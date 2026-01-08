English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • SBI வாடிக்கையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை! ஆதார் ஸ்கேம்.. இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யாதீர்கள்

SBI வாடிக்கையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை! ஆதார் ஸ்கேம்.. இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யாதீர்கள்

SBI Aadhaar Update Scam: ஆதார் புதுப்பிப்பு என்ற பெயரில் ஒரு பெரிய வங்கி மோசடி நடைபெறுகிறது; ஒரே கிளிக்கில் கணக்குகளை காலி செய்யலாம். எஸ்பிஐ கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. ஆதார் புதுப்பிப்பு என்ற போர்வையில் அனுப்பப்படும் APK இணைப்புகள் ஒரு மோசடி என்று PIB உண்மைச் சரிபார்ப்பு எச்சரித்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 8, 2026, 12:05 PM IST
  • SBI YONO செயலி முடக்கப்படும் என்ற செய்தி முற்றிலும் போலியானது.
  • ஆதார் அப்டேட் என்ற பெயரில் பகிரப்படும் APK லிங்குகள் ஒரு வகை வங்கி மோசடி.
  • வங்கி ஒருபோதும் வாட்ஸ்அப் வழியாக ஆப் லிங்குகளை (APK) அனுப்பாது.

SBI வாடிக்கையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை! ஆதார் ஸ்கேம்.. இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யாதீர்கள்

State Bank of India News: சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களிலும், வாட்ஸ்அப்பிலும் ஒரு போலி செய்தி வேகமாக பரவி வருகிறது. அதில், உங்கள் ஆதார் எண்ணை அப்டேட் செய்யாவிட்டால், உங்கள் SBI YONO செயலி முடக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ஒரு APK ஃபைலை (App Link) பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு அந்த செய்தியில் ஒரு லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். எஸ்பிஐ யோனோ செயலி (SBI YONO App) முடக்கப்பட்டதாக பரவும் செய்தி போலியானது. ஆதார் புதுப்பிப்பு என்ற போர்வையில் அனுப்பப்படும் APK Link ஒரு மோசடி என்று PIB உண்மைச் சரிபார்ப்பு (Fact Check) எச்சரித்துள்ளது. மோசடி எவ்வாறு நடக்கிறது?, எந்தச் செய்திகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?, வாடிக்கையாளர்களுக்கு SBI என்ன அறிவுரை வழங்கியுள்ளது? என்பதைக் குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுவோம்.

போலி APK Link மூலம் மோசடி எப்படி நடக்கிறது?

உங்கள் வங்கி கணக்கு அல்லது YONO ஆப் முடங்கிவிடும் என்று பயமுறுத்தி மெசேஜ் வரும். அடுத்து ஆதார் அப்டேட் செய்ய ஒரு APK ஃபைலை இன்ஸ்டால் செய்யச் சொல்வார்கள். நீங்கள் அந்த ஃபைலை இன்ஸ்டால் செய்தவுடன், உங்கள் போனின் முழு கட்டுப்பாடும் மோசடிக்காரர்களின் கைக்குச் சென்றுவிடும். அவர்களால் உங்கள் OTP, பாஸ்வேர்டு மற்றும் வங்கி விவரங்களை எளிதாக திருட முடியும்.

SBI மற்றும் PIB Fact Check கொடுத்த எச்சரிக்கை என்ன?

SBI ஒருபோதும் வாட்ஸ்அப் அல்லது SMS மூலம் APK ஃபைல்களை அனுப்பாது. வங்கி ஒருபோதும் உங்கள் OTP, PIN, அல்லது தனிப்பட்ட விவரங்களை போன் மூலமாகவோ அல்லது சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவோ கேட்காது என எச்சரித்துள்ளது.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு SBI வங்கி சொன்ன அறிவுரை என்ன?

ஆதார் அப்டேட் போன்ற பணிகளை வங்கி கிளைக்குச் சென்றோ அல்லது வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்/ஆப் மூலமாக மட்டுமே செய்ய வேண்டும்.

போலி APK Link குறித்து PIB Fact Check கொடுத்த விளக்கம்

ஆதார் புதுப்பிப்புக்கான APK கோப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு வரும் செய்தி உண்மை இல்லை. இதுபோன்ற இணைப்புகளைக் யோசிக்காமல் கிளிக் செய்கிறார்கள். இந்தக் கூற்று முற்றிலும் போலியானது என்று PIB உண்மைச் சரிபார்ப்பு தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. 

மோசடியில் இருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?

தெரியாத எண்களில் இருந்து வரும் சந்தேகத்திற்கிடமான லிங்குகளை கிளிக் செய்யாதீர்கள். எந்தவொரு வங்கியும் ஆப்ஸை (Apps) நேரடியாக லிங்க் மூலம் அனுப்பாது, எப்போதும் Google Play Store அல்லது Apple App Store மூலம் மட்டுமே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள். வங்கியில் இருந்து பேசுவதாகக் கூறி யாராவது OTP கேட்டால் பகிராதீர்கள்

மோசடி லிங்கை கிளிக் செய்துவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஒருவேளை நீங்கள் தெரியாமல் அந்த லிங்கை கிளிக் செய்தோ அல்லது ஆப்பை இன்ஸ்டால் செய்தோ இருந்தால், உடனடியாக உங்கள் போனை Airplane Mode-க்கு மாற்றவும்.

சந்தேகத்திற்கிடமான செயலியை (App) உடனடியாக Delete செய்யவும்.

உங்கள் வங்கி கணக்கின் Password மற்றும் UPI PIN ஆகியவற்றை மாற்றவும்.

உடனடியாக வங்கிக்குத் தகவல் கொடுத்து கணக்கை தற்காலிகமாக முடக்கவும்.

சைபர் கிரைம் போர்ட்டல் அல்லது 1930 என்ற எண்ணிற்கு அழைத்து புகார் அளிக்கவும்.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

SBI Fraud AlertAadhaar Update Scamsbi yono appCyber Crime APK File ScamSBI Customer

