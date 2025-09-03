RBI : 2000 ரூபாய் நோட்டு! இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு

2000 ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்பப் பெறுவதாக அறிவித்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், சுமார் ரூ. 5,956 கோடி மதிப்புள்ள 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இன்னும் மக்களிடம் இருப்பதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தெரிவித்துள்ளது. 2023 மே 19 அன்று இந்த நோட்டுகள் திரும்பப் பெறப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டபோது, சந்தையில் ரூ. 3.56 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள நோட்டுகள் புழக்கத்தில் இருந்தன. அதாவது, சுமார் 98.33% நோட்டுகள் இதுவரை திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன.
2000 ரூபாய் நோட்டுகள் இன்னும் செல்லுபடியாகும் பணமாகவே உள்ளது. அதன் பரிவர்த்தனைகள் செல்லுபடியாகவே இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த நோட்டுகள் 2016 நவம்பரில் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்டன. இந்த நோட்டுகளை மாற்றும் சேவை ரிசர்வ் வங்கியின் 19 உள்ளூர் அலுவலகங்களில் இன்னும் கிடைக்கிறது. மேலும், தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அக்டோபர் 9, 2023 முதல் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் அவற்றை டெபாசிட் செய்யலாம். இதுதவிர, பொதுமக்கள் எந்த தபால் நிலையத்திலிருந்தும் இந்திய தபால் சேவை மூலம் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை அனுப்பி தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யலாம்.
நோட்டுகளை எங்கே மாற்றுவது?
மக்கள் இப்போதும் ரிசர்வ் வங்கியின் 19 பிராந்திய அலுவலகங்களில் தங்கள் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யலாம். இந்த வசதி அக்டோபர் 9, 2023 முதல் தொடர்கிறது. ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்ல முடியாதவர்கள், இந்திய தபால் துறை மூலம் நாட்டின் எந்த தபால் நிலையத்திலிருந்தும் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை ரிசர்வ் வங்கியின் எந்த பிராந்திய அலுவலகத்திற்கும் அனுப்பி தங்கள் கணக்குகளில் வரவு வைத்துக் கொள்ளலாம்.
ரிசர்வ் வங்கியின் பிராந்திய அலுவலகங்கள் எங்கு உள்ளன?
ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த 19 பிராந்திய அலுவலகங்களுக்குச் சென்று நீங்கள் நோட்டுகளை மாற்றிக் கொள்ளலாம். இந்த வசதி அகமதாபாத், பெங்களூரு, பெலாப்பூர், போபால், புவனேஷ்வர், சண்டிகர், சென்னை, குவாஹாட்டி, ஹைதராபாத், ஜெய்ப்பூர், ஜம்மு, கான்பூர், கொல்கத்தா, லக்னோ, மும்பை, நாக்பூர், புது டெல்லி, பாட்னா மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய நகரங்களில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கி கிளைகளில் கிடைக்கிறது.
