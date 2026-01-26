செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் என்றால் என்ன? விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Selvamagal Savings Scheme : சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) என்பது தமிழில் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியா முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான பெண் குழந்தைகளின் நம்பிக்கையின் ஒளிக்கீற்றாகவும், அதிகாரமளிக்கும் திட்டமாகவும் இத்திட்டம் விளங்குகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் 22 ஜனவரி 2015 அன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த தொலைநோக்குத் திட்டம், பெண் குழந்தைகளுக்கான நிதி பாதுகாப்பை உறு செய்வதற்காக தொடங்கப்பட்ட திட்டம். இந்த ஆண்டு, 22 ஜனவரி 2026, சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனாவின் 11வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. இதனையொட்டி இத்திட்டத்தின் சாதனைகளை வெளியிட்டுள்ள மத்திய அரசு, பெண் குழந்தைகளின் பெயரில் இத்திட்டத்தில் சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கி, பணத்தை சேமிக்கவும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் கணக்கு தொடங்குதல்
1. பெண் குழந்தை பிறந்த உடனேயே அல்லது அக்குழந்தைக்கு 10 வயது ஆகும் வரை பாதுகாவலர் கணக்கைத் தொடங்கலாம்.
2. ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு கணக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. இரட்டை அல்லது மூன்று குழந்தைகள் இருக்கும் பட்சத்தில், கூடுதல் கணக்குகளுக்கு விதிவிலக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது.
என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?
- செல்வமகள் சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கும் படிவம்
- பெண் குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ்
- அடையாளச் சான்று
- முகவரிச் சான்று
- தேவையான வைப்புத்தொகை
சேமிப்பு கணக்கை எங்கு தொடங்கலாம்?
- இந்தத் திட்டம், பெற்றோர்கள் எந்தவொரு அஞ்சல் அலுவலகம் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட வணிக வங்கி கிளையிலும் பெண் குழந்தைகளுக்காக செல்வமகள் சேமிப்பு கணக்கைத் தொடங்லாம். குறைந்தபட்ச ஆரம்ப வைப்புத்தொகையாக ரூ.250 செலுத்த வேண்டும்.
- ஒரு நிதியாண்டில் குறைந்தபட்சம் ரூ.250 டெபாசிட் செய்யப்பட வேண்டும். மொத்த ஆண்டு வைப்புத்தொகை வரம்பு ரூ.1,50,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் தொகைக்கு வட்டி கிடைக்காது. கணக்கு திறக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து பதினைந்து ஆண்டுகள் வரை வைப்புத்தொகை செலுத்தலாம்.
யார் கணக்கை நிர்வகிப்பது?
பெண் குழந்தைக்கு பதினெட்டு வயது ஆகும் வரை கணக்கு பாதுகாவலரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இது, பாதுகாவலர் சேமிப்புகளைக் கண்காணித்து, குழந்தையின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகளுக்காக நிதி திறம்படப் பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்ய அனுமதிக்கிறது. பதினெட்டு வயதை அடைந்ததும், கணக்கு வைத்திருப்பவர் தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து, கணக்கின் கட்டுப்பாட்டைத் தானே எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
வட்டி கணக்கீடு
ஒவ்வொரு மாதமும் ஐந்தாம் தேதி முடிவிற்கும் மாத இறுதிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் கணக்கில் உள்ள குறைந்தபட்ச இருப்பின் அடிப்படையில் வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் முடிவிலும், இந்த வட்டி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இது பெண் குழந்தையின் நிதி வளர்ச்சி சீராகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
சேமிப்பு கணக்கு முதிர்ச்சி விதிமுறைகள்
- கணக்கு வைத்திருப்பவர் கணக்கு திறக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஒரு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தவுடன் கணக்கு முதிர்ச்சியடைகிறது.
- இருப்பினும், குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில், குறிப்பாக கணக்கு வைத்திருப்பவர் முதிர்ச்சி அடையும் முன்பே திருமணம் செய்ய விரும்பினால், முன்கூட்டியே கணக்கை மூடுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், கணக்கு வைத்திருப்பவர் ஒரு விண்ணப்பத்துடன், நோட்டரி வழக்கறிஞரால் முறையாக சான்றளிக்கப்பட்ட, நீதித்துறை அல்லாத முத்திரைத் தாளில் ஒரு பிரமாணப் பத்திரத்தையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- மேலும், திருமணத் தேதியில் தங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு வயது ஆகியிருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வயதுச் சான்றையும் வழங்க வேண்டும்.
- முக்கியமாக, இந்த முன்கூட்டியே கணக்கை மூடும் செயல், உத்தேசிக்கப்பட்ட திருமணத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்குள் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் திருமணத்திற்குப் பிறகு மூன்று மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
- ஒப்புதல் கிடைத்ததும், கணக்கு வைத்திருப்பவர் நிலுவைத் தொகையுடன் பொருந்தக்கூடிய வட்டியையும் பெறுவதற்கு ஒரு விண்ணப்பப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம், இதன் மூலம் தேவைப்படும்போது நிதி கிடைப்பதை உறுதிசெய்யலாம்.
பணம் எடுக்க நிபந்தனைகள் என்ன?
- ஒரு கணக்கு வைத்திருப்பவர், முந்தைய நிதியாண்டின் இறுதியில் இருந்த இருப்பில் ஐம்பது சதவீதம் வரை பணம் எடுப்பதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
- குறிப்பாக கல்வி நோக்கங்களுக்காக இது அனுமதிக்கப்படுகிறது. கணக்கு வைத்திருப்பவர் பதினெட்டு வயதை அடைந்த பிறகு அல்லது பத்தாம் வகுப்பை முடித்த பிறகு, இவற்றில் எது முதலில் வருகிறதோ, அதற்குப் பிறகு மட்டுமே இந்த பணம் எடுத்தல் அனுமதிக்கப்படும்.
- இதற்காக கல்வி நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட அட்மிஷன் கடிதம் மற்றும் கட்டணச் சீட்டு போன்ற ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- பணத்தை மொத்தமாகவோ அல்லது தவணைகளாகவோ திரும்பப் பெறலாம்; ஐந்து ஆண்டுகள் வரை, வருடத்திற்கு அதிகபட்சம் ஒரு முறை பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படும்.
கணக்கை முன்கூட்டியே மூடலாமா?
- கணக்கு வைத்திருப்பவர் துரதிர்ஷ்டவசமாக இறந்துவிட்டால், தகுந்த அதிகாரியால் வழங்கப்பட்ட இறப்புச் சான்றிதழுடன் ஒரு விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்தவுடன் கணக்கை உடனடியாக மூடலாம்.
- மீதமுள்ள தொகை மற்றும் இறப்பு தேதி வரை திரட்டப்பட்ட வட்டி ஆகியவை பாதுகாவலருக்கு வழங்கப்படும். கூடுதலாக, கணக்கு வைத்திருப்பவரின் இறப்புக்கும் கணக்கு மூடப்பட்டதற்கும் இடைப்பட்ட காலத்திற்கான வட்டி, அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்குகளுக்குப் பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதத்தில் கணக்கிடப்படும்.
- மேலும், கணக்கு வைத்திருப்பவர் உயிருக்கு ஆபத்தான மருத்துவப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வது அல்லது பாதுகாவலரின் மரணம் போன்ற மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில், முழுமையான ஆவணங்கள் வழங்கப்பட்ட பிறகு, கணக்கை முன்கூட்டியே கணக்கை மூட அனுமதிக்கலாம்.
- இருப்பினும், கணக்கு தொடங்கிய முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் முன்கூட்டியே கணக்கை மூட முடியாது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
