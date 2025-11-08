English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
DA Hike Arrear Amount: அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 4% அகவிலைப்படியை இந்த மாநில அரசு அறிவித்தாலும், அவர்களுக்கு 33 மாத அரியர் தொகை கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என கூறப்படுகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 8, 2025, 09:23 AM IST

அரசு ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி... டிஏ உயர்ந்தாலும் அரியர் தொகை கிடைக்காதா?

DA Hike Arrear Amount: அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணத்தை மத்திய, மாநில அரசுகள் உயர்த்தி வழங்கும். அந்த வகையில், கடந்த அக்டோபர் 1ஆம் தேதி மத்திய அரசு அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்திய நிலையில், அடுத்தடுத்து பல்வேறு மாநிலங்களும் தங்களுக்கு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அறிவித்தது.

Kerala DA Hike: 4% அகவிலைப்படி உயர்வு

அந்த வகையில், கேரள அரசும் அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அறிவித்தது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 4% அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு என கடந்த அக்டோபர் 29ஆம் தேதி கேரள அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. அதுமட்டுமின்றி அரசு ஊழியர்களின் நலன் கருதி பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகின.

DA Hike Arrear Amount: 33 மாத அரியர் தொகை

கேரள அமைச்சரவையின் படி, அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படி 4% உயர்த்தப்பட்டது, அதாவது 18 சதவீதத்தில் இருந்து 22 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டது. மேலும், இது 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் கணக்கிடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம், 33 மாதங்களாக நிலுவையில் இருக்கும் தொகையும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

DA Hike Arrear Amount: ரூ.6,204 கோடி கூடுதல் செலவு

அகவிலைப்படி உயர்வால் கேரள அரசுக்கு மாதத்திற்கு ரூ. 188 கோடி கூடுதலாகச் செலவாகும் என்று கூறப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்பட்டால், கேரள அரசின் மொத்த நிதிச் சுமை ரூ. 6,204 கோடியாக இருக்கும். தற்போது, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆறு தவணைகளுக்கான அகவிலைப்படி நிலுவைத் தொகையை கேரள அரசு செலுத்த வேண்டியுள்ளது.

DA Hike Arrear Amount: நிதித்துறையின் உத்தரவில் என்ன உள்ளது?

இந்நிலையில், 4% அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு தொடர்பான நிலுவைத் தொகையை வழங்க கூறிய அமைச்சரவையின் முடிவை நிதித்துறை ரத்து செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக, நிதித்துறையின் உத்தரவை பார்த்தோமானால், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி விகிதம் 18% இலிருந்து 22% ஆக உயர்த்தப்படுவதாக மட்டுமே அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிதித்துறையின் உத்தரவில் நிலுவைத் தொகையை வழங்குவது குறித்து எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. இதன் விளைவாக, 33 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியத்தாரர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

DA Hike Arrear Amount: நிலுவைத் தொகை நிறுத்திவைப்பா?

நிதித்துறைக்கு அனுப்பப்பட்ட கோப்பில், அமைச்சரவையின் முடிவோடு ஒத்துப்போகும் வகையில் இருந்தது. இதனால் நிலுவைத் தொகை செலுத்தப்படும் என்பதை உறுதிசெய்யப்பட்டது. ஆனால், உயர் மட்ட தலையீட்டின் காரணமாக, நிலுவைத் தொகை நிறுத்திவைக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறு. அக்டோபர் 31 தேதியிட்ட, நிதித்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவில், அகவிலைப்படி விகிதம் 18% இலிருந்து 22% ஆக உயர்த்தப்பட்டது, ஆனால் நிலுவைத் தொகை செலுத்த வேண்டிய தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை. இதனால் நிலுவைத் தொகை நிறுத்திவைக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

DA Hike Arrear Amount: நடைமுறை மீறல்

ஆனால், அமைச்சரவை அளித்த உத்தரவை அமைச்சரவையால் மட்டுமே திருத்தி அமைக்க முடியும். முதலமைச்சர் தரப்பில் ஓரிரு சிறு மாற்றங்களை வேண்டுமானால் கொண்டு வரலாமே தவிர, நிதித்துறையின் இந்த தனிச்சையான செயல்பாடு நடைமுறை மீறல் என்றே கருதப்படுகிறது. இந்த அகவிலைப்படி உயர்வை தவிர, அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட மற்ற அனைத்து முடிவுகளும் ஒப்புதல் அளித்தபடி செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | அரசு அதிகாரிகளுக்கு 3% அகவிலைப்படி உயர்வு... இந்த 2 மாநிலங்கள் அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு, 8வது ஊதியக்குழுவில் எகிறும் சம்பம்: AICPI IW கொடுத்த குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி - 6வது, 7வது ஊதியக்குழு... அகவிலைப்படி உயர்வு!

