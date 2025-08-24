மூத்த குடிமக்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்: மாதம் ரூ. 5000 பெறலாம்! எப்படி?

Senior citizen pension schemes India : ஓய்வு காலத்திற்குப் பிறகு நிதிப் பாதுகாப்புடன் கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்குப் பெரிய அளவில் சேமிப்பு அவசியம். இன்றைய தேவைகளை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு சேமிக்காமல், எதிர்காலத் தேவைகளையும் கருத்தில் கொண்டு திட்டமிடுவது மிகவும் முக்கியம். அதை எளிதாக்க, மத்திய அரசு பல ஓய்வூதியத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் முதுமைக் காலத்தில் பிறரைச் சாராமல் சுயமரியாதையுடன் வாழ முடியும்.
அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY): மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம்
அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் எதிர்காலப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மத்திய அரசு அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சம், மிகக் குறைந்த தொகையைச் சேமித்து, 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை ஓய்வூதியம் பெறுவதாகும்.
திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்:
தகுதி: 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்தியக் குடிமக்கள் இந்தத் திட்டத்தில் சேரலாம்.
பங்களிப்பு: நீங்கள் சேமிக்கத் தொடங்கும் வயதைப் பொறுத்து, மாதாந்திரப் பங்களிப்புத் தொகை மாறுபடும். உதாரணமாக, 30 வயதில் சேரும் ஒருவர், மாதம் ரூ. 5,000 ஓய்வூதியம் பெற, 30 ஆண்டுகளுக்கு மாதம் ரூ. 577 செலுத்த வேண்டும்.
சேரும் முறை: அருகிலுள்ள வங்கி அல்லது அஞ்சல் அலுவலகத்தில் படிவம் பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது, நெட் பேங்கிங், மொபைல் ஆப் அல்லது eNPS போர்ட்டல் மூலம் ஆன்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மத்திய அரசின் பிற ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்
அடல் பென்ஷன் யோஜனா மட்டுமின்றி, மூத்த குடிமக்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு வேறு சில முக்கிய திட்டங்களையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அவை:
பிரதம மந்திரி வய வந்தனா யோஜனா (PMVVY):
இது 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட திட்டம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக ரூ. 15 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.
முதலீடு செய்த தொகைக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு நிலையான வட்டி விகிதம் வழங்கப்படும். இதன்மூலம், மாதம் ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 10,000 வரை ஓய்வூதியம் பெறலாம்.
இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) இந்தத் திட்டத்தை நிர்வகிக்கிறது.
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS):
இது 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்குப் பாதுகாப்பான முதலீட்டு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் தொகைக்கு வங்கிகளின் நிலையான வைப்புத்தொகையை விட அதிக வட்டி விகிதம் கிடைக்கும்.
ஐந்து ஆண்டுகள் கால அவகாசம் கொண்ட இத்திட்டத்தை, மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்துக்கொள்ள முடியும்.
இந்தத் திட்டத்தில் ரூ.1.5 லட்சம் வரையிலான முதலீடுகளுக்கு வரிச் சலுகையும் கிடைக்கிறது.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS):
ஓய்வூதியத் திட்டமிடலுக்கு மிகவும் பிரபலமானது. அரசு ஊழியர்கள் முதல் தனியார் ஊழியர்கள் வரை அனைவரும் இதில் முதலீடு செய்யலாம்.
60 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் கூட இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து, தங்கள் ஓய்வூதிய வருமானத்தை அதிகரிக்கலாம்.
இந்தத் திட்டங்கள் அனைத்தும் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு உறுதியான நிதிப் பாதுகாப்பை அளிக்கின்றன. தங்கள் சேமிப்பிற்கு ஏற்றவாறு, சரியான திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, நிதி ரீதியாக வலிமையுடன் வாழ இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும். ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் சில நிபந்தனைகள் மற்றும் வயது வரம்புகள் இருப்பதால், விண்ணப்பிக்கும் முன் முழு விவரங்களையும் தெரிந்துகொள்வது அவசியமாகும்.
