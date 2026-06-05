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RBI Monetary Policy: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை... உங்கள் கடன் விகிதம் கூடுமா? குறையுமா?

RBI Repo Rate: பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பொறுத்தவரை, 2026-27 நிதியாண்டிற்கான உண்மையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சியை 6.6 சதவீதமாக ரிசர்வ் வங்கி (RBI) கணித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 05, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:42 AM IST
RBI Monetary Policy: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை... உங்கள் கடன் விகிதம் கூடுமா? குறையுமா?
Image Credit: RBI Repo Rate (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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