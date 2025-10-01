RBI புதிய விதி: ஆன்லைன் மோசடிக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை, இனி இது அவசியம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RBI New Rule: ஆன்லைன் மோசடிகளை குறைக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி புதிய விதிகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 1, 2025, 12:58 PM IST
  • புதிய வழிகாட்டுதல்களை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெளியிட்டுள்ளது.
  • ஆன்லைன் மோசடிகளைக் குறைப்பதே இதன் நோக்கம்.
  • இந்த மாற்றம் இந்தியாவின் டிஜிட்டல் கட்டண அமைப்பை வலுப்படுத்துவதும்.

RBI New Rule: டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளை மிகவும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றுவதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெளியிட்டுள்ளது. இவை ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். இந்த விதிகளின் கீழ், SMS OTP, கடவுச்சொற்கள் (passwords), PIN -கள், மென்பொருள் டோக்கன்கள், கைரேகைகள் அல்லது பயோமெட்ரிக்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் இரண்டு காரணி அங்கீகாரம் (2FA) இப்போது கட்டாயமாக்கப்படும். இந்த புதிய கட்டமைப்பானது சைபர் குற்றங்கள், மோசடிகள் மற்றும் ஆன்லைன் மோசடிகளைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது டிஜிட்டல் கட்டண முறையை மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் நம்பகமானதாகவும் மேம்படுத்த உதவும்.

Two-Factor Authentication

இரண்டு காரணி அங்கீகார செயல்பாட்டில் பரிவர்த்தனைக்கு தனித்துவமான மற்றும் ஒவ்வொரு முறையும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு வழிமுறையாவது இருக்க வேண்டும் என்று RBI கூறியுள்ளது. இது மோசடிக்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கும். கூடுதலாக, நடத்தை மற்றும் சூழல் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு இப்போது ஆபத்து அடிப்படையிலான சரிபார்ப்புகள் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி எளிதாக்கப்படும். இதன் பொருள் ஒரு பரிவர்த்தனை சந்தேகத்திற்குரியதாக இருந்தால், வங்கி அல்லது கட்டண வழங்குநர் பயனரிடமிருந்து பயோமெட்ரிக் ஸ்கேன் அல்லது டோக்கன் போன்ற கூடுதல் தகவல்களைப் பெறுவார்.

அதிக பாதுகாப்பு, அதிக வசதி

பின்னர், வங்கிகள் மற்றும் கட்டண நிறுவனங்கள் card-not-present (CNP) போன்ற எல்லை தாண்டிய பரிவர்த்தனைகளில் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த ஆபத்து அடிப்படையிலான விதிகளையும் செயல்படுத்தும். இந்த நடவடிக்கை இந்திய டிஜிட்டல் கட்டணத் துறையை உலகளாவிய பாதுகாப்புத் தரங்களுக்கு நெருக்கமாகக் கொண்டு வந்து, நுகர்வோருக்கு அதிக பாதுகாப்பையும் வசதியையும் வழங்கும்.

டிஜிட்டல் கட்டணங்களின் அதிகரித்து வரும் பயன்பாடு மற்றும் சைபர் கிரைம் பற்றிய கவலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த நடவடிக்கை அவசியமானதாக கூறப்படுகின்றது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் டிஜிட்டல் மோசடி கடுமையாக அதிகரித்துள்ளது, எனவே இந்த புதிய RBI விதி நுகர்வோருக்கு வலுவான பாதுகாப்பை சேர்க்கிறது. பொதுமக்களின் நம்பிக்கையைப் பராமரிக்க தொழில்நுட்ப மற்றும் பாதுகாப்பு தரங்களை பூர்த்தி செய்ய கட்டண சேவை வழங்குநர்களும் தங்கள் அமைப்புகளைப் புதுப்பிக்க வேண்டியிருக்கும்.

இந்த மாற்றம் இந்தியாவின் டிஜிட்டல் கட்டண அமைப்பை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், நுகர்வோர் கடினமாக சம்பாதித்த பணத்தையும் பாதுகாக்கும். டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் இப்போது மிகவும் வசதியானதாகவும், வேகமானதாகவும், நம்பகமானதாகவும் இருக்கும். இது பணமில்லா மற்றும் டிஜிட்டல் இந்தியாவை நோக்கிய ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகின்றது.

