தற்சார்பு இந்தியா: பட்ஜெட் 2026-ல் எதிர்பார்க்கப்படும் 7 முக்கிய அம்சங்கள் இவைதான்!

Key Highlights of Union Budget 2026-27: 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இன்று (பிப்ரவரி 1, 2026, ஞாயிற்றுக்கிழமை) நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்கிறார். இது அவர் தாக்கல் செய்யும் 9-வது பட்ஜெட் ஆகும். இந்த பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் ஏழு முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.:

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 1, 2026, 11:01 AM IST

தற்சார்பு இந்தியா: பட்ஜெட் 2026-ல் எதிர்பார்க்கப்படும் 7 முக்கிய அம்சங்கள் இவைதான்!

Union Budget 2026, Nirmala Sitharaman: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யும் 2026-27 மத்திய பட்ஜெட், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை (6.8% - 7.2%) நிலைநிறுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதில் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கான வருமான வரிச் சலுகைகள், தற்காப்புத் துறையில் சுயசார்பு, மற்றும் AI போன்ற வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பட்ஜெட் 2026-ல் நிபுணர்கள் எதிர்பார்க்கும் 7 முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? முழு விவரம்

வருமான வரி (Income Tax) எதிர்பார்ப்பு என்ன?

நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், நிலையான கழிவு (Standard Deduction) ₹75,000-லிருந்து ₹1 லட்சம் வரை உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. புதிய வரி முறையில் மாற்றங்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான வரிச் சலுகைகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

தொழில்நுட்பம் மற்றும் AI குறித்து எதிர்பார்ப்பு என்ன?

கல்வித் துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) மேம்படுத்த ₹500 கோடி ஒதுக்கீட்டில் புதிய மையங்கள் (Centre of Excellence) அமைக்கப்படலாம். செமிகண்டக்டர் மற்றும் மின்னணு உற்பத்திக்கு கூடுதல் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படலாம்.

வேளாண்மை குறித்து குறித்து எதிர்பார்ப்பு என்ன?

'பிஎம் தன் தான்ய கிருஷி யோஜனா' (PM Dhan Dhaanya Krishi Yojna) மூலம் 100 மாவட்டங்களில் உள்ள 1.7 கோடி விவசாயிகளை மேம்படுத்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்படலாம். கிராமப்புறங்களில் பிராட்பேண்ட் இணைப்பு மற்றும் சுகாதார வசதிகளை அதிகரிக்க நிதி ஒதுக்கீடு.

உள்கட்டமைப்பு மற்றும் எரிசக்தி குறித்து எதிர்பார்ப்பு என்ன?

மாநிலங்களுக்கு ₹1.5 லட்சம் கோடி வரை 50 ஆண்டுகால வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படலாம். 2047-க்குள் 100 GW அணுசக்தியை உற்பத்தி செய்யும் வகையில் 'அணுசக்தி மிஷன்' (Nuclear Energy Mission) அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி குறித்து எதிர்பார்ப்பு என்ன?

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் மருத்துவ இடங்களை 75,000 வரை அதிகரிக்கத் திட்டம். 5 புதிய ஐஐடி (IIT) நிறுவனங்களில் உள்கட்டமைப்பு விரிவாக்கம் குறித்து அறிவிப்பு வரலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான எதிர்பார்ப்பு என்ன?

உலகளாவிய அரசியல் நிச்சயமற்ற சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்காப்புத் துறைக்கான பட்ஜெட் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரிக்கப்பட்டு, சுயசார்பு ஊக்குவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்றுமதி சார்ந்த துறைகளுக்கு முன்னுரிமை: கட்டண நிச்சயமற்ற தன்மையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏற்றுமதி துறைகள் மற்றும் குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு (MSMEs) தேவையான நிவாரணங்களை நிதி அமைச்சர் வழங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதலீடுகள் குறித்து எதிர்பார்ப்பு என்ன?

வெளிநாட்டு முதலீட்டு வரத்துக்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், நாட்டிற்குள் அதிக முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கும் இந்த பட்ஜெட் இலக்கு வைக்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். எரிசக்தி ஆதாரங்களைப் பன்முகப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவதுடன், தனியார் மூலதனச் செலவினங்களை (Private Capex) ஊக்குவிக்க ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படலாம். செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), விண்வெளி ஆய்வு மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளுக்கும் PLI திட்டத்தை விரிவுபடுத்த வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க - Budget 2026 LIVE Updates: சண்டே பட்ஜெட் சர்ப்ரைஸ் தருமா? விரைவில் விடை தெரியும்

மேலும் படிக்க - நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 9-வது பட்ஜெட்டின் சிறப்பு இதுதான்

மேலும் படிக்க - 60 வயசு ஆனவர்களுக்கு மாதம் ரூ.20,000 பென்சன்! மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய தகவல்

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

Union Budget 2026Budget 2026Nirmala Sitharaman BudgetBudget Highlights

