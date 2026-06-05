/RBI Monetary Policy: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை... உங்கள் கடன் விகிதம் கூடுமா? குறையுமா?

RBI Repo Rate Latest News: சந்தையின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இணங்க, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெள்ளிக்கிழமையன்று ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை மாற்றாமல் 5.25 சதவீதமாகவே தொடர்வதாக அறிவித்தது. ஆறு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட பணவியல் கொள்கைக் குழு இரண்டு நாட்கள் கலந்தாலோசித்த பின்னர், ஒருமனதாக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
மொத்த விற்பனை விலை பணவீக்கத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் உயர்வால் பிரதிபலிக்கும் உள்ளீட்டுச் செலவு அழுத்தங்கள், நுகர்வோர் விலைகளில் இன்னும் முழுமையாக எதிரொலிக்கவில்லை என்று பணவியல் கொள்கைக் குழுவின் (MPC) அறிக்கை தெரிவித்தது. மே மாதம் முதல் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான சில்லறை விற்பனை விலைகள் முறையே 7.4 சதவீதம் மற்றும் 8.4 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதை அது சுட்டிக்காட்டியது; இது ஒட்டுமொத்த பணவீக்கத்தில் சுமார் 36 அடிப்படை புள்ளிகள் (basis points) அளவிலான நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதோடு, வரும் மாதங்களில் மறைமுகமான தாக்கங்களையும் (second-round effects) உருவாக்கக்கூடும்.
பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பொறுத்தவரை, 2026-27 நிதியாண்டிற்கான உண்மையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சியை 6.6 சதவீதமாக ரிசர்வ் வங்கி (RBI) கணித்துள்ளது. இதில் முதல் காலாண்டில் 6.6 சதவீதமும், இரண்டாம் காலாண்டில் 6.3 சதவீதமும், மூன்றாம் காலாண்டில் 6.5 சதவீதமும், நான்காம் காலாண்டில் 6.8 சதவீதமும் வளர்ச்சி இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து அறிவிப்பை வெளியிட்ட ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா, தனது உரையின் தொடக்கத்தில், புவிசார் அரசியல் சவால்களைத் தாங்குவதில் இந்தியா நம்பிக்கையுடன் இருப்பதாகச் சுட்டிக்காட்டியதோடு, நடந்து வரும் ஈரான் போரின் மத்தியில் உலகப் பொருளாதாரக் கண்ணோட்டம் நிச்சயமற்றதாகவே உள்ளது என்றும் கூறினார்.
மேலும், பலவீனமான பருவமழை நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் பணவீக்கத்தையும் பாதிக்கக்கூடும் என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் கூறினார். இருப்பினும், "போதுமான கையிருப்பு ஆறுதல் அளிக்கிறது" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த முடிவு வீட்டுக் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு, ஒரு நிலைத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. பெரும்பாலான வீட்டுக் கடன்கள் ரெப்போ விகிதம் போன்ற காரணிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகையால், RBI கொள்கை வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை என்றால், குறுகிய காலத்தில் மாதாந்திரத் தவணைகள் (EMI) சீராக இருக்கும். இதனால் வங்கிகள் கடன் வழங்கும் விகிதங்களை மாற்றாமல் வைத்திருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா உரையின் சில முக்கிய அம்சங்களை இங்கே காணலாம்:
ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா கூறுகையில், "ஒரு நிலையற்ற சமாதானத்திற்கு மத்தியில் மோதல் நீடிப்பதால், கடந்த கொள்கைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு உலகளாவிய சூழல் மோசமடைந்துள்ளது. விநியோகச் சங்கிலிகளில் நீடித்த இடையூறு மற்றும் உயர்ந்த எரிசக்தி விலைகளின் பாதகமான விளைவுகள், மேலே விவாதிக்கப்பட்டபடி, ஏப்ரல் மாதக் கொள்கையிலிருந்து வளர்ச்சி மிதமாக இருப்பதிலும் பணவீக்கக் கணிப்புகள் அதிகரிப்பதிலும் பிரதிபலிக்கின்றன." என்றார்.
"உலகளாவிய பதற்றம் இருந்தபோதிலும், அதன் தாக்கம் உள்நாட்டு விலைகளில் குறைவாகவே இருப்பதால், நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (CPI) பணவீக்கம் இலக்கை விடக் குறைவாகவே உள்ளது. அடிப்படை கணிப்புகளின்படி, 2026-27ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் (Q3) ஒட்டுமொத்த பணவீக்கம் அதிகபட்ச சகிப்புத்தன்மை அளவை நோக்கி வலுப்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், விநியோக அதிர்ச்சியின் தாக்கம் நான்காம் காலாண்டிலிருந்து (Q4) குறையத் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போதைய நிலையில், அடிப்படை பணவீக்க அழுத்தங்கள் மிதமானதாகவே தொடர்கின்றன. இருப்பினும், எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் ஊதியங்கள் மீதான இரண்டாம் சுற்று விளைவுகள் மூலம் பணவீக்கம் பரவுவதற்கான தெளிவான சாத்தியக்கூறு உள்ளது, எனவே இதை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்க வேண்டியது அவசியம். இயல்பை விடக் குறைவான தென்மேற்குப் பருவமழை முன்னறிவிப்பு மற்றும் எல் நினோ அபாயங்கள் காரணமாகவும் எதிர்காலக் கண்ணோட்டம் தெளிவற்று உள்ளது." என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.