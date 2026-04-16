ரூ.50 லட்சம் இன்சூரன்ஸ்! தபால் துறையின் 100 ஆண்டு பழமையான திட்டம் - முக்கிய அப்டேட்

Post Office Rs. 50 Lakh Insurance Scheme: 50 லட்சம் ரூபாய் வரை இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கும் தபால் துறையின் 100 ஆண்டுகாலம் பழமையான காப்பீடு திட்டம் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 16, 2026, 06:47 AM IST
Post Office Rs. 50 Lakh Insurance Scheme: இந்தியாவில் காப்பீட்டுத் துறை இன்று எவ்வளவோ வளர்ந்திருந்தாலும், இன்றும் பாமர மக்கள் முதல் அரசு ஊழியர்கள் வரை பலரின் நம்பிக்கைக்குரிய இடமாகத் தபால் துறை (Post Office) விளங்குகிறது. தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் அதிக பிரீமியம் வசூலிக்கும் இன்றைய காலத்தில், மிகக் குறைந்த பிரீமியத்தில் அதிக போனஸ் வழங்கும் ஒரு உன்னதமான திட்டம்தான் தபால் ஆயுள் காப்பீடு. 1884 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், சுமார் 142 ஆண்டுகால வரலாற்றைக் கொண்டது. தொடக்கத்தில் தபால் ஊழியர்களுக்காக மட்டுமே இருந்த இந்தத் திட்டம், இன்று அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமன்றி மருத்துவர்கள், பொறியாளர்கள் போன்ற பல தரப்பினருக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

குறைந்த முதலீடு - அதிக லாபம் தரும் போனஸ் விகிதம்

தபால் ஆயுள் காப்பீட்டின் மிகப்பெரிய பலமே அதன் போனஸ் விகிதம்தான். சந்தையில் உள்ள மற்ற முன்னணி நிறுவனங்களை விட, பி.எல்.ஐ (PLI) திட்டத்தில் வழங்கப்படும் போனஸ் மிக அதிகமாகும். உதாரணமாக, முழு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு (Suraksha) ஒவ்வொரு 1,000 ரூபாய் காப்பீட்டுத் தொகைக்கும் ஆண்டுக்கு 76 ரூபாய் வரை போனஸ் வழங்கப்படுகிறது. இது மற்ற காப்பீடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது முதலீட்டாளர்களுக்குக் கூடுதல் லாபத்தை உறுதி செய்கிறது. 19 வயதில் இத்திட்டத்தில் இணைய முடியும் என்பதால், இளைஞர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை மிகக் குறைந்த பிரீமியத்தில் திட்டமிட இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

யுகல் சுரக்ஷா: தம்பதியருக்கான ஒரு தனித்துவமான திட்டம்

தபால் ஆயுள் காப்பீட்டில் பல பிரிவுகள் இருந்தாலும், 'யுகல் சுரக்ஷா' (Yugal Suraksha) எனப்படும் தம்பதியருக்கான கூட்டு ஆயுள் காப்பீடு மிகவும் பிரபலமானது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், கணவன் மற்றும் மனைவி இருவருக்கும் ஒரே பாலிசியின் கீழ் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. தம்பதியரில் ஒருவர் மட்டும் தபால் ஆயுள் காப்பீட்டிற்குத் தகுதியுடையவராக (அரசு அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவன ஊழியராக) இருந்தால் போதும், இருவருக்குமான பாதுகாப்பை உறுதி செய்யலாம். இத்திட்டத்தில் 21 வயது முதல் 45 வயது வரை உள்ள தம்பதியர் இணையலாம். குறைந்தபட்சம் 20,000 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் 50 லட்சம் ரூபாய் வரை காப்பீடு எடுத்துக்கொள்ளும் வசதி உள்ளது. எதிர்பாராத விதமாக ஒரு துணையை இழக்க நேரிட்டால், காப்பீட்டுத் தொகையும் திரட்டப்பட்ட போனஸும் உயிர் பிழைத்திருப்பவருக்குச் சென்றடையும்.

2026ல் புதிய வசதிகள்

காலத்திற்கு ஏற்ப தபால் துறையும் தற்போது நவீனமடைந்துள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டின் தற்போதைய நிலவரப்படி, பி.எல்.ஐ பாலிசிதாரர்கள் தங்கள் பாலிசி ஆவணங்களை டிஜிலாக்கர் மூலம் டிஜிட்டல் முறையில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். 'e-PLI Bond' வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், அசல் ஆவணத்தை தொலைத்துவிடுவோம் என்ற பயம் இனி தேவையில்லை. மேலும், இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் மொபைல் செயலி மூலமாகவே பாலிசி பிரீமியத்தை வீட்டிலிருந்தே செலுத்த முடியும். இது தவிர, பாலிசி எடுத்து 3 அல்லது 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (திட்டத்தைப் பொறுத்து) கடன் வசதியைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பும், வரி விலக்கு பலன்களும் இத்திட்டத்தை மேலும் ஈர்க்கக்கூடியதாக மாற்றுகின்றன.

பயனாளிகள் யார்? தகுதிகள் என்ன?

பி.எல்.ஐ திட்டம் முன்னதாக அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது இதன் தகுதி வரம்பு கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள், வங்கிகள், பல்கலைக்கழகங்கள், அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் மட்டுமின்றி, தேசிய பங்குச் சந்தை அல்லது மும்பை பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முன்னணி தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களும் இத்திட்டத்தில் இணைய முடியும். குறிப்பாக மருத்துவர்கள், வழக்கறிஞர்கள், பட்டயக் கணக்காளர்கள் போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட வல்லுநர்களும் இதன் பயனைப் பெறலாம். கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கென கிராமப்புற தபால் ஆயுள் காப்பீடு என்ற தனிப்பிரிவு செயல்படுவதால், நாட்டின் கடைக்கோடி குடிமகனுக்கும் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு சென்றடைகிறது.

முடிவாக, அரசு உத்தரவாதம், அதிகப்படியான போனஸ், வரிச் சலுகை மற்றும் எளிய டிஜிட்டல் அணுகுமுறை என அனைத்துச் சிறப்புகளையும் கொண்ட தபால் ஆயுள் காப்பீடு, ஒரு நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பத்தின் எதிர்காலப் பாதுகாப்பிற்கு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். உங்கள் அருகிலுள்ள தபால் நிலையத்தை அணுகி அல்லது ஆன்லைன் தளம் வாயிலாக உங்கள் வயது மற்றும் தேவைக்கேற்ப ஒரு சிறந்த பாலிசியைத் தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் குடும்பத்தின் பாதுகாப்பை இன்றே உறுதி செய்யுங்கள்.

