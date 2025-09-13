English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வாடிக்கையாளர்களுக்கு SBI அளித்த பரிசு: ஆட்டோ ஸ்வீப் வசதிக்கான வரம்பில் மாற்றம்

SBI ஆட்டோ ஸ்வீப் வசதிக்கான குறைந்தபட்ச வரம்பை அதிகரித்துள்ளது. புதிய வரம்பு என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:10 AM IST
  • மல்டி ஆப்ஷன் டெபாசிட் (MOD) என்பது ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் ஒரு சிறப்புத் திட்டமாகும்.
  • இதில், வங்கி தானாகவே உங்கள் சேமிப்புக் கணக்கில் உள்ள கூடுதல் பணத்தை கால வைப்புத்தொகைக்கு மாற்றுகிறது.
  • இது சேமிப்புக் கணக்கை விட அதிக வட்டியை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகிறது.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு SBI அளித்த பரிசு: ஆட்டோ ஸ்வீப் வசதிக்கான வரம்பில் மாற்றம்

SBI Auto Sweep Limit: நாட்டின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிசை வழங்கியுள்ளது. சேமிப்பு வங்கிக் கணக்குகளில் ஆட்டோ ஸ்வீப் வசதிக்கான குறைந்தபட்ச வரம்பை ரூ.35,000 லிருந்து ரூ.50,000 ஆக வங்கி உயர்த்தியுள்ளது. இது எஸ்பிஐ வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெரிய நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. SBI வங்கி அளித்த சமீபத்திய செய்தி பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ஆட்டோ ஸ்வீப் வசதிக்கான குறைந்தபட்ச வரம்பு அதிகரித்தது

ஆட்டோ ஸ்வீப் வசதிக்கான குறைந்தபட்ச வரம்பு அதிகரித்தது குறித்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. ஆட்டோ ஸ்வீப் வசதிக்கான குறைந்தபட்ச வரம்பை ரூ.35,000 லிருந்து ரூ.50,000 ஆக உயர்த்தியுள்ளதாக வங்கி அறிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, அடுத்த மல்டி ஆப்ஷன் டெபாசிட் (MOD) ரூ.50,000 இலிருந்து தொடங்கும்.

சமூக ஊடக தளமான "X" இல் வங்கி இது தொடர்பான ஒரு பதிவையும் பகிர்ந்துள்ளது.

புதிய விதி வாடிக்கையாளர்கள் மீது நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இப்போது மல்டி டெபாசிட் விருப்பத்திற்கு கணக்கில் அதிக பணம் வைத்திருக்க வேண்டும். MOD அல்லது sweep auto-விற்கு வெவ்வேறு வங்கிகள் வெவ்வேறு வரம்புகளை வைத்திருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

SBI இப்போது இந்த வரம்பை ரூ.50,000 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. முன்பு இந்த வரம்பு ரூ.35,000 ஆக இருந்தது. இதன் பொருள், சேமிப்புக் கணக்கு, காசோலை அல்லது நடப்புக் கணக்கில் வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி ரூ. 50,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இருப்பு இருந்தால், கணக்கு நிலையான வைப்புத்தொகை, அதாவது ஃபிக்சட் டெபாசிட்டுக்கு மாற்றப்படும்.

Multi Option Deposit: SBI இன் MOD திட்டம் என்றால் என்ன தெரியுமா?

மல்டி ஆப்ஷன் டெபாசிட் (MOD) என்பது ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் ஒரு சிறப்புத் திட்டமாகும். இதில், வங்கி தானாகவே உங்கள் சேமிப்புக் கணக்கில் உள்ள கூடுதல் பணத்தை கால வைப்புத்தொகைக்கு மாற்றுகிறது. இது சேமிப்புக் கணக்கை விட அதிக வட்டியை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. சேமிப்புக் கணக்கில் பணப் பற்றாக்குறை இருந்தால், வங்கி MOD இலிருந்து பணத்தை உங்கள் கணக்கிற்குத் திருப்பி அனுப்புகிறது. இது ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

SBI புதிய அப்டேட் சுருக்கமாக....

- ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிசை வழங்கியுள்ளது. 

-  சேமிப்பு வங்கிக் கணக்குகளில் ஆட்டோ ஸ்வீப் வசதிக்கான குறைந்தபட்ச வரம்பு ரூ.35,000 லிருந்து ரூ.50,000 ஆக வங்கி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

- மல்டி ஆப்ஷன் டெபாசிட் என்பது ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் ஒரு சிறப்புத் திட்டமாக உள்ளது.

- MOD திட்டத்தில், வங்கி தானாகவே வாடிக்கையாளர்களின் சேமிப்புக் கணக்கில் உள்ள கூடுதல் பணத்தை கால வைப்புத்தொகைக்கு மாற்றுகிறது. 

