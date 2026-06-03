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RBI அடுத்த மாஸ்டர் பிளான்: பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்... அறிமுகம் எப்போது?

Plastic Currency Notes: தற்போது பயன்படுத்தப்படும் காகித நோட்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, பிளாஸ்டிக் நோட்டுகளின் உற்பத்திச் செலவு குறைவாகவே இருக்கும். மேலும், பாலிமர் அடிப்படையிலான நோட்டுகளை வழங்கும் வகையில் தானியங்கி பண இயந்திரங்கள் (ஏடிஎம்கள்) செயல்படுத்தப்படும். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 03, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:11 PM IST
RBI அடுத்த மாஸ்டர் பிளான்: பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்... அறிமுகம் எப்போது?
Image Credit: Plastic Currency in India (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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