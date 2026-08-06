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10, 20 ரூபாய் பிளாஸ்டிக் நோட்டுகள் வருது.. பழைய நோட்டு வச்சிருக்கவங்களுக்கு முக்கிய செய்தி!

இந்தியாவில் 10 மற்றும் 20 ரூபாய் பாலிமர் (பிளாஸ்டிக்) நோட்டுகளை அச்சிட்டு சோதனை முறையில் புழக்கத்தில் விட RBI திட்டமிட்டுள்ளது. ஆனால், தற்போதைய காகித நோட்டுகள் செல்லாததாகாது என்றும், பிளாஸ்டிக் நோட்டுகளுடன் சேர்ந்து காகித நோட்டுகளும் தொடர்ந்து புழக்கத்தில் இருக்கும் என்றும் மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 06, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:24 PM IST
10, 20 ரூபாய் பிளாஸ்டிக் நோட்டுகள் வருது.. பழைய நோட்டு வச்சிருக்கவங்களுக்கு முக்கிய செய்தி!
Image Credit: AI Generated | Rs 10, 20 Plastic Notes Coming Soon! What happens to your old paper notes?

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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