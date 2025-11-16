English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு வருமானம் பெறுவது எப்படி?

மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு வருமானம் பெறுவது எப்படி?

ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதி நெருக்கடி இல்லாமல், வசதியான வாழ்க்கையை அனைவரும் விரும்புகிறார்கள். இதற்காக, எதிர்கால நிதி பற்றாக்குறையைத் தவிர்க்க, உங்கள் ஓய்வூதிய நிதியை புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்வது மிகவும் அவசியம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 16, 2025, 06:15 PM IST
  • இந்தத் திட்டம் குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
  • மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் எவ்வளவு முதலீடு செய்யலாம்?
  • இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?

மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு வருமானம் பெறுவது எப்படி?

Senior Citizen Savings Scheme: ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதி நெருக்கடி இல்லாமல், வசதியான வாழ்க்கையை அனைவரும் விரும்புகிறார்கள். இதற்காக, எதிர்கால நிதி பற்றாக்குறையைத் தவிர்க்க, உங்கள் ஓய்வூதிய நிதியை புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்வது மிகவும் அவசியம். நீங்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் நல்ல வருமானத்தை வழங்கும் ஒரு முதலீட்டு விருப்பத்தைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், தபால் அலுவலக மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (Post Office Senior Citizen Savings Scheme - SCSS) ஒரு நம்பகமான விருப்பமாக இருக்க முடியும்.

இந்தத் திட்டம் குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது அவர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.

SCSS திட்டத்தில் யார் முதலீடு செய்யலாம்?
இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான தகுதி வரம்புகள் பின்வருமாறு:

பொதுவான குறைந்தபட்ச வயது: 60 ஆண்டுகள்.
தன்னார்வ ஓய்வு (VRS): 50 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் விருப்ப ஓய்வு பெற்றிருந்தால் (VRS) முதலீடு செய்யத் தகுதியுடையவர்கள்.
பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள்: ஓய்வுபெற்ற அனைத்துப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களும் முதலீட்டுக்குத் தகுதியானவர்கள்.

மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் எவ்வளவு முதலீடு செய்யலாம்?

மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தொகை ₹1,000 ஆகும். அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு ₹30 லட்சம் ஆகும். இந்த வரம்பு முன்னர் ₹15 லட்சமாக இருந்தது, தற்போது அது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வைப்புத்தொகை விதிகள்:
₹1 லட்சத்திற்கும் குறைவான வைப்புத்தொகையை ரொக்கமாகச் செலுத்தலாம்.
₹1 லட்சத்திற்கு மேல் வைப்புத்தொகையை காசோலை மூலம் மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்.

கணக்குத் திறத்தல்:
நீங்கள் விரும்பினால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கணக்குகளைத் திறக்கலாம், ஆனால் அனைத்துக் கணக்குகளிலும் உள்ள மொத்த முதலீடும் ₹30 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?

* இந்தத் திட்டம் ஐந்து ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடைகிறது, மேலும் விருப்பத்தின் பேரில் மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்படலாம்.
* உதாரணமாக, நீங்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ₹10 லட்சத்தை முதலீடு செய்தால், முதிர்வின் போது தோராயமாக ₹14.28 லட்சத்தைப் பெறுவீர்கள்.
* ₹1.5 லட்சம் வரையிலான முதலீடுகள் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C இன் கீழ் வரி விலக்குக்குத் தகுதியுடையவை.

இது FD திட்டத்தை விட சிறந்த விருப்பமா?
நீங்கள் ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு (உதாரணமாக, ஒன்று முதல் மூன்று ஆண்டுகள் வரை) முதலீடு செய்ய விரும்பினால், ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகை (FD) உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம்.

* தற்போது, 1 வருட FDகள் தோராயமாக 6.9% வட்டியையும், 2 முதல் 3 வருட FDகள் தோராயமாக 7% வட்டியையும் வழங்குகின்றன.
* 5 வருட FDகள் தோராயமாக 7.5% வட்டியை வழங்கினாலும், மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS) 8.2% என்ற அதிக வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.

எனவே, நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்குப் பாதுகாப்பான முதலீட்டைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், நிலையான வைப்புத்தொகைகளை விட SCSS ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம்.

Senior Citizen Savings Scheme

