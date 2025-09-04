English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரிசர்வ் வங்கி புதிய தங்கக் கடன் விதிகள்: ரூ.2.5 லட்சம் கடன் பெற எவ்வளவு தங்கம் தேவைப்படும்?

RBI Latest News: தங்கத்தை அடமானம் வைத்து கடன் பெறும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 4, 2025, 03:07 PM IST
  • ஆர்பிஐ கவர்னர் கூறியது என்ன?
  • ₹2.5 லட்சம் கடனுக்கு எவ்வளவு தங்கம் தேவை?
  • LTV என்றால் என்ன?

ரிசர்வ் வங்கி புதிய தங்கக் கடன் விதிகள்: ரூ.2.5 லட்சம் கடன் பெற எவ்வளவு தங்கம் தேவைப்படும்?

RBI Gold Loan Rules: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தங்கக் கடன் விதிகள் குறித்த புதுப்பிப்பை ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா வழங்கியுள்ளார். தங்கக் கடன்களுக்கான இறுதி விதிகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று அவர் கூறினார். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இப்போது ₹2.5 லட்சம் வரையிலான கடன்களுக்கு, 'உரிமை' அறிவிப்பு மட்டுமே போதுமானது. இதற்கு எந்த கிரெடிட் சரிபார்ப்பும் தேவையில்லை.

ஆர்பிஐ கவர்னர் கூறியது என்ன?

ஆர்பிஐ ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா, முன்னர் வெளியிடப்பட்ட விதிகள் இறுதியானவை அல்ல என்றும், இவை வரைவுகள் மட்டுமே என்றும் கூறினார். சில நிறுவனங்கள் தற்போதைய தங்கக் கடன் விதிகளைப் பின்பற்றவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார். நிறுவனங்கள் தங்கக் கடன் விதிகளைப் பின்பற்ற தவறுவதால், விதிகளை இன்னும் தெளிவாகவும் கடுமையாகவும் மாற்றுவது அவசியமாகிறது என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

₹2.5 லட்சம் கடனுக்கு எவ்வளவு தங்கம் தேவை?

- ₹2.5 லட்சம் வரையிலான சிறிய தங்கக் கடன்களுக்கு, வாடிக்கையாளரின் சுயமாக அறிவிக்கப்பட்ட ‘ஓனர்ஷிப்’ மட்டுமே போதுமானது என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் கூறினார். 

- மதிப்புக்கு கடன் (LTV - loan-to-value) விகிதம் 85% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- முன்னதாக, சில NBFC களும் சிறிய வங்கிகளும் 88% மதிப்பில் கடன்களை வழங்கி வந்தன.

- 85% LTV என்பதற்கு நீங்கள் ₹100 மதிப்புள்ள தங்கத்தை அடமானம் வைத்தால், உங்களுக்கு ₹85 கடனாகக் கிடைக்கும் என்பது பொருள்.

- இதன் அடிப்படையில், ஒருவர் ₹2.5 லட்சம் கடன் பெற விரும்பினால், அவர் சுமார் ₹2.94 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கத்தை அடமானம் வைக்க வேண்டும்.

Type-I NBFC விதிகளின் மதிப்பாய்வு

- இந்தப் புதிய விதிகள் தங்கக் கடன்களை மிகவும் பாதுகாப்பானதாக்கும் என்று ஆர்பிஐ நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

- மேலும், இது துறையை சிறப்பாக ஒழுங்குபடுத்தும் என்றும் RBI கூறியுள்ளது.

- வங்கிகளில் FII முதலீட்டிற்கான விதிகளில் இப்போது எந்த மாற்றமும் இருக்காது என்றும் ஆர்பிஐ கவர்னர் கூறினார். 

- ஆனால் டைப்-I NBFC -களுக்கான விதிகள் மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

- தேவைப்பட்டால் இவற்றில் மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இந்தப் புதிய விதிகள் மூலம், சிறிய அளவிலான கடன்களை வாங்குபவர்கள் தங்கக் கடன்களை பெறுவதில் பாதுகாப்பு மற்றும் எளிமை இரண்டையும் பெறுவார்கள்.

LTV என்றால் என்ன?

தங்கக் கடனில், கடன்-மதிப்பு (LTV) விகிதம் என்பது கடன் பெறுபவரின் தங்கத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பின் சதவீதமாகும். இது கடன் வழங்குபவர் கடன் வாங்குபவருக்கு கடனாக வழங்கும் தொகையின் அளவை குறிக்கும். இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட LTV விகிதத்தை நிர்ணயிக்கிறது. இது தங்க விலைகள் வீழ்ச்சியடையும் அபாயத்திலிருந்து கடன் வழங்குபவரைப் பாதுகாக்கிறது. உதாரணமாக, நீங்கள் ₹1 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கத்தை அடமானம் வைத்து LTV 75% ஆக இருந்தால், நீங்கள் அதிகபட்சமாக ₹75,000 வரை கடன் வாங்கலாம்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 55% ஊதிய உயர்வு? வரலாறு அப்படித்தான் சொல்லுது... இதோ விவரம்

மேலும் படிக்க | EPFO 3.0: PF உறுப்பினர்களுக்கு சுலபமாகும் செயல்முறை, இனி நிமிடங்களில் பணம் எடுக்கலாம்

