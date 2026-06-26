/₹1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? இன்று வெளியான SK-58 முழு லாட்டரி முடிவுகள்!

Kerala Lottery Result Today (26-06-2026):கேரள மாநில அரசின் லாட்டரி துறை நடத்தும் வாராந்திர Suvarna Keralam (SK-58) லாட்டரி குலுக்கல் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை, ஜூன் 26, 2026) மதியம் 3.00 மணிக்கு திருவனந்தபுரம், Gorky Bhavan, Bakery Junction-ல் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நடைபெறுகிறது. வெற்றி எண்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்ட பின்னரே பரிசுத் தொகைகள் உறுதி செய்யப்படும்.
Suvarna Keralam (SK) என்பது கேரள அரசின் ஏழு வாராந்திர லாட்டரிகளில் மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நடைபெறும் இந்த லாட்டரியின் ஒரு சீட்டு விலை ரூ.50 ஆகும்.
RW 628248
RV 890583
RV 374659
RN 628248
RO 628248
RP 628248
RR 628248
RS 628248
RT 628248
RU 628248
RV 628248
RX 628248
RY 628248
RZ 628248
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விவரம்
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தகவல்
|லாட்டரி பெயர்:
|Suvarna Keralam
|டிரா எண்:
|SK-58
|தேதி:
|26-06-2026 (வெள்ளிக்கிழமை)
|டிரா நேரம்:
|மதியம் 3.00 மணி
|இடம்:
|Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram
|சீட்டு விலை:
|₹50
இன்று Suvarna Keralam SK-58லாட்டரி டிரா நடைபெறுகிறது.
₹1 கோடி.
₹50.
26 ஜூன் 2026, மதியம் 3.00 மணி.
குலுக்கல் முடிந்த சில மணி நேரங்களில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)