/இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு: அக்டோபர் 1 முதல் FD விதிகளில் மாற்றம்

RBI FD Rates: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI), சிறு நிதி வங்கிகள் (SFBs) வழங்கும் நிரந்தர வைப்புத்தொகை (FD) வட்டி விகிதங்கள் தொடர்பான புதிய வழிகாட்டுதல்களை அறிவித்துள்ளது. 'இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (சிறு நிதி வங்கிகள் – வைப்புத்தொகைகளுக்கான வட்டி விகிதம்) இரண்டாவது திருத்த வழிகாட்டுதல்கள், 2026'-ன் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்தத் திருத்தப்பட்ட விதிகள், 2026 அக்டோபர் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.
ஒரு வங்கியின் அனைத்துக் கிளைகளிலும் சில்லறை நிரந்தர வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதங்கள் ஒரே சீராக இருப்பதை உறுதி செய்து, வைப்பீட்டாளர்களுக்கு வெளிப்படைத்தன்மை, சீரான தன்மை மற்றும் நியாயத்தன்மையை மேம்படுத்துவதையே இந்தப் புதிய கட்டமைப்பு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
சீரான வட்டி விகிதங்கள்: கிளை அல்லது இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில், ஒரே சில்லறை FD-க்கு சுயநிதி வங்கிகள் (SFBs) வெவ்வேறு வட்டி விகிதங்களை வழங்க முடியாது. ஒரே நாளில் செய்யப்படும் ஒரே தொகைக்கான வைப்புத்தொகைக்கு, அனைத்து கிளைகளிலும் ஒரே வட்டி விகிதம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
கட்டாய வட்டி விகித வெளிப்படுத்தல்: வங்கிகள் தங்களின் FD வட்டி விகித அட்டவணைகளை முன்கூட்டியே வெளியிட வேண்டும். வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் விகிதங்கள், வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் காட்டப்படும் விகிதங்களுடன் பொருந்த வேண்டும்.
தினசரி மொத்த வைப்புத்தொகை புதுப்பிப்புகள்: மொத்த வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதங்கள், ஒவ்வொரு வேலை நாளிலும் காலை 10:00 மணிக்குள் வங்கியின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட வேண்டும். புதுப்பிப்புகளுக்காக காலை 10:10 மணி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்படும்.
மொத்த வைப்புத்தொகையில் நெகிழ்வுத்தன்மை: சில்லறை FD விகிதங்கள் சீராக இருக்க வேண்டும் என்றாலும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) விதிமுறைகளின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பணப்புழக்கத் தேவைகள் மற்றும் வைப்புத்தொகை நிலைத்தன்மை போன்ற காரணிகளின் அடிப்படையில், சுயநிதி வங்கிகள் மொத்த வைப்புத்தொகைக்கு வெவ்வேறு வட்டி விகிதங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கலாம்.
இந்த புதிய ரிசர்வ் வங்கி வழிகாட்டுதல்கள் அக்டோபர் 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.