப்படும்.

முந்தைய விதிமுறை: கடந்த ஆண்டு, தவணை செலுத்தாத வாடிக்கையாளர்களின் போன்களை லாக் செய்யும் நடைமுறையை உடனடியாக நிறுத்தும்படி வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியது. இதற்கு முன், தவணை முறையில் போன் வாங்கும்போதே, அதில் ஒரு சிறப்பு செயலி (App) நிறுவப்பட்டது. இந்தக் செயலி மூலம், வாடிக்கையாளர் சரியான நேரத்தில் தவணையைச் செலுத்தத் தவறினால், வங்கி அல்லது கடன் வழங்கும் நிறுவனம் தொலைவிலிருந்து போனை லாக் செய்யும் உரிமையைப் பெற்றது.

புதிய விதிமுறை: தற்போது கொண்டுவரப்பட உள்ள புதிய விதியின்படி, போனை லாக் செய்வதற்கு முன் கடன் வாங்குபவரின் முன் அனுமதி (Prior Consent) பெறுவது கட்டாயமாக்கப்படும். மேலும், லாக் செய்யப்பட்ட போனில் இருந்து வாடிக்கையாளர்களின் தனிப்பட்ட தரவுகளை (Personal Data) அணுகுவதற்கு வங்கிகள் மற்றும் கடன் வழங்குபவர்களுக்கு கடுமையான தடை விதிக்கப்படும்.

இந்த நடவடிக்கை மூலம் வங்கிகள் சிறிய கடன்களைத் திரும்பப் பெறுவதை உறுதி செய்யவும், அதே நேரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தரவுகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும் ரிசர்வ் வங்கி முயன்று வருகிறது.

இந்தியாவில் ட்ராய் (TRAI) அறிக்கையின்படி, 1.16 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மொபைல் இணைப்புகள் உள்ளன. எனவே, ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த புதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டால், அது வங்கிகளுக்குப் பாதுகாப்பை வழங்குவதோடு, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கடனை சரியான நேரத்தில் திரும்பச் செலுத்தவும் அழுத்தம் கொடுக்கும்.

மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றம்: இந்த நேரத்தில் தங்கம் வாங்வது நல்லதா? கெட்டதா?

மேலும் படிக்க | தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய சரியான நேரம்! காகித தங்கத்தையும் வாங்க அதிகரிக்கும் ஆர்வம்

