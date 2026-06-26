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₹1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? இன்று வெளியான SK-58 முழு லாட்டரி முடிவுகள்!

கேரள லாட்டரி துறை நடத்தும் Suvarna Keralam SK-58 லாட்டரி டிரா இன்று மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது. ₹1 கோடி முதல் பரிசு, ₹30 லட்சம் இரண்டாம் பரிசு உள்ளிட்ட அனைத்து பரிசுத் தொகை விவரங்கள், டிரா தகவல், பரிசு பெறும் நடைமுறைகள் மற்றும் முக்கிய குறிப்புகள் இந்த கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 26, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:13 PM IST
₹1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? இன்று வெளியான SK-58 முழு லாட்டரி முடிவுகள்!
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Suvarna Keralam SK 58 ResultSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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