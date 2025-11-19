English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.41,000 மாத வருமானம் அளிக்கும் அற்புதமான அரசு திட்டம்

SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.41,000 மாத வருமானம் அளிக்கும் அற்புதமான அரசு திட்டம்

SCSS Latest News: மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சேர முடியும்? இதன் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 19, 2025, 02:20 PM IST
  • மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்.
  • இந்த கணக்கை யாரெல்லாம் திறக்க முடியும்?
  • மூத்த குடிமக்கள் மாதா மாதம் ரூ.41,000 சம்பாதிப்பது எப்படி?

Trending Photos

அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!
camera icon6
Actresses marriage
அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகைகள்.. லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு!
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
camera icon7
South Indian Cinema Updates
டாப் தமிழ் படங்களில் வாய்ப்பை மறுத்த நடிகைகள்
அமாவாசை! இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஆபத்து இருக்கு.. கவனமாக இருக்கனும்!
camera icon7
Margashirsha Amavasya
அமாவாசை! இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஆபத்து இருக்கு.. கவனமாக இருக்கனும்!
திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?
camera icon7
Tirumala Tirupati
திருப்பதி பக்தர்களே உஷார்! இனி டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது கவனம் - என்ன மேட்டர்?
SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.41,000 மாத வருமானம் அளிக்கும் அற்புதமான அரசு திட்டம்

Senior Citizens Savings Scheme: மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம், மூத்த குடிமக்களுக்கான மிகவும் நம்பகமான மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீட்டு திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இது வழக்கமான வருமானத்துடன் உத்தரவாதமான வருமானத்தையும் வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் ஓய்வு பெற்ற தம்பதிகளுக்கு ஏற்றது. இதில் முதலீடு செய்து அவர்கள் ₹40,000 க்கும் அதிகமான மாத வருமானத்தை ஈட்டலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்: முக்கிய அம்சங்கள்

மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் தற்போது ஆண்டுக்கு 8.2% வட்டி விகிதம் கிடைக்கிறது. இதில் வைப்புத்தொகையை ₹1,000 இன் மடங்குகளில் ஒரு முறை மட்டுமே டெபாசிட் செய்ய முடியும். அதிகபட்ச வைப்புத் தொகை ரூ.30 லட்சம் ஆகும். இந்தத் திட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீடுகளுக்கு அரசாங்கத்தின் முழுமையான உத்தரவாதம் கிடைக்கிறது. ஆகையால், இது ஆபத்துகள் இல்லாத பாதுகாப்பான திட்டமாக கருதப்படுகின்றது. SCSS திட்டத்தின் லாக்-இன் காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். இதை 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கும் வசதியும் உள்ளது.

SCSS: இந்த கணக்கை யாரெல்லாம் திறக்க முடியும்?

- இந்தத் திட்டத்தில் முதலீட்டு விதிகள் மிக எளிமையானவை.

- இதில் குறிப்பிட்ட தகுதி அளவுகோல்கள் உள்ளன. 

- முதலாவதாக, 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் அனைவரும் SCSS இல் கணக்கைத் திறக்கலாம். 

- இரண்டாவதாக, தன்னார்வ ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (VRS) கீழ் ஓய்வு பெற்ற 55 முதல் 60 வயது வரையிலான அரசு ஊழியர்களும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கணக்கைத் திறக்கலாம்.

- மூன்றாவதாக, 50 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய ஓய்வு பெற்ற பாதுகாப்புப் பணியாளர்களும் SCSS கணக்கைத் திறக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். எனினும், அவர்கள் பணி ஓய்வு ஓய்வூதியப் பலன்களை பெற்ற ஒரு மாதத்திற்குள் அதை  முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

- இருப்பினும், HUFகள் மற்றும் NRIகள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கணக்குகளைத் திறக்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

SCSS: வரிச் சலுகைகள்

இந்தத் திட்டத்தில் ₹1.5 லட்சம் வரையிலான முதலீடுகள் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C இன் கீழ் வரி விலக்குக்குத் தகுதியுடையவை. SCSS நாமினேஷன் வசதியையும் வழங்குகிறது. நாடு முழுவதும் உள்ள எந்த தபால் அலுவலகம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியிலும் இந்தக் கணக்கைத் திறக்கலாம்.

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்கள் மாதா மாதம் ரூ.41,000 சம்பாதிப்பது எப்படி?

- SCSS திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக ரூ.30 லட்சம் வரை ஒரே கணக்கில் டெபாசிட் செய்யலாம். 

- கணவன்-மனைவி இருவரும் தனித்தனி கணக்குகளைத் திறந்தால், அவர்கள் மொத்தம் ரூ.60 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.

- SCSS இல் வட்டி செலுத்துதல்கள் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை செய்யப்படுவதால், முதலீட்டாளர் மாதாந்திர வருமானத்தை ஈட்ட விரும்பினால், தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வட்டி திரும்பப் பெறுதல்களை நிர்வகிக்கலாம். 

- எடுத்துக்காட்டாக, ₹30 லட்சம் முதலீட்டில் ஆண்டுக்கு 8.2% வட்டி விகிதத்துடன், காலாண்டு வட்டித் தொகை ₹61,500 ஆக இருக்கும். அதாவது மாதத்திற்கு தோராயமாக ₹20,500 வருமானம் கிடைக்கும்.

- கணவன்-மனைவி இருவரும் SCSS கணக்குகளைத் திறந்து ஒவ்வொருவரும் ₹30 லட்சம் டெபாசிட் செய்தால், மொத்த முதலீடு ₹60 லட்சமாக இருக்கும். 

- இந்த வழியில் ₹41,000 (₹20,500 + ₹20,500) வரை மொத்த மாத வருமானம் கிடைக்கும்.

- இப்படி, ₹30 லட்சம் முதலீடு, 5 ஆண்டுகளில் மொத்தம் ₹12.30 லட்சம் வட்டியை வழங்கும்.

- இது ஓய்வு பெற்ற தம்பதிகளுக்கு நிதி ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்யும்.

மேலும் படிக்க | ரூ.25 லட்சமாக உயர்ந்த பணிக்கொடை வரம்பு, ஆனால், இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடையாது: DoPPW விளக்கம்

மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் என்ன? விரைவில் ஏற்றம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

SCSSSenior Citizen Savings SchemeSaving Schemesenior citizensPersonal Finance

Trending News