/RBI அடுத்த மாஸ்டர் பிளான்: பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்... அறிமுகம் எப்போது?

Plastic Currency Notes: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை பற்றி பரிசீலித்து வருகிறது. காகிதப் பணத்தாள்களை அச்சிடுவதற்கான செலவைக் குறைப்பதுடன், அழுக்கடைந்த பணத்தாள்கள் பிரச்சினையையும் நீக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பணத்தாள்களை வெளியிடுவது குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விவாதித்து வருகிறது. வரவிருக்கும் ரிசர்வ் வங்கி வாரியக் கூட்டங்களில் இந்த முயற்சிக்கு இறுதி ஒப்புதல் கிடைக்கக்கூடும் என்றும், அதைத் தொடர்ந்து ஒரு முன்னோடித் திட்டம் தொடங்கப்படலாம் என்றும் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. அழுக்கான, சேதமடைந்த, கிழிந்த ரூபாய் நோட்டுகளின் தொல்லை தினம் தினம் லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களைச் சிரமத்தில் ஆழ்த்துவதால், இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமாக அமையக்கூடும்.
பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் பற்றிய பேச்சு கசியத் தொடங்கியதிலிருந்து, இது குறித்த ஆர்வம் மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. இந்த ரூபாய் நோட்டுகள் எப்படி இருக்கும். இவற்றை கையாள்வது எளிதாக இருக்குமா? ஏடிஎம் இயந்திரங்களில் இவற்றை பெற முடியுமா? எந்தெந்த மதிப்புகளில் இந்த ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகமாகும்? இப்படி பல கேள்விகள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன.
"தற்போது பயன்படுத்தப்படும் காகித நோட்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இத்தகைய நோட்டுகளின் உற்பத்திச் செலவு குறைவாகவே இருக்கும். மேலும், பாலிமர் அடிப்படையிலான நோட்டுகளை வழங்கும் வகையில் தானியங்கி பண இயந்திரங்கள் (ஏடிஎம்கள்) செயல்படுத்தப்படும். இதைச் செய்வதற்கான வசதிகள் இப்போது நம்மிடம் உள்ளன," என்று ரிசர்வ் வங்கியின் வாரிய அளவிலான முன்னேற்றங்களை நன்கு அறிந்த அதிகாரிகளில் ஒருவர் ஊடகங்களிடம் தெரிவித்தார்.
பிளாஸ்டிக் கரன்சியை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான ரிசர்வ் வங்கியின் முந்தைய முன்னோடித் திட்டங்கள், தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் காரணமாகத் தொடங்க முடியாமல் முடங்கின. அக்கால ஏடிஎம்களால் இந்த நோட்டுகளைக் கையாள முடியாததும், அதிக உற்பத்திச் செலவுகளும் அவற்றில் சிலவாகும். கொச்சி மற்றும் மைசூரில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.
ரிசர்வ் வங்கி தற்போது ஒரு பழைய திட்டத்தையே மீண்டும் செயல்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது. டிசம்பர் 2000-ல் பிளாஸ்டிக் கரன்சியை ஆராய்வதற்கான திட்டங்களை அது முதன்முதலில் ஒப்புக்கொண்டது. செப்டம்பர் 2009-ல், ஒரு பில்லியன் 10 ரூபாய் பாலிமர் நோட்டுகளை சோதனை அடிப்படையில் கொள்முதல் செய்வதற்கும், கள சோதனைகளை நடத்துவதற்கும் ரிசர்வ் வங்கி உலகளாவிய டெண்டர்களை வெளியிட்டது.
2025 நிதியாண்டிற்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆண்டு அறிக்கையின்படி, காகித ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடுவதற்கு ஏற்பட்ட செலவு ரூ. 6,372.8 கோடியாகும்.
இது, 2024 நிதியாண்டில் ஏற்பட்ட ரூ. 5,101.4 கோடி செலவுடன் ஒப்பிடும்போது, அச்சிடும் செலவில் 30% மிகப்பெரிய உயர்வை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
காகித நாணயத்தை விட பிளாஸ்டிக் நாணயத்தின் ஆயுட்காலம் மிக நீண்டது என்பதால், நீண்ட கால அடிப்படையில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடுவதற்கான உண்மையான செலவு குறைவாகவே இருக்கும்.
அழுக்கு நோட்டுகள் மற்றும் கிழிந்த நோட்டுகளின் அச்சுறுத்தல் மத்திய வங்கிக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்துகிறது. 2025 நிதியாண்டில், சுமார் 23.8 பில்லியன் சேதமடைந்த ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கத்திலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டன. 2024 நிதியாண்டில் திரும்பப் பெறப்பட்ட 21.24 பில்லியன் நோட்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த எண்ணிக்கை 12.3% என்ற கணிசமான உயர்வைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
கவனிக்கத்தக்க மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகள் வேகமாக அதிகரித்து வரும் அதே வேளையில், பொருளாதாரத்தில் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான தேவையும் விரைவாக உயர்ந்து வருகிறது. மே 15 நிலவரப்படி, புழக்கத்தில் உள்ள மொத்த நாணயத்தின் அளவு ஆண்டுக்கு ஆண்டு (Y-o-Y) அடிப்படையில் 11.5% அதிகரித்து, ரூ. 42.86 லட்சம் கோடி என்ற உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒருவேளை நாடு 'பிளாஸ்டிக் நாணய முறைக்கு' (plastic currency) மாறினால், புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடும் தேவை கணிசமாகக் குறையக்கூடும்.
பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் என்பது இந்தியாவில் புதிய விஷயமாக இருக்கலாம். ஆனால், உலக அளவில் ஏற்கனவே இது பல நாடுகளில் நடைமுறையில் உள்ளது. 60-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பிளாஸ்டிக் பணத்தாள்கள் புழக்கத்தில் இருப்பதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இவை பாரம்பரிய காகிதப் பணத்தாள்களை விட நீடித்து உழைக்கக்கூடியவை. மேலும் சுகாதார ரீதியாகவும் இவை மேன்மையானவை. இங்கிலாந்து, சிங்கப்பூர், வியட்நாம், நியூசிலாந்து, கனடா, பிரேசில், மெக்சிகோ, சிலி, மலேசியா போன்ற நாடுகளில் இவை ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளது.