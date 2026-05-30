/எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டு விதிமுறைகளில் அதிரடி மாற்றம்: வாடிக்கையாளர்களுக்கு அப்டேட்

SBI Credit Card New Rules 2026 : கிரெடிட் கார்டு விதிமுறைகளில் வந்திருக்கும் முக்கிய மாற்றங்கள் குறித்து வாடிக்கையாளர்கள் இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
SBI Credit Card New Rules 2026 : ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா கார்ட்ஸ் நிறுவனம், தனது போன்பே எஸ்பிஐ கார்டு செலக்ட் பிளாக் கிரெடிட் கார்டின் சலுகைகளை பெருமளவு குறைத்துள்ளது. இந்த கார்டைப் பயன்படுத்தி வந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. இந்த புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் சலுகைக் குறைப்புகள் வரும் ஜூலை 1, 2026 முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. இந்த கார்டில் செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் மற்றும் இதன் பின்னணி குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்
தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, போன்பே செயலி மூலம் யூட்டிலிட்டி, ரீசார்ஜ் அல்லது இன்சூரன்ஸ் கட்டணங்களுக்குச் செலவிடும் ஒவ்வொரு ரூ.100க்கும் 10 ரிவார்டு புள்ளிகள் வழங்கப்படுகிறது. இதில் மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக 2,000 ரிவார்டு புள்ளிகள் வரை பெற முடியும். ஆனால், ஜூலை 1 முதல் இந்த 2,000 புள்ளிகளுக்கான வரம்பு இரண்டாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. இதன்படி, இன்சூரன்ஸ் கட்டணங்களுக்கு இனி மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக 500 ரிவார்டு புள்ளிகள் மட்டுமே கிடைக்கும். மற்ற இதர பிரிவுகளான ரீசார்ஜ் மற்றும் யூட்டிலிட்டிக்கு அதிகபட்சமாக 1,500 ரிவார்டு புள்ளிகள் மட்டுமே பெற முடியும்.
E-commerce தளங்களில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் செய்யும்போது கிடைக்கும் 5% ரிவார்டு புள்ளிகளுக்கான வரம்பும் கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மூலம் மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக 2,000 ரிவார்டு புள்ளிகள் வரை பெற்று வந்த நிலையில், புதிய விதிகளின்படி இனி மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக 1,000 ரிவார்டு புள்ளிகள் மட்டுமே பெற முடியும். இது ஆன்லைனில் அதிகம் ஷாப்பிங் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களைப் பாதிக்கும் ஒரு முக்கிய மாற்றமாகும்.
புதிய விதிமுறைகளின்படி, குறிப்பிட்ட சில தேவைகளுக்கு இந்த கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தினால் இனி எவ்வித ரிவார்டு புள்ளிகளும் வழங்கப்படாது. டோல் கேட் மற்றும் பாலங்களுக்கான கட்டணங்கள், பரிசுப் பொருட்கள் வாங்குதல், நகைகள் வாங்குதல் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி கட்டணங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இனி ரிவார்டு புள்ளிகள் கிடைக்காது. மேலும், போன்பே செயலிக்கு வெளியே செய்யப்படும் யூட்டிலிட்டி பில் பேமெண்ட்கள், இன்சூரன்ஸ் கட்டணங்கள் மற்றும் இதர யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கும் ரிவார்டு புள்ளிகள் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
பல சலுகைகள் குறைக்கப்பட்டாலும், சில வழக்கமான நன்மைகளில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இதர ஆன்லைன் மற்றும் ஆப்லைன் செலவுகளுக்கு எப்போதும் போல 1% ரிவார்டு புள்ளிகள் தொடரும். மேலும், 1% எரிபொருள் கூடுதல் கட்டணத் தள்ளுபடி சலுகையும் அப்படியே நீடிக்கும். உள்நாட்டு விமான நிலைய லாஞ்ச் அணுகல் மற்றும் இலவச பிரையாரிட்டி பாஸ் மெம்பர்ஷிப் மூலம் வருடத்திற்கு 4 முறை லாஞ்ச் பயன்படுத்தும் சலுகையும் எவ்வித இலக்குகளும் இன்றித் தொடரும். இந்த கார்டின் வருடாந்திரக் கட்டணம் ரூ.1,499 மற்றும் புதுப்பித்தல் கட்டணமும் ரூ.1,499 ஆக மாற்றமின்றித் தொடர்கிறது.
கிரெடிட் கார்டு துறையில் சமீபகாலமாகப் புகழ்பெற்ற பல கார்டுகளின் சலுகைகள் குறைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்குப் பின்னால் உள்ள முக்கிய காரணங்களை வாடிக்கையாளர்கள் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
ரிவார்டு முறைகேடுகளைத் தடுத்தல்: பல வாடிக்கையாளர்கள் இன்சூரன்ஸ், யூட்டிலிட்டி மற்றும் கல்வி நிறுவனக் கட்டணங்கள் போன்ற அதிக மதிப்புள்ள பிரிவுகளில் கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி, வணிக நோக்கில் அதிகப்படியான ரிவார்டு புள்ளிகளைப் பெற்று வந்தனர். இதைத் தடுக்கவே வங்கிகள் இத்தகைய குறிப்பிட்ட பிரிவுகளுக்குக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கின்றன.
லாபம்: ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பற்ற கடன்களுக்கான கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, வங்கிகளின் செயல்பாட்டுச் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் தங்களின் லாப வரம்பைத் தக்கவைக்க, அதிக சலுகைகள் கொண்ட கார்டுகளின் பலன்களை வங்கிகள் மறுஆய்வு செய்கின்றன.
இந்த கார்டின் சலுகைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கிற்கு 5% நேரடி கேஷ்பேக் வழங்கும் SBI Cashback Credit Card அல்லது போன்பே தளத்தில் அதிகம் செலவழிப்பவர்கள் HDFC PhonePe Ultimo போன்ற மாற்று கார்டுகளைத் தங்களின் தேவைக்கேற்ப பரிசீலிக்கலாம்.