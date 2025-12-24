English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.22,800 தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்

Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.22,800 தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்

Flipkart Sale: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட், தற்போது Samsung Galaxy S25 Ultra-வில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. அதை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 24, 2025, 03:14 PM IST
  • Samsung Galaxy S25 Ultra-வில் தள்ளுபடி சலுகைகள்.
  • இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹22,816 வரை நேரடி தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
  • உங்களிடம் பழைய போன் இருந்தால், அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து அதன் மூலம் ₹57,400 வரை சேமிக்கலாம்.

Trending Photos

இந்திய அணியில் இந்த 3 வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
camera icon8
Team India
இந்திய அணியில் இந்த 3 வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
இந்தியர்கள் அதிகம் பயணித்த டாப் 7 இடங்கள்! நம்ம ஊரும் இருக்கு.. என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
Tourism
இந்தியர்கள் அதிகம் பயணித்த டாப் 7 இடங்கள்! நம்ம ஊரும் இருக்கு.. என்னென்ன தெரியுமா?
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
Visa Free countries
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
Samsung Galaxy S24 Ultra: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் Rs.22,800 தள்ளுபடியில் வாங்கலாம்

Samsung Galaxy S25 Ultra: சாம்சங் போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. சிறந்த கேமரா மற்றும் நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் கொண்ட பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போனை வாங்க எண்ணம் கொண்டுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு நல்ல செய்தி உள்ளது. ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட், தற்போது Samsung Galaxy S25 Ultra-வில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போனில், AMOLED டிஸ்ப்ளே, Snapdragon 8 Elite செயலி மற்றும் ஒரு பெரிய 5,000 mAh பேட்டரி ஆகியவை உள்ளன. கூடுதலாக, இது ஒரு குவாட் கேமரா அமைப்பு, கூர்மையான வடிவமைப்பு மற்றும் S Pen ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. Galaxy S25 Ultra-வின் சலுகைகள், விலை நிர்ணயம் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளை ஆராய்வோம்.

Samsung Galaxy S25 Ultra-வில் தள்ளுபடி சலுகைகள்

Samsung Galaxy S25 Ultra-வின் ஆரம்ப வெளியீட்டு விலையான ₹1,29,999 உடன் ஒப்பிடும்போது, ​​Flipkart -இல் இந்த போன் ₹1,07,183 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹22,816 வரை நேரடி தள்ளுபடி கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்கள் இந்த தொலைபேசியை மாதத்திற்கு ₹3,769 முதல் தொடங்கும் நோ காஸ்ட் EMI -இலும் வாங்கலாம். நிறுவனம் Axis Bank Flipkart டெபிட் கார்டுகள் மற்றும் Flipkart SBI கிரெடிட் கார்டுகளில் 5% வரை கேஷ்பேக்கையும் வழங்குகிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra: எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை

மேலும், உங்களிடம் பழைய போன் இருந்தால், அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து அதன் மூலம் ₹57,400 வரை சேமிக்கலாம். இருப்பினும், இந்த மதிப்பு போனின் செயல்பாட்டு நிலையைப் பொறுத்தது என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது. கூடுதல் கட்டணத்திற்கு Flipkart நீட்டிக்கப்பட்ட உத்தரவாதத்தையும் பிற துணை நிரல்களையும் வழங்குகிறது.

Samsung Galaxy S25 Ultra: விவரக்குறிப்புகள்

Galaxy S25 Ultra ஸ்மார்ட்போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்திற்கான ஆதரவுடன் 6.9-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8 Elite செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. 16GB RAM மற்றும் 1TB வரை சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, இந்த போன் 45W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய பெரிய 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.

கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, Galaxy S25 Ultra ஆனது சக்திவாய்ந்த 200MP முதன்மை கேமரா, 50MP அல்ட்ராவைடு லென்ஸ், 50MP பெரிஸ்கோப் லென்ஸ் மற்றும் 3x ஆப்டிகல் ஜூம் ஆதரவுடன் 10MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோக்களுக்கு, போனில் 12MP முன் கேமரா உள்ளது.

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S25 FE: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

மேலும் படிக்க | ஏஐ புகைப்படம், வீடியோக்களைக் கண்டறிவது எப்படி? - கூகுள் ஜெமினியின் புதிய வசதி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

SamsungFlipkartSamsung Galaxy S25 UltraTechnnologyTECH

Trending News