RBI புதிய விதிகள்: ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகள், பண வரம்பு, வங்கி கட்டணங்களில் மாற்றங்கள்

RBI New Rules: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக சமீபத்தில் புதிய விதிகளை அமல்படுத்தியுள்ளது. இதில் இலவச பரிவர்த்தனைகளின் வரம்பு, பணம் டெபாசிட் செய்வதற்கான விதிகள் மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்கள் ஆகியவை அடங்கும். ஆர்பிஐ ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகளில் கொண்டுவந்துள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Reserve Bank of India: ஆர்பிஐ செய்துள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?
- ஆர்பிஐ -இன் புதிய ஏடிஎம் விதிகள் பற்றிய புரிதல் வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
- ஆர்பிஐ சமீபத்தில்தான் இந்த மாற்றங்களை செய்துள்ளது.
- ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகள், பண வரம்பு மற்றும் வங்கி கட்டணங்கள் தொடர்பான விதிகளை ஆர்பிஐ தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இலவச ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகள் (பெருநகரங்களில்)
பெருநகரங்களில் வாடிக்கையாளர்கள் 3 இலவச ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகளின் வசதியைப் பெறுகிறார்கள். இதில் பணம் எடுப்பது மற்றும் இருப்பு சரிபார்ப்பு இரண்டும் அடங்கும்.
இலவச ஏடிஎம் பரிவர்த்தனைகள் (பெருநகரங்கள் அல்லாத நகரங்களில்)
மெட்ரோ அல்லாத நகரங்களில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு 5 இலவச பரிவர்த்தனைகளின் வசதி வழங்கப்படுகிறது.
இலவச வரம்பிற்குப் பிறகு பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதற்கான விதிகள் என்ன?
- நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பை விட அதிகமாக பரிவர்த்தனை செய்தால், வங்கிகள் கட்டணம் வசூலிக்கும்.
- ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு அதிகபட்சம் ரூ.23 + ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும்.
- நிதி அல்லாத (இருப்பு சரிபார்ப்பு போன்றவை) பணிகளுக்கு சில வங்கிகள் ரூ.11 வசூலிக்கின்றன.
முக்கிய வங்கிகள் வசூலிக்கும் கட்டணங்கள்
பிஎன்பி (PNB): ரூ.23 (நிதி), ரூ.11 (நிதி அல்லாத)
எச்டிஎஃப்சி (HDFC): ரூ.23 நிலையான கட்டணம்
எஸ்பிஐ (SBI): பழைய விகிதங்களே இப்போதும் பொருந்தும்.
கேஷ் டெபாசிட் மற்றும் வித்டிராயல்
- பொதுவாக பண வைப்புக்கு (Cash Recycler Machines) கட்டணம் இல்லை.
- வரம்பைத் தாண்டி பணம் எடுப்பதற்கு வங்கிகளின் கொள்கைகளின் படி கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
ரொக்க பரிவர்த்தனைகளின் வருடாந்திர வரம்பு
- ஒரு வருடத்தில் ரூ.20 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பணத்தை டெபாசிட் செய்ய / எடுக்க PAN மற்றும் ஆதாரை வழங்குவது கட்டாயமாகும்.
- இந்த விதி கருப்புப் பணத்தை நிறுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
தேவையற்ற கட்டணங்களைத் தவிர்ப்பது எப்படி?
- முடிந்தவரை வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது சொந்த வங்கியின் ஏடிஎம்மைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.
- இருப்பு சரிபார்ப்பு மற்றும் அறிக்கைகளை பெற நெட்பேங்கிங் / மொபைல் பேங்கிங்கைப் பயன்படுத்தலாம்.
- ஒவ்வொரு மாதமும் ஏடிஎம் பயன்பாட்டைக் கண்காணிக்கவும்.
செக் கிளியரன்சுக்கான புதிய விதி
- காசோலை விதிகளில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மாற்றங்களை செய்துள்ளது.
- இப்போதுள்ள செயல்முறையின் படி, ஒருவர் ஒரு காசோலையை டெபாசிட் செய்தால், அது அடுத்த இரண்டு வேலை நாட்களில் கிளியர் ஆகும். அதன் பிறகுதான் பணம் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும்.
- புதிய மாற்றத்தின் படி, அக்டோபர் 4 முதல், காசோலை கிளெய்மிற்கான கால வரம்பு 2 வேலை நாட்களில் இருந்து சில மணிநேரங்களாகக் குறைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
