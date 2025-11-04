சொந்த வீடு இருந்தா போதும்.. மாதம் ரூ.30,000 கிடைக்கும்.. உடனே செக் பண்ணுங்க!

Reverse Mortgage Scheme For Senior Citizens Pension: அரசு வேலைகளில் இருப்பவர்களை தவிர, பலருக்கும் இங்கு ஓய்வூதியம் என்பது கிடையாது. ஓய்வுக்கு பிறகும் பொருளாதார ரீதியாக பலமாக இருப்பது என்பது மிகவும் முக்கியது. மாதம் மாதம் நாம் பெற்று வந்த வருமானம் இல்லாமல், நம்முடைய சேமிப்பு மட்டுமே ஓய்வு காலத்தில் பெரிதும் கை கொடுக்கிறது. ஆனால், சேமிப்பு என்பது அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கு இருக்கிறதா என்று கேட்டால் கேள்விக்குறிதான்.
Reverse Mortgage Scheme என்றால் என்ன?
இதனால், வயதான காலத்திலும் பலரும் தினக் கூலி போன்ற வேலைகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். இதனால், அவர்கள் உடல் ரீதியாக பலவீனமாகின்றனர். இதுபோன்ற சிரமத்தை போக்கவே புதிய திட்டம் ஒன்று உள்ளது. இதன் மூலம் நீங்கள் சொந்த வீடு வைத்திருந்தாலே போதும். இந்த வீட்டை வைத்து, உங்களுடைய வயதான காலத்தில் மாதம் மாதம் ஓய்வூதியமாக இந்த திட்டம் மூலம் உங்களால் பெற முடியும்.
இந்த திட்டம் தான் ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் திட்டம் (Reverse Mortgage Scheme) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் மூலம் சொந்த வீட்டை வைத்து மூத்த குடிமக்கள் மாதந்தோறும் ஓய்வூதியத்தை பெற முடியும். தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், வீட்டு கடனை பொறுத்தவரை, கடன் பெறுபவர்கள் மாதந்தோறும் வங்கிக்கு தவணையாக வட்டி மற்றும் அசலை செலுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் திட்டம் என்பது அப்படியே தலைகீழாக செயல்படுகிறது.
Reverse Mortgage Scheme திட்டத்தில் எப்படி செயல்படுகிறது?
ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் திட்டம் ஓய்வு பெற்ற தனிநபர்கள் மற்றும் தம்பதிகள் தங்கள் வீட்டின் மதிப்பைப் பயன்படுத்தி ஓய்வூதிய காலத்தில் செலவுகளை ஈடுகட்ட அனுமதிக்கிறது. வீடு வங்கியிடம் அடமானம் வைக்கப்பட்டு, வங்கியானது அன்றைய மார்க்கெட் மதிப்பிற்கு கணக்கீட்டு வீட்டு உரிமையாளர் பெற வேண்டிய தொகை நிர்ணயம் செய்கிறது. இதனை வங்கி மாதந்தோறும் தவணையாக வழங்குகிறது. உதாரணமாக நீங்கள் வசிக்கும் வீடு ரூ. 1 கோடி மதிப்புடையவது என்றால், வங்கி உங்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.30,000 வ வழங்கும்.
வங்கிகள் கொடுக்கு மாதத் தொகையை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. கடன் வாங்கியவரின் மறைவுக்குப் பிறகு கடன் தொகையை மீட்டெடுக்க சொத்தை விற்க வங்கிக்கு உரிமை உண்டு. இதன் விளைவாக, கடன் வாங்குபவர்கள் தாங்களாகவே கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டியதில்லை. இருப்பினும், இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற்றவரின் வாரிசுகள் கடன் தொகையை கொடுத்துவிட்டு, வீட்டை மீட்கலாம்.
Reverse Mortgage Scheme திட்டத்தில் சேருவதற்கான தகுதிகள்
கடன் வாங்குபவருக்கு குறைந்தபட்சம் 60 வயது இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் கூட்டாக விண்ணப்பித்தால், வாழ்க்கைத் துணைக்கு குறைந்தபட்சம் 55 வயது இருக்க வேண்டும். இந்தக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க அதிகபட்ச வயது வரம்பு இல்லை. இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிப்பவர்களின் வீடுகள் மீது எந்த கடனும் இருக்கக் கூடாது. அடமானம் வைக்கப்பட்ட சொத்தின் வயது 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. கடனைப் பெறப் பயன்படுத்தப்படும் வீடு, குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடமாவது கடன் பெறுபவரின் பெயரில் இருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்சம் ரூ.3 லட்சம் முதல் அதிகபட்சம் ரூ.1 கோடி வரை கடன் பெறலாம். தனிநபர் சம்பந்தப்பட்ட சொத்தை அடமானம் வைத்து வீட்டுக் கடனைப் பெற்றிருந்தால், தடையில்லாச் சான்றிதழை (NOC) எடுப்பது கட்டாயமாகும்.
Reverse Mortgage Scheme திட்டத்தில் சேருவது எப்படி?
Reverse Mortgage Scheme திட்டத்தை ஒருசில வங்கிகளில் மட்டுமே செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி, எஸ்பிஐ, பஞ்சாப் நைஷ்னல் பேங்க், எச்டிஎஃப்சி, பிஎன்பி உள்ளிட்ட வங்கிகள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு நேரில் சென்று இந்த திட்டம் பற்றி கேட்டறிந்து, சேர்ந்து கொள்ளலாம்.
