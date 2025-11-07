கேரளா லாட்டரி: இன்றைய அதிர்ஷ்டம் ரூ.1 கோடி யாருக்கு? சுவர்ண கேரளம் SK-26 குலுக்கல்

Suvarna Keralam Lottery SK-26 Result Today: சுவர்ண கேரளா SK-26 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்படும். இன்று மதியம் 2.55 மணிக்குப் பிறகு லாட்டரி வெற்றி எண்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம். சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் டிரா முடிவுகள் திருவனந்தபுரம் பாளையம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெற்றது.
சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி பரிசு பட்டியல்:
முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000,
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000,
2வது பரிசு: ₹30,00,000,
3வது பரிசு: ₹5,00,000,
4வது பரிசு: ₹5,000,
5வது பரிசு: ₹2,000,
6வது பரிசு: ₹1,000,
7வது பரிசு: ₹500,
8வது பரிசு: ₹200,
9வது பரிசு: ₹100,
கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?
படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும்.
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
சுவர்ண கேரளம் எஸ்கே-26 லாட்டரி முடிவுகள்:
முதல் பரிசு (ரூ.1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
ஆறுதல் பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
2வது பரிசு (ரூ.30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
3வது பரிசு (ரூ.5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
4வது பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
5வது பரிசு (ரூ.2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
6வது பரிசு (ரூ.1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
7வது பரிசு (ரூ.500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
8வது பரிசு (ரூ.200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
9வது பரிசு (ரூ.100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
