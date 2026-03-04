பழைய தங்க நகைகளை இப்போது விற்கலாமா? கவனிக்க வேண்டிய 4 முக்கிய விஷயங்கள்

Gold : தங்கத்தின் விலை இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வரும் வேளையில், பல குடும்பங்கள் தங்கள் வசமுள்ள பழைய தங்க நகைகளை விற்று பணமாக்கவோ அல்லது புதிய வடிவமைப்பிற்கு மாற்றவோ ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஆனால், நகைகளை வாங்கும் போது காட்டும் கவனத்தை விற்கும் போது காட்டாத காரணத்தால், பல நேரங்களில் பொதுமக்கள் பெரும் நஷ்டத்தைச் சந்திக்க நேரிடுகிறது. பழைய தங்கத்தை சரியான விலைக்கு விற்பது எப்படி, கடைகளில் கணக்கிடப்படும் முறைகள் என்ன என்பது குறித்து ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
நம் இந்திய குடும்பங்களில் தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு மிகச்சிறந்த முதலீடாகவும், ஆபத்துக் காலத்து நண்பனாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. பொருளாதார நெருக்கடி காலங்களில் கையில் இருக்கும் நகையை விற்பது என்பது இயல்பான ஒன்றுதான். இருப்பினும், சந்தையில் நிலவும் தங்கத்தின் அன்றாட விலைக்கும், நகைக்கடைக்காரர்கள் பழைய நகைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் விலைக்கும் இடையே பெரிய வித்தியாசம் இருக்கக்கூடும். ஒரு சிறு கவனக்குறைவு உங்கள் நகையின் மதிப்பில் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்களைக் குறைத்துவிடும். எனவே, நகையை விற்பனைக்குக் கொண்டு செல்லும் முன் அடிப்படை நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வது உங்கள் பணத்தை பாதுகாக்க உதவும்.
சுத்தத்தன்மையைச் சரிபார்ப்பது எப்படி?
பழைய தங்கத்தை விற்கும் போது அதன் சுத்தத்தன்மைதான் அதன் விலையைத் தீர்மானிக்கிறது. உங்கள் நகையில் BIS 916 என்ற ஹால்மார்க் முத்திரை இருக்கிறதா என்று முதலில் பாருங்கள். 916 தங்கம் என்பது 22 கேரட் தங்கத்தைக் குறிக்கும். அதாவது 100 கிராம் நகையில் 91.6 கிராம் சுத்தத் தங்கம் இருக்கிறது என்று பொருள். முத்திரை இல்லாத பழைய நகைகளாக இருந்தால், அவற்றைத் தரமான நகைக்கடைகளில் உள்ள Carat Meter இயந்திரம் மூலம் அதன் சுத்தத்தன்மையைச் சரிபார்க்கச் சொல்லுங்கள். கண்ணால் பார்த்து அதன் தரத்தைக் கணிக்கும் முறையை விட, இயந்திரம் மூலம் சரிபார்ப்பது உங்களுக்குச் சரியான மதிப்பைப் பெற்றுத்தரும்.
எடை கணக்கீட்டில் நடக்கும் தந்திரங்கள்
நகையை விற்கும் போது பெரும்பாலானோர் செய்யும் தவறு அதன் மொத்த எடைக்கு விலை கிடைக்கும் என்று நினைப்பதுதான். நகையில் ஒட்டப்பட்டுள்ள கற்கள், முத்துக்கள், மணிகள் மற்றும் உட்புறம் பூசப்பட்டுள்ள அரக்கு ஆகியவற்றின் எடை கண்டிப்பாகக் கழிக்கப்படும். ஒரு நகையின் மொத்த எடையில், கல் மற்றும் இதர பொருள்களின் எடையைக் கழித்த பிறகு கிடைக்கும் நிகர எடைக்கு மட்டுமே நீங்கள் பணம் பெற முடியும். எனவே, நகையை விற்பதற்கு முன் வீட்டிலேயே ஒருமுறை அதன் எடையைச் சரிபார்த்துக்கொள்வது நல்லது. மேலும், அழுக்குகள் படிந்த நகைகளை ஒருமுறை சுத்தம் செய்து எடுத்துச் செல்வது எடையில் துல்லியம் கிடைக்க உதவும்.
சேதாரம்
கடைகளில் பழைய நகைகளை வாங்கும் போது சேதாரம் அல்லது கழிவு என்ற பெயரில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தைக் குறைப்பார்கள். பொதுவாக 10% முதல் 15% வரை கழிவுகள் கழிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. சில கடைகளில் நகையை உருக்கிப் பார்த்து அதன் சுத்தத்தைச் சரிபார்ப்பார்கள். அவ்வாறு உருக்கும் போது, உலோகத்தில் உள்ள அழுக்குகள் நீங்குவதால் எடையில் மிகச் சிறிய மாற்றம் ஏற்படும். ஆனால், உருக்குவதற்கு முன்பே அதன் எடையையும், உருக்கிய பிறகு அதன் எடையையும் நேர்மையாகக் கணக்கிடுகிறார்களா என்பதைக் கண்காணிப்பது அவசியம். முடிந்தவரை நீங்கள் நகையை வாங்கிய அதே கடையிலேயே மீண்டும் விற்பது அல்லது மாற்றுவது உங்களுக்கு அதிகப் பலனைத் தரும், ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் முத்திரை உள்ள நகைகளுக்குக் கூடுதல் மதிப்பினை வழங்க முன்வருவார்கள்.
ஆவணங்களின் அவசியம்
தங்கத்தின் விலை பங்குச்சந்தையைப் போல நிமிடத்திற்கு நிமிடம் மாறக்கூடியது. நீங்கள் விற்கச் செல்லும் நாளில் காலையில் நிலவும் விலையையும், மாலையில் நிலவும் விலையையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். குறைந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று பெரிய நகைக்கடைகளில் விலையை விசாரித்த பிறகு, எங்கு அதிக விலை கிடைக்கிறதோ அங்கு விற்பது புத்திசாலித்தனம். மேலும், நகையை விற்கச் செல்லும் போது உங்களின் ஆதார் அட்டை அல்லது பான் (PAN) கார்டு நகலை எடுத்துச் செல்லுங்கள். முறையான ஆவணங்கள் இன்றி நகைகளை விற்பது சட்டரீதியான சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். அதேபோல், விற்பனை செய்ததற்கான முறையான ரசீதைப் பெற்றுக்கொள்வதும், பணத்தை வங்கிக் கணக்கில் பெறுவதும் பாதுகாப்பானது.
தங்கம் எப்போதும் ஏறுமுகத்தில் இருக்கும் ஒரு சொத்து. எனவே, மிக அவசரத் தேவை இருந்தால் மட்டுமே நகைகளை விற்பனை செய்ய வேண்டும். சிறிய பணத்தேவைக்காக நகைகளை விற்பதை விட, நகைக்கடன் பெறுவது சிறந்தது. ஆனால், பழைய நகைகளை மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் போது, விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட்டால் ஒரு மில்லி கிராம் தங்கத்தைக் கூட நீங்கள் இழக்காமல் அதன் முழு பலனை அடைய முடியும். எனவே, உஷாராக இருங்கள்.
