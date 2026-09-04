/கடன்களுக்கான EMI உயரப்போகிறதா...? ரிசர்வ் வங்கியின் அடுத்த பிளான் என்ன? முக்கிய கணிப்பு

இந்தியாவில் வலுவான பொருளாதார வளர்ச்சி நிலவி வருகிறது. இந்தச் சூழலில், வங்கிகளில் அதிகரித்துள்ள உபரி பணப்புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், பணவீக்கத்தைக் கட்டுக்குள் வைக்கவும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) 2027ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் தனது முதன்மை ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 5.75% முதல் 6% வரை உயர்த்த வாய்ப்புள்ளதாக யூனியன் பேங்க் ஆப் இந்தியாவின் அறிக்கை ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.
ரிசர்வ் வங்கியின் சிறப்பு இடமாற்றும் வசதியின் கீழ் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி நிலவரப்படி, அந்நியச் செலாவணி வரத்து சுமார் 136 அமெரிக்க டாலர் பில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது.
அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் வங்கி வரும் செப்டம்பர் மாதத்தில் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தினால், மேலும் ரிசர்வ் வங்கி நீடித்த நடவடிக்கைகள் மூலம் உபரி பணப்புழக்கத்தை முன்னதாகவே கட்டுப்படுத்திவிட்டால், அக்டோபர் மாதத்திலேயே இந்தியாவில் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பையும் நிராகரிக்க முடியாது என யூனியன் பேங்க் ஆப் இந்தியாவின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.