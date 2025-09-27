SBI Scholarship 2025: பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை திட்டம்... யாருக்கு, எவ்வளவு கிடைக்கும்?

SBI Scholarship 2025: மாணவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் படிக்கும் திறமையான மாணவர்களுக்காக ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) ஒரு சிறப்பு உதவித்தொகை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டம் SBI பிளாட்டினம் ஜூபிலி ஆஷா உதவித்தொகை 2025 என்று அழைக்கப்படுகிறது. வங்கி அதன் CSR நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகைகளை வழங்குகிறது.
SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2025
இந்த திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால்,
- 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்கள் (எந்தப் பள்ளியிலும் படிக்கலாம்),
- பொறியியல் அல்லது மருத்துவம் படிக்கும் மாணவர்கள்,
- IIM -இல் படிக்கும் மாணவர்கள்,
- வேறு ஏதேனும் இளங்கலை அல்லது முதுகலை படிப்பைத் தொடரும் மாணவர்கள்,
- வெளிநாட்டில் படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள்
என அனைத்து வகையான மாணவர்களும் SBI உதவித்தொகையின் மூலம் பயனடையலாம்.
SBI -இன் இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?
2025 ஆம் ஆண்டில், பல்வேறு படிப்புகளைத் தொடரும் சுமார் 23,230 திறமையான மாணவர்கள் இந்த உதவித்தொகையிலிருந்து பயனடைவார்கள். SBI அறக்கட்டளையால் தொடங்கப்பட்ட இந்த உதவித்தொகை, எளிய பின்னணியைச் சேர்ந்த திறமையான மாணவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இதனால் அவர்கள் தங்கள் கல்வியை இடையூறு இல்லாமல் முடிக்க முடியும். இந்த ஆண்டு, எஸ்பிஐ அறக்கட்டளை உதவித்தொகை திட்டத்திற்காக மொத்தம் ₹90 கோடியை ஒதுக்கியுள்ளது.
ரூ.20 லட்சம் வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படும்
சமூக ஊடக தளமான X இல், ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, கல்வி சிறந்த எதிர்காலத்திற்கான திறவுகோல் என்றும், பிளாட்டினம் ஜூபிலி ஆஷா உதவித்தொகை 2025-26 முடிந்தவரை பல மாணவர்களுக்கு அதை அணுகக்கூடியதாக மாற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சி என்றும் கூறியுள்ளது. இந்த எஸ்பிஐ உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு அவர்களின் கல்வி மற்றும் பாடநெறி கட்டணங்களைப் பொறுத்து ரூ.15,000 முதல் ரூ.2 மில்லியன் வரை நிதி உதவி வழங்கப்படும்.
Education opens doors to a brighter future, and SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2025–26 is committed to making it accessible.
With funding support from ₹15,000 to ₹20 lakhs per year, the program will benefit over 23,000 deserving students across India.
Apply now and take… pic.twitter.com/3pImBLWsSe
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 23, 2025
இந்த மாணவர்ளுக்கு உதவித்தொகை கிடைக்கும்
- உயர்நிலைப் பள்ளி முதல் இடைநிலை வரை அதாவது 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும்.
- இளங்கலை அல்லது முதுகலை படிப்புகளைத் தொடரும் மாணவர்கள் பயனடையலாம்.
- ஐஐடிகள் அல்லது ஐஐஎம்களில் படிக்கும் மாணவர்களும் இதில் அடங்குவர்.
- டெல்லி எய்ம்ஸ், ஜிப்மர், ஏஎஃப்எம்சி, பிஹெச்யூ ஐஎம்எஸ், வேலூர் சிஎம்சி போன்ற பிற மருத்துவக் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்களும் இதன் மூலம் பயனடையலாம்.
- நாட்டிற்கு வெளியே, வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகம் அல்லது நிறுவனத்தில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
எஸ்பிஐ பிளாட்டினம் ஜூபிலி ஆஷா உதவித்தொகை 2025 -க்கான தகுதி இதுதான்
எஸ்பிஐ பிளாட்டினம் ஜூபிலி ஆஷா உதவித்தொகை 2025க்கு தகுதி பெற, மாணவர்களின் குடும்ப வருமானம் ₹3 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். அதேபோல், கல்லூரி மற்றும் பிற உயர்கல்விக்கான உதவித்தொகைகளுக்கு, குடும்ப வருமானம் ₹6 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். முந்தைய கல்விப் படிப்பில் குறைந்தது 75% மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்கள் மட்டுமே இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.
உதவித்தொகையாக மாணவர்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
- 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு: ரூ.15,000 வரை
- இளங்கலை மாணவர்களுக்கு: ரூ.75,000 வரை
- முதுகலை மாணவர்களுக்கு: ரூ.2.50 லட்சம் வரை
- மருத்துவ மாணவர்களுக்கு: ரூ.4.50 லட்சம் வரை
- ஐஐடி மாணவர்களுக்கு: ரூ.2 லட்சம் வரை
- ஐஐஎம் மாணவர்களுக்கு: ரூ.5 லட்சம் வரை
- வெளிநாட்டில் உயர்கல்வி தேடும் மாணவர்களுக்கு: ரூ.20 லட்சம் வரை
உதவித்தொகைக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
இந்த உதவித்தொகைக்கான பதிவு சாளரம் செப்டம்பர் 19, 2025 முதல் திறந்திருக்கும். தகுதியான மாணவர்கள் நவம்பர் 15, 2025 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். எஸ்பிஐ உதவித்தொகைக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். விண்ணப்பிக்க, அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான sbiashacholarship.co.in -க்கு செல்லவும். வகை வாரியாக வகைப்படுத்தப்பட்ட உதவித்தொகைகள் மற்றும் தகுதி அளவுகோல்கள் பற்றிய முழுமையான தகவல்களை வலைத்தளம் வழங்குகிறது.
