/10, 20 ரூபாய் பிளாஸ்டிக் நோட்டுகள் வருது.. பழைய நோட்டு வச்சிருக்கவங்களுக்கு முக்கிய செய்தி!

உங்கள் பர்சில் இருக்கும் 10 மற்றும் 20 ரூபாய் நோட்டுகள் விரைவில் மாறவுள்ளனவா? மத்திய அரசு இந்த ரூபாய் தாள்களின் பிளாஸ்டிக் (பாலிமர்) பதிப்பைச் சோதித்துப் பார்க்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதனால், "தற்போது புழக்கத்தில் இருக்கும் காகித நோட்டுகள் செல்லாததாகிவிடுமா?, அவற்றிற்குப் பதிலாக பிளாஸ்டிக் நோட்டுகள் மட்டுமே வருமா? என்ற சந்தேகமும் கேள்விகளும் பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) இந்த புதிய நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து எழுந்த கேள்விகளுக்கு மத்திய அரசு தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.
உங்கள் பர்சில் 10 மற்றும் 20 ரூபாய் காகித நோட்டுகள் இருந்தால், நீங்கள் சற்றும் கவலைப்படத் தேவையில்லை. பிளாஸ்டிக் நோட்டுகளின் கள ஆய்வுக்கு (Field Trial) அரசு அனுமதி அளித்திருந்தாலும், தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள காகித நோட்டுகள் எதுவும் திரும்பப் பெறப்படாது அல்லது செல்லாது என்று அறிவிக்கப்படாது.
இந்தியாவில் விரைவில் 10 மற்றும் 20 ரூபாய் பிளாஸ்டிக் (பாலிமர்) நோட்டுகளின் கள சோதனை தொடங்கவுள்ளது.
அனுமதி பெற்ற நோட்டுகளின் எண்ணிக்கை:
RBI தாக்கல் செய்த திட்டத்திற்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதன் மூலம், இரண்டு மதிப்புகளிலும் தலா 100 கோடி (1 பில்லியன்) பாலிமர் நோட்டுகள் சோதனைக்காக அச்சடிக்கப்பட்டு சந்தைக்குக் கொண்டு வரப்படவுள்ளன.
RBI ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா இது குறித்துப் பேசுகையில், "தற்போது பாலிமர் தாள்களை (Polymer Substrate) வாங்குவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன்பிறகு நோட்டுகளை அச்சிடுதல், பாதுகாப்பு அம்சங்களைச் சோதித்தல் மற்றும் பல கட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும். அனைத்து தேவையான அனுமதிகளும் கிடைத்த பிறகே இவை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்குச் புழக்கத்தில் விடப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
பாலிமர் நோட்டுகள் என்பது சாதாரண காகிதத்தில் தயாரிக்கப்படுவதில்லை. அதற்கு பதிலாக, மிகவும் உறுதியான சிறப்பு பிளாஸ்டிக் படலம் (Plastic Film) பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இதனால் தண்ணீரால் எளிதில் சேதமடையாது, கிழிவது மிகவும் குறையும், அழுக்கு படிவதும் குறையும், அதிக நாட்கள் பயன்படுத்த முடியும் மற்றும் போலி நோட்டுகள் தயாரிப்பது மிகவும் கடினமாகும்.
சாதாரண காகித நோட்டுகளுக்குப் பதிலாக, மிகவும் வலிமையான ஒரு சிறப்பு பிளாஸ்டிக் படலத்தைக் கொண்டு இந்த பாலிமர் நோட்டுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
ஏற்கனவே உலகின் பல நாடுகள் பாலிமர் கரன்சியை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தி வருகின்றன. அவற்றில்,
போன்ற நாடுகள் குறிப்பிடத்தக்கவை.
எனவே பிளாஸ்டிக் நோட்டுகள் அறிமுகமானாலும் உங்கள் கையில் உள்ள 10, 20 ரூபாய் காகித நோட்டுகள் எப்போதும் போலச் செல்லும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.