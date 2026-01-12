எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்களே உஷார்! ஏடிஎம் பரிவரத்தனை கட்டணம் உயர்வு! யாருக்கு பாதிப்பு?

State Bank of India News In Tamil: பாரத ஸ்டேட் வங்கி (SBI) சமீபத்தில் ஏடிஎம் பரிவர்த்தனை கட்டணங்கள் உட்பட பல சேமிப்புக் கணக்கு விதிகளில் மாற்றம் செய்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் சிறிய வைப்புத்தொகையாளர்களுக்கு அதிக செலவுகளை ஏற்படுத்துமா? அல்லது அவர்களின் பயன்கள் குறைக்கப்படுமா? என்ற கேள்விகளை எழுப்புகின்றன. அதுக்குறித்து விவரங்களை பார்ப்போம்.
கட்டணங்களை அதிகரித்த ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா
நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (எஸ்பிஐ), எஸ்பிஐ அல்லாத ஏடிஎம்களில் பரிவர்த்தனை கட்டணங்களை அதிகரித்துள்ளது. இந்த மாற்றம் டிசம்பர் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. பிப்ரவரி 2025 மாதத்திற்குப் பிறகு வங்கியின் முதல் கட்டண உயர்வாகும்.
எஸ்பிஐ அல்லாத ஏடிஎம் பரிவர்த்தனை கட்டணம் அதிகரிப்பு
வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் இலவச பரிவர்த்தனை வரம்பை முடித்த பிறகு, எஸ்பிஐ அல்லாத ஏடிஎம்களில் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கு இப்போது ரூ.23 மற்றும் ஜிஎஸ்டி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். இதற்கு முன்பு ரூ.21 மற்றும் ஜிஎஸ்டி ஆக இருந்து.
காசோலைகள், மினி ஸ்டேட்மென்ட் கட்டணம் அதிகரிப்பு
இருப்பு காசோலைகள் அல்லது மினி ஸ்டேட்மென்ட்கள் போன்ற நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனைகளுக்கு, இனி ₹11 மற்றும் ஜிஎஸ்டி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். முன்பு இது ₹10 மற்றும் ஜிஎஸ்டி ஆக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
சம்பளக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு?
எஸ்பிஐ சம்பள கணக்குகளைக் (Salary Accounts) கொண்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த மாற்றம் மிக முக்கியமானது. ஏனென்றால், கட்டண உயர்வுக்கு முன்பு, அவர்கள் எஸ்பிஐ அல்லாத ஏடிஎம்களில் வரம்பற்ற இலவச பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால் இனி அவர்களுக்கு மாதத்திற்கு 10 இலவச பரிவர்த்தனைகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். அதாவது பணம் இருப்பு தெரிந்துக்கொள்வது மற்றும் பணம் எடுப்பது இரண்டுக்கும் பரிவர்த்தனைகள் 10 ஆகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இலவச வரம்பை அடைந்த பிறகு புதிய கட்டணங்கள் பொருந்தும். இந்த மாற்றம் மற்ற வங்கிகளின் ஏடிஎம்களை அடிக்கடி பயன்படுத்தும் மில்லியன் கணக்கான ஊழியர்களைப் பாதிக்கும்.
சேமிப்புக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு?
எஸ்பிஐ வங்கியில் வழக்கமான சேமிப்புக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாதந்தோறும் செய்யப்படும் இலவச பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. மெட்ரோ அல்லது மெட்ரோ அல்லாத எஸ்பிஐ அல்லாத ஏடிஎம்களில் மாதத்திற்கு மற்றும் நிதி அல்லாத ஐந்து இலவச பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளலாம்.
இந்த இலவச வரம்பை மீறி பணம் எடுத்தால் கட்டணம் ரூ.21 லிருந்து ரூ.23 உடன் ஜிஎஸ்டியும், நிதி அல்லாத பரிவர்த்தனைகளுக்கு ரூ.10 லிருந்து ரூ.11 மற்றும் ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும்.
எஸ்பிஐ வங்கி ஏன் கட்டணங்களை அதிகரித்தது?
இன்டர்சேஞ்ச் கட்டணங்கள் அதிகரித்ததைக் காரணம் காட்டி, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, மற்ற வங்கிகளின் ஏடிஎம்களில் செய்யப்படும் ஏடிஎம் மற்றும் தானியங்கி வைப்பு மற்றும் பணம் எடுக்கும் இயந்திர (ADWM) பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டணங்களைத் திருத்தியுள்ளது.
எஸ்பிஐ ஏடிஎம் கட்டண உயர்வால் யார் பாதிக்கப்படுவார்கள்?
ஏடிஎம் கட்டணத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த சமீபத்திய மாற்றம், எஸ்பிஐ அல்லாத ஏடிஎம்களில் இலவச பரிவர்த்தனை வரம்பைத் தாண்டும் சேமிப்பு மற்றும் சம்பளக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களை முதன்மையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள்.
இந்த கட்டண மாற்றம் மில்லியன் கணக்கான SBI வாடிக்கையாளர்களின், குறிப்பாக SBI ATMகள் குறைவாக உள்ள சிறிய நகரங்களில் வசிப்பவர்களின் தினசரி வங்கிச் சேவையைப் பாதிக்கும்.
எஸ்பிஐ அல்லாத ஏடிஎம்களை அடிக்கடி பயன்படுத்தினால் சம்பளக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் முன்கூட்டியே திட்டமிட வேண்டும் என்பது அவசியம்.
எஸ்பிஐ-யின் கட்டண உயர்வு யாருக்கு பாதிப்பில்லை?
அடிப்படை சேமிப்பு வங்கி வைப்புத்தொகை (BSBD) கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் வழக்கம் போல் தொடர்ந்து செயல்படுவார்கள்.
கிசான் கிரெடிட் கார்டு (KCC) கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கும் திருத்தப்பட்ட கட்டணங்களிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
எஸ்பிஐ ஏடிஎம்களில் SBI டெபிட் கார்டு பரிவர்த்தனைகள் முற்றிலும் இலவசம்.
எஸ்பிஐ ஏடிஎம்களில் அட்டை இல்லாமல் பணம் எடுப்பது (YONO Cash, முதலியன) வரம்பற்றதாகவும் இலவசமாகவும் இருக்கும்.
எஸ்பிஐ கட்டண உயர்வின் 5 முக்கிய அம்சங்கள்
- ATM பரிவர்த்தனை கட்டணங்கள் அதிகரிப்பு
- சேவிங்ஸ் கணக்கின் வட்டி விகிதம் 2.5% ஆக குறைவிப்பு
- அடிப்படை வங்கிச் சேவைகள் மற்றும் BSBD கணக்குகளுக்கு பாதிப்பில்லை
- அதிக கட்டணங்கள் மற்றும் குறைந்த வட்டி காரணமாக சிறிய சேமிப்பு பணத்தை வைத்திருப்பவர்களுக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்
- எஸ்பிஐ ஏடிஎம் குறைவாக உள்ள இடங்களில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக செலவு ஏற்படலாம்.
மேலும் படிக்க - SBI வாடிக்கையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை! ஆதார் ஸ்கேம்.. இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யாதீர்கள்
மேலும் படிக்க - வேலையே செய்யாமல்..மாதம் ரூ.15,000 வருமானம்! SBI-ன் ‘இந்த’ திட்டம் பற்றி தெரியுமா?
மேலும் படிக்க - ICICI, SBI, HDFC வங்கிகளில் கணக்கு இருக்கிறதா? உங்களுக்கு வெளியான முக்கிய அப்டேட்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ