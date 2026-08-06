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இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு: அக்டோபர் 1 முதல் FD விதிகளில் மாற்றம்

RBI FD Rates: சிறு நிதி வங்கிகளில் உள்ள FD-கள் தொடர்பான விதிகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மாற்றியமைத்துள்ளது. இந்த புதிய விதிமுறைகள் அக்டோபர் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 06, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:26 PM IST
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு: அக்டோபர் 1 முதல் FD விதிகளில் மாற்றம்
Image Credit: RBI FD Rates Changed (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு: அக்டோபர் 1 முதல் FD விதிகளில் மாற்றம்
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