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இலவச பண பரிவர்த்தனை... இனி மாதத்திற்கு 4 முறை மட்டுமே... SBI வைத்த அதிர்ச்சி ட்விஸ்ட்

SBI Free Cash Withdrawal : வரும் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல், இலவசமாக பணம் எடுக்கும் வரம்பில் முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. எனவே, இனி டிஜிட்டல் முறையில் பணம் எடுப்பவர்களுக்கு பெரிய ட்விஸ்ட் ஏற்பட்டுள்ளது.  

Written BySudharsan G
Published: Aug 21, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:28 AM IST
இலவச பண பரிவர்த்தனை... இனி மாதத்திற்கு 4 முறை மட்டுமே... SBI வைத்த அதிர்ச்சி ட்விஸ்ட்
Image Credit: ATM Cash WIthdrawal | File Image : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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இலவச பண பரிவர்த்தனை.. இனி மாதத்திற்கு 4 முறை மட்டுமே... SBI வைத்த அதிர்ச்சி ட்விஸ்ட்
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