டிஜிட்டல் தங்கத்தில் முதலீடு செய்பவரா நீங்கள்...? முக்கிய எச்சரிக்கை - கவனம் மக்களே

SEBI Warning On Digital Gold, e-gold: இன்றைய முதலீட்டின் மீதான ஆர்வம் மக்களுக்கு அதிகமாகி உள்ளது. இது வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாகும். மாதச் சம்பளம் வாங்குவோர் செலவு, சேமிப்பு போக சில முதலீடுகளை செய்வதன் மூலம் நிதி பாதுகாப்பு ஏற்படும்.
SEBI On Digital Gold: செபியின் முக்கிய எச்சரிக்கை
அதுவும் இளைய தலைமுறையினர் தற்போது பங்குச் சந்தை, தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகளில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவதை பார்க்க முடிகிறது. இருப்பினும், முதலீடு என்பது பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர அதிக ரிஸ்க் உடன் இருப்பது சரியல்ல. ரிஸ்க் அதிகம் இருந்தால் பண இழப்பு ஏற்படக் கூட வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், டிஜிட்டல் கோல்ட் மற்றும் இ-கோல்ட் மீது முதலீடு செய்பவர்களுக்கு செபி (SEBI) கடுமையான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளது.
டிஜிட்டல் கோல்ட் மற்றும் இ-கோல்ட் என்பது உண்மையான தங்கத்தை வாங்காமல், தங்கத்தின் மதிப்பு மீது முதலீடு செய்வதாகும். அதாவது, இதில் நீங்கள் தங்கத்தை கையில் வாங்க மாட்டீர்கள். தங்கத்தை வாங்கினால் செய்கூலி, சேதாராம் மற்றும் வீட்டில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும் அல்லது லாக்கர் செலவுகள் போன்ற இன்ன பிற சிக்கல்கள் இருப்பதால், இளைய தலைமுறையினர் டிஜிட்டல் கோல்ட் மற்றும் இ-கோல்ட் ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்கின்றனர். அந்த வகையில், செபி கொடுத்திருக்கும் இந்த எச்சரிக்கையை கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாகும்.
SEBI On Digital Gold: செபியின் பாதுகாப்பு வழிமுறைக்குள் வராது
டிஜிட்டல் கோல்ட், இ-கோல்ட் போன்றவை தங்களது ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பிற்குள் வராது என்றும் அவை குறிப்பிடத்தக்க அபாயங்களை கொண்டவை என்று செபி தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து செபி நேற்றிரவு (நவ. 8) வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, "இந்தச் சூழலில், இதுபோன்ற டிஜிட்டல் தங்கப் பொருட்கள் செபியால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தங்கப் பொருட்களில் இருந்து வேறுபட்டவை. ஏனெனில் அவை பத்திரங்களாக அறிவிக்கப்படவில்லை. மேலும், அவை தங்கத்தின் வழித்தோன்றல்களாக ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்லை. அவை முழுமையாக செபியின் அதிகார எல்லைக்கு வெளியே செயல்படுகின்றன" என விளக்கம் அளித்துள்ளது.
SEBI On Digital Gold: சட்டரீதியாக முறையிட இயலாது
சமீப காலங்களில், சில ஆன்லைன் தளங்கள் 'டிஜிட்டல் கோல்ட்', 'இ-கோல்ட்' ஆகியவற்றை நீங்கள் நேரடியாக தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு பதில் இவற்றில் எளிதாக முதலீடு செய்யக்கூடிய மாற்றாக ஊக்குவித்து வருகின்றன. இதை கவனத்தில் கொண்டே செபி எச்சரித்துள்ளது. அதுவும் குறிப்பாக, ஒருவேளை இந்த டிஜிட்டல் கோல்ட், இ-கோல்ட் ஆகியவை யாராலும் ஹேக் (Hack) செய்யப்படும்பட்சத்தில், அவற்றை மீட்டுத் தர வேண்டும் என சட்ட ரீதியாக கோரிக்கை வைக்க இயலாது. இந்த அபாயத்தை முதலீட்டாளர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
SEBI On Digital Gold: ஹேக் செய்யப்பட்ட டிஜிட்டல் கோல்ட்
கடந்த ஜூன் மாதம், ஆதித்ய பிர்லா கேப்பிட்டல் டிஜிட்டல் (ABCD) செயலி மீது சைபர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு ஹேக் செய்யப்பட்டதில், அதன் 435 வாடிக்கையாளர்களின் டிஜிட்டல் கோல்ட் முதலீடுகள் திருடப்பட்டன. அதாவது, அந்த செயலியை தாண்டி அந்த டிஜிட்ட் கோல்டை விற்றிருக்கிறார். இவற்றின் மதிப்பு ரூ.1.95 கோடியாகும். பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் டிஜிட்டல் கோல்ட் பங்குகளை அந்நிறுவனம் அடுத்து மீட்டெடுத்தாலும் கூட இவற்றில் இதுபோன்ற ஆபத்துகள் இருப்பதையும் முதலீட்டாளர்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.
SEBI On Digital Gold: இவற்றில் முதலீடு செய்யலாம்...
அதே நேரத்தில், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வழங்கும் Gold ETFs, பங்குச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய மின்னணு தங்க ரசீதுகள் போன்ற செபியால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டவை மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்யலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
