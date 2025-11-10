வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச சிகிச்சை.. அரசின் இந்த திட்டங்கள் பற்றி தெரியுமா?

Free Medical Treatment For Senior Citizens: மக்களின் வாழ்வில் ஆரோக்கியம் என்பது முக்கிய விஷயமாகும். குறிப்பாக, வயதான காலத்தில் தான், தரமான மருத்துவ சிசிக்சைகளை பெறுவது அவசியமான ஒன்றாக உள்ளது. எனவே, நாட்டில் உள்ள மூத்த குடிமக்களுக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம், மூத்த குடிமக்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச மருத்துவ சிகிச்சைகளை பெற முடியும். எனவே, அது என்னென்ன திட்டம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Ayushman Vaya Vandana திட்டம்
இந்தியா முழுவதும் உள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்க ஆயுஷ்மான் வய வந்தனா திட்டம் செயல்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் 70 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மூத்த குடிமக்களும் ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை இலவசமாக மருத்துவ சிகிச்சைகளை பெறலாம். இந்த திட்டத்திற்கான அட்டையை நீங்கள் மருத்துவமனையில் காண்பித்து, இலவச சிகிச்சையை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த திட்டத்தில் சேர, பொது சேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
Ayushman Bharat திட்டம்
ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்யா யோஜனா திட்டம் மூலம் மூத்த குடிமக்கள் இவலச மருத்துவ சிகிச்சை பெறலாம். இந்த திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு உதவும். ஒரு குடும்பத்தில் குழந்தை முதல் மூத்த குடிமக்கள் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை பெற முடியும். இந்த திட்டம் மூலம் புற்றுநோய் உட்பட 1500 நோய்களுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தில் சேர அருகில் உள்ள பொது சேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
Senior Citizen Health Insurance திட்டம் (SCHIS)
நேஷ்னல் சீனியர் சிட்டிசன் மெடிகிளைம் பாலிசி திட்டத்தில் 60 முதல் 80 வயதுடைய மூத்த குடிமக்கள் இலவச மருத்துவ கிசிச்கைளை பெற முடியும். இந்த திட்டம் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.10 லட்சம் வரை மருத்துவ காப்பீட்டை வழங்குகிறது. இந்த திட்டம் ஒரு வருடன் வரை நீடிக்கலாம். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை இதனை புதுப்பித்து, சிகிச்சைகளை பெற வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரூ.30,000 செலுத்தி, புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.
Central Governemt Health திட்டம் (CGHS)
மத்திய அரசு சுகாதார திட்டம் என்பது மத்திய அரசு மற்றும் முன்னாள் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டும் பொருந்தும். இந்த திட்டத்திற்கு தகுதியானவர்கள் ரயில்வே ஊழியர்கள், நீதிபதிகள், டெல்லி காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் அடங்குவர். இந்த திட்டம் மத்திய மற்றும் மத்திய முன்னாள் ஊழியர்களின் மனைவி/கணவருக்கும் பொருந்தும். இந்த திட்டம் மூலம் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச மருத்துவ சிகிச்சைகளை பெற முடியும். இதன் மூலம் வயதான காலத்தில், மருத்துவ செலவுகளை நிர்வகிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
