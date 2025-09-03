English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RBI : 2000 ரூபாய் நோட்டு! இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு

RBI : 2000 ரூபாய் நோட்டு குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 3, 2025, 08:55 AM IST
  • ஆர்பிஐ லேட்டஸ்ட் விதிமுறைகள்
  • ரூ.2000 தாள் உங்களிடம் இருக்கிறதா?
  • ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகங்களில் டெபாசிட் செய்யலாம்

Trending Photos

சாஹல் to தவான்: விவாகரத்துக்கு பிறகு காதலில் விழுந்த கிரிக்கெட் பிரபலங்கள்!
camera icon5
Cricketers love after divorce
சாஹல் to தவான்: விவாகரத்துக்கு பிறகு காதலில் விழுந்த கிரிக்கெட் பிரபலங்கள்!
பிக் பாஸ் ஜோடி அர்ச்சனா, அருண் நிச்சயதார்த்த ஃபோடோஸ் வைரல்!
camera icon7
Bigg Boss Couple
பிக் பாஸ் ஜோடி அர்ச்சனா, அருண் நிச்சயதார்த்த ஃபோடோஸ் வைரல்!
சிறுவயதில் ஆபாச புத்தகம் படித்து..அம்மாவிடம் சிக்கிய இயக்குநர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Famous Director
சிறுவயதில் ஆபாச புத்தகம் படித்து..அம்மாவிடம் சிக்கிய இயக்குநர்! யார் தெரியுமா?
பூமிக்கு நெருங்கும் ஆபத்து...ஆய்வில் வெளியான திடிக்கிடும் உண்மைகள்!
camera icon10
Geographical change
பூமிக்கு நெருங்கும் ஆபத்து...ஆய்வில் வெளியான திடிக்கிடும் உண்மைகள்!
RBI : 2000 ரூபாய் நோட்டு! இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு

2000 ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்பப் பெறுவதாக அறிவித்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், சுமார் ரூ. 5,956 கோடி மதிப்புள்ள 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இன்னும் மக்களிடம் இருப்பதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தெரிவித்துள்ளது. 2023 மே 19 அன்று இந்த நோட்டுகள் திரும்பப் பெறப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டபோது, சந்தையில் ரூ. 3.56 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. அதாவது, சுமார் 98.33% நோட்டுகள் இதுவரை திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இன்னும் செல்லுபடியாகும் பணமாகவே உள்ளது. அதன் பரிவர்த்தனைகள் செல்லுபடியாகவே இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த நோட்டுகள் 2016 நவம்பரில் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்டன. இந்த நோட்டுகளை மாற்றும் சேவை ரிசர்வ் வங்கியின் 19 உள்ளூர் அலுவலகங்களில் இன்னும் கிடைக்கிறது. மேலும், தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அக்டோபர் 9, 2023 முதல் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் அவற்றை டெபாசிட் செய்யலாம். இதுதவிர, பொதுமக்கள் எந்த தபால் நிலையத்திலிருந்தும் இந்திய தபால் சேவை மூலம் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை அனுப்பி தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யலாம்.

நோட்டுகளை எங்கே மாற்றுவது?

மக்கள் இப்போதும் ரிசர்வ் வங்கியின் 19 பிராந்திய அலுவலகங்களில் தங்கள் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யலாம். இந்த வசதி அக்டோபர் 9, 2023 முதல் தொடர்கிறது. ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்ல முடியாதவர்கள், இந்திய தபால் துறை மூலம் நாட்டின் எந்த தபால் நிலையத்திலிருந்தும் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை ரிசர்வ் வங்கியின் எந்த பிராந்திய அலுவலகத்திற்கும் அனுப்பி தங்கள் கணக்குகளில் வரவு வைத்துக் கொள்ளலாம்.

ரிசர்வ் வங்கியின் பிராந்திய அலுவலகங்கள் எங்கு உள்ளன?

ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த 19 பிராந்திய அலுவலகங்களுக்குச் சென்று நீங்கள் நோட்டுகளை மாற்றிக் கொள்ளலாம். இந்த வசதி அகமதாபாத், பெங்களூரு, பெலாப்பூர், போபால், புவனேஷ்வர், சண்டிகர், சென்னை, குவாஹாட்டி, ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், ஜம்மு, கான்பூர், கொல்கத்தா, லக்னோ, மும்பை, நாக்பூர், புது டெல்லி, பாட்னா மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய நகரங்களில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கி கிளைகளில் கிடைக்கிறது.

மேலும் படிக்க | வருகிறது EPFO 3.0: 8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள், அதிரடி மாற்றங்கள்

மேலும் படிக்க | SBI சம்பளக் கணக்கு வைத்திருக்கும் இந்திய ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு ரூ.1 கோடி விபத்து காப்பீடு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
RBIRs.2000 NotesRBI announcementRs. 2000 note exchangeIndia Post

Trending News