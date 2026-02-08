English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தங்கம் விலை வீழ்ச்சி, நகைக்கடன் நிறுத்தப்படுமா? ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு

Gold loan : தங்கம் விலை வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில், நகைக்கடன் வாங்கியவர்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 8, 2026, 02:36 PM IST
  • தங்க நகைக்கடன் முக்கிய அப்டேட்
  • பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்
  • ஆர்பிஐ கொடுத்துள்ள விளக்கம்

Gold loan : சமீபகாலமாக தங்கம் விலை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் கடும் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. ஒருபுறம் விலை உயர்வால் மக்கள் தங்கள் தங்கத்தை அடகு வைத்து அதிக கடன் பெற்று வரும் நிலையில், திடீரென ஏற்படும் விலை வீழ்ச்சி நகைக்கடன் வாங்கியவர்களைப் பாதிக்குமா? என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.

நகைக்கடன் குறித்து ரிசர்வ் வங்கி கூறுவது என்ன?

2026 ஆம் ஆண்டின் இருமாத பணவியல் கொள்கை கூட்டத்திற்குப் பிறகு பேசிய ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகள், நகைக்கடன் சந்தை குறித்து விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டதாகத் தெரிவித்தனர். இதில் நகைக்கடன் வாங்கியவர்களுக்கும், கடன் வழங்கிய வங்கிகளுக்கும் நிம்மதி அளிக்கும் சில முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தங்கம் விலை குறைந்தாலும், வங்கிகளின் நிதி நிலைமைக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை. வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் மிகவும் வலுவான கொள்கைகளைப் பின்பற்றி வருகின்றன.

தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள நகைக்கடன்களின் தரம் மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது. மக்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதில் சுணக்கம் காட்டவில்லை. ரிசர்வ் வங்கி விதிகளின்படி தங்கத்தின் மதிப்பில் 85 விழுக்காடு வரை கடன் வழங்க அனுமதி இருந்தாலும், பெரும்பாலான வங்கிகள் அந்த அளவிற்கு ரிஸ்க் எடுப்பதில்லை. மிகவும் குறைவான சதவீதமே கடனாக வழங்குவதால், விலை வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் வங்கிகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்படாது.

நகைக்கடன் வளர்ச்சி

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நகைக்கடன் பெறுவோரின் எண்ணிக்கை வியக்கத்தக்க வகையில் அதிகரித்துள்ளது. நவம்பர் 2025 நிலவரப்படி, நகைக்கடன்களின் மொத்த நிலுவைத் தொகை இரண்டு மடங்காக உயர்ந்துள்ளது. அவசர பணத்தேவைக்காக மக்கள் தங்கத்தை அடகு வைப்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும், விலை உயர்வால் அதிக கடன் தொகை கிடைப்பதும் இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.

விலை வீழ்ச்சியால் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு பாதிப்பா?

தங்கம் விலை ஒரு வாரத்தில் கணிசமாகக் குறைந்தபோது, அடகு வைத்த தங்கத்தின் மதிப்பு குறைந்தால் வங்கிகள் கூடுதலாகப் பணம் கேட்குமா? அல்லது நகை ஏலம் விடப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்தது. இதற்குப் பதிலளித்த ரிசர்வ் வங்கி, வங்கிகள் ஏற்கனவே போதிய பாதுகாப்பு இடைவெளியுடன் கடன் வழங்கியுள்ளதால், சிறிய விலை மாற்றங்கள் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது எனத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

மற்ற கடன்கள்

தங்க நகைக்கடன் மட்டுமல்லாமல், சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் மற்றும் தனிநபர் கடன்களையும் ரிசர்வ் வங்கி ஆய்வு செய்துள்ளது. இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், அனைத்து கடன் பிரிவுகளும் தரமான சொத்து மதிப்பை கொண்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு

உண்மையில், மக்கள் தங்கள் நகைகளை உணர்வுப்பூர்வமாக இழக்க விரும்புவதில்லை என்பதால், வட்டியையும் அசலையும் முறையாகச் செலுத்துகின்றனர். இதுவே நகைக்கடன் துறை இவ்வளவு வலிமையாக இருப்பதற்குக் காரணம். தற்போது தங்கம் விலை குறைந்து வரும் சூழலில், புதிய நகைக்கடன் பெறுபவர்களுக்குக் கிடைக்கும் கடன் தொகையில் சற்று மாற்றம் இருக்கலாம். ஆனால், ஏற்கனவே கடன் வாங்கியவர்களுக்குப் பெரிய பாதிப்பு இருக்காது.

